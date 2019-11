Sa chute à Assen a marqué un tournant pour Lorenzo

Jorge Lorenzo a annoncé ce jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière MotoGP lorsqu'il bouclera cette semaine un dernier Grand Prix, à Valence. Après un défi de taille avec Ducati, qu'il avait fini par relever, gagner avec Honda aura été le dernier pari du pilote espagnol et cette fois synonyme d'échec. Ses difficultés avec la RC213V, mais surtout les blessures qui ne lui ont laissé aucune trêve depuis un peu plus d'un an, ont fini par avoir raison de ses espoirs de réussir.

"Quand j'ai signé avec Honda, cela m'a donné un nouveau grand boost car j'ai réalisé l'un des rêves de tous les pilotes, être pilote HRC pour Repsol Honda", a expliqué le pilote espagnol lorsqu'il a retracé pendant la conférence de presse qu'il a donnée le film de ces dernières années mouvementées. "Malheureusement, les blessures sont arrivées et ont très rapidement joué un rôle important dans mes résultats et mes performances. Je n'étais donc pas en mesure d'être dans une condition physique normale pour être rapide et compétitif. Ceci, plus une moto qui ne m'a jamais paru naturelle, m'a donné beaucoup de problèmes pour être aussi compétitif que je le voulais."

Les débuts de Lorenzo avec la RC213V ont été rendus compliqués par ses blessures, celles dont il a souffert à la fin de la saison 2018, puis celles du début d'année qui ont impacté sa préparation. Mais deux gros accidents sont venus s'ajouter à ce bilan déjà lourd, faisant naître chez lui les premiers doutes.

"Je n'ai jamais perdu patience, j'ai continué à travailler avec l'équipe, pensant que ça n'était probablement qu'une question de temps avant que tout se mette en place. Quand j'ai commencé à voir de la lumière au bout du tunnel, la grosse chute du test de Montmeló est arrivée, vraiment horrible, et quelques jours plus tard il y a eu cette terrible chute d'Assen, dont vous connaissez les conséquences", souligne-t-il, en référence à l'accident qui allait l'éloigner plusieurs semaines à cause de fractures vertébrales.

"Je dois admettre que quand je me suis relevé dans le gravier, je me suis demandé si ça valait vraiment le coup de continuer à souffrir après ce que j'avais réalisé, et je n'avais plus envie de courir", avoue-t-il. "Mais je suis rentré à la maison, et j'ai décidé d'essayer. Je ne voulais pas prendre de décision trop tôt, donc j'ai continué. Mais la vérité est qu'à partir de ce moment-là, la côte a été trop grande et je n'ai plus trouvé la motivation pour gravir cette montagne."

Une décision prise après le GP de Malaisie

Bien qu'il ait encore récemment admis avoir dépassé ses doutes quelques semaines après cet accident, le fait est que le quintuple Champion du monde n'a pas réussi à retrouver l'envie. "Vous savez que j'aime piloter, j'aime la compétition, j'aime ce sport, mais j'aime surtout gagner. J'ai réalisé à un moment que ça n'était pas possible, en tout cas pas sur le court terme avec Honda. À ce moment de ma carrière, il m'était impossible de garder la motivation. L'objectif que j'avais en début de saison n'était pas réaliste, en tout cas sur le court terme", regrette Jorge Lorenzo.

Puisqu'il ne voulait pas prendre de décision précipitée, c'est toutefois très récemment que le pilote a fait son choix. "Après la chute d'Assen, il y a eu cette possibilité de prendre ma retraite. Mais comme je l'ai dit, je ne voulais pas prendre de décision prématurée, je voulais retarder autant que possible ma décision. C'est pour ça que je voulais faire la tournée asiatique, pour voir si je pouvais regagner la motivation, ou si je commençais à me sentir un peu mieux avec la moto. Mais je n'ai pas pu retrouver cette motivation, et après le Grand Prix de Malaisie j'ai pris cette décision et je l'ai communiquée à Alberto [Puig]", conclut-il.

Avec Michaël Duforest