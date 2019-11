Lorenzo a besoin d'au moins un mois sans course pour guérir

Depuis qu'il s'est blessé au pied droit le 23 septembre 2018, au départ du Grand Prix d'Aragón, Jorge Lorenzo a enchaîné les pépins physiques jusqu'à connaître une nouvelle lourde chute en juin dernier, à Assen.

Déjà contraint de manquer une partie de la fin de la saison 2018 et de courir blessé lorsqu'il a pu prendre la piste, le Majorquin n'était pas complètement remis lorsqu'il a fait ses débuts au guidon de la Honda, puis il a manqué les premiers tests de 2019 à la suite d'un autre accident, subi cette fois à l'entraînement, qui l'a touché au scaphoïde. S'en est suivie une lourde chute au test post-course de Barcelone, mi-juin, puis le coup de grâce quelques jours plus tard : une blessure au dos aux Pays-Bas, cette fois synonyme d'arrêt pour deux mois et de quatre Grands Prix manqués.

Extrêmement prudent depuis son retour, Lorenzo n'a depuis lors subi qu'une seule chute, le week-end dernier en Malaisie, pour laquelle il a mis en cause la piètre qualité du bitume de Sepang. Toujours dans l'inconfort, le #99 semble n'attendre qu'une chose, que se termine cette saison éprouvante, estimant qu'il ne sera de toute façon pas remis à 100% avant d'avoir pu observer un long repos.

"J'ai besoin d'entre un mois et un mois et demi sans courir pour récupérer complètement en vue de l'année prochaine", a-t-il expliqué mardi alors qu'il visitait le salon EICMA, à Milan. "Je vais beaucoup mieux. Franchement, je m'attendais à une récupération beaucoup plus lente, mais la vérité est que j'ai remarqué une petite amélioration chaque semaine, bien que très lente."

Il ne reste plus qu'une course à disputer avant de clore ce championnat, la semaine prochaine à Valence. Et le triple Champion du monde MotoGP veut profiter des quelques jours qui l'en séparent pour se préparer physiquement en intensifiant légèrement son entraînement, dans l'espoir de conclure cette saison du mieux possible. "Je pense que je vais pouvoir m'entraîner un peu plus fort durant ces quelques jours jusqu'à Valence, et surtout me reposer un peu", explique-t-il. Il sera ensuite temps de s'attaquer à un autre problème, celui d'une Honda qu'il espère plus aisée à gérer dans sa version 2020.