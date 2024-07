Pour Lorenzo, Acosta a le charisme de Rossi et l'ambition de Márquez

Il a beau se donner une note sous la moyenne, Pedro Acosta a bel et bien été l'un des principaux acteurs de la première partie du championnat, le premier qu'il dispute dans la catégorie MotoGP. Malgré quelques courses plus compliquées récemment, le jeune pilote espagnol est tout de même le meilleur représentant de KTM au classement général.

Acosta a à son actif des podiums à Austin et Portimão, ainsi que plusieurs médailles en course sprint. Des résultats impressionnants, d'autant qu'il les a obtenus avec une grande aisance dans son pilotage et en se confrontant sans aucun complexe aux plus grands noms du championnat.

S'il est vrai que depuis Le Mans, sa courbe s'est abaissée, probablement aussi parce qu'il commence à approfondir sa connaissance de la RC16 en entrant plus dans le détail de chaque domaine, personne ne doute de l'avenir brillant qui attend Pedro Acosta. Jorge Lorenzo fait partie des convaincus, voyant en lui des caractéristiques qui ont fait la grandeur de grands personnages du championnat que sont Valentino Rossi, Marc Márquez et Casey Stoner.

Questionné sur ce qui différencie Acosta des autres, dans un documentaire de DAZN, Lorenzo explique : "La préparation. Les milliers et les milliers d'heures qu'il a passées à rouler depuis qu'il est enfant, et sur de grosses motos. À son âge, les autres ont deux ou trois fois moins d'heures d'entraînement et de préparation que lui."

"Il a des choses de Stoner et de Valentino, le charisme. Et il a aussi des choses de Marc, l'ambition et la confiance en lui", poursuit le quintuple Champion du monde. "Je ne lui donnerais qu'un seul conseil : fais attention aux chutes, une blessure grave peut mettre fin à une carrière."

Une grande capacité d'adaptation

De la même génération de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa voit évoluer le jeune pilote de près, lui qui mène le programme d'essais de KTM. "Chaque fois qu'il a changé de catégorie, il a admis qu'il se sentait plus à l'aise. Il est habitué à travailler sur de très petits circuits avec de grosses motos", souligne le Catalan, qui l'a vu prendre ses marques facilement sur la plus grosse cylindrée des Grands Prix.

Et Pedrosa souligne l'importance qu'a prise Acosta pour le constructeur autrichien : "Tout le monde à l'usine est ravi de ses performances, c'est quelque chose dont KTM avait besoin. L'année prochaine, avec plus d'expérience, il sera au niveau encore au-dessus. Pendant la pré-saison, le conseil que je lui ai donné est de faire attention aux pneus, cette moto peut parfois surprendre et on peut se retrouver à l'hôpital."