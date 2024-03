Lorenzo se compare à Bagnaia mais mise sur Martín pour le titre 2024

Vendredi, les pilotes MotoGP poseront leurs roues sur la piste de Losail pour lancer officiellement le nouveau championnat. Pour la deuxième fois, Pecco Bagnaia remettra son titre en jeu, lui qui s'est véritablement affirmé comme la référence de la discipline au gré de 18 victoires en deux ans et demi et d'une relation extrêmement solide avec Ducati. L'union vient même d'être d'ores et déjà prolongée jusqu'en 2026, laissant le champion en titre au-dessus de tout ce qui pourrait prochainement troubler ceux qui seront en quête d'un nouveau contrat.

"Pecco fait partie de ces pilotes qui sont comme des robots, comme je l'étais quand je courais", observe Jorge Lorenzo en analysant la saison à venir pour le site officiel du MotoGP. "Ils ont besoin que tout soit parfait pour se sentir forts, et quand ils se sentent forts, ils sont imbattables. Je pense que ces deux titres qu'il a remportés font qu'il croit beaucoup plus en lui et sa confiance est désormais très élevée."

"Il a une grande confiance en lui-même, il connaît la moto à la perfection car cela fait cinq ans qu'il a la même. Et puis il a suivi l'évolution de Ducati ces dernières années, si bien que Ducati prend ses notes pour créer la moto avec son style, et c'est très important. Mais Pecco a surtout besoin de sentir qu'il est important pour l'équipe et que la situation est parfaite, et ensuite il le montre en piste."

Percevant cette approche qui n'est pas sans rappeler la sienne, Lorenzo croit comprendre ce qu'a voulu réaliser Bagnaia pendant les essais hivernaux. "C'est ce qu'il a essayé de faire pendant la pré-saison, montrer à ses adversaires qu'il était toujours le meilleur, toujours le numéro un, pour les pousser à baisser la tête au lieu de bomber le torse. Je pense que sa stratégie a été parfaite, mais vient maintenant le moment de courir", souligne-t-il.

"Or, en course, on peut voir Jorge Martín faire des pole positions et prendre de très bons départs. On peut voir Marc Márquez qui ne baisse jamais les bras et qui va toujours essayer d'être devant parce qu'il est comme un bulldog. Et puis il y a bien sûr Bastianini, qui se sent mieux avec cette moto qu'avec celle de 2023. Les KTM et les Aprilia seront là aussi, c'est certain. Il y a donc beaucoup d'inconnus à découvrir mais je crois que Pecco est assurément le favori."

"Il est très fort, il est déjà deux fois Champion du monde, mais c'est le MotoGP, ce sont les meilleurs pilotes de la planète", rappelle le Majorquin en évoquant la concurrence à laquelle Bagnaia va devoir faire face. "Il y aura surtout Marc Márquez avec la meilleure marque − peut-être pas la meilleure moto, ceci dit, parce qu'il n'aura pas celle de 2024, or ça pourrait être déterminant car Ducati semble avoir beaucoup progressé."

"Il y aura aussi Bastianini, qui s'améliore, et Jorge Martín qui veut devenir champion pour la première fois. Il n'aura pas la vie facile, mais on ne peut pas nier que Pecco est l'un des plus forts et, pour moi, il est le favori à l'heure actuelle."

Marc Márquez peut-il contrer Pecco Bagnaia ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si le champion sortant fait figure de favori pour la saison qui démarre, il n'est pas pour autant celui sur lequel Lorenzo souhaite miser. "Si je devais choisir un pilote, ma préférence quant à celui que j'aimerais voir gagner, ce serait Jorge Martín", annonce-t-il. "Au vu de son talent et de sa vitesse, il mérite un titre de champion du monde et j'espère qu'il va trouver ce qui va lui permettre de franchir la dernière étape. Il n'aura sûrement pas la vie facile, en tout cas. Je placerais Pecco en deuxième et Marc Márquez en troisième position."

Après avoir perdu le titre à la dernière course, l'an dernier, Martín pourrait bien avoir les ressources pour l'emporter cette année, d'après son compatriote : "Jorge a beaucoup progressé entre 2022 et 2023, il s'est beaucoup mieux préparé, il a beaucoup travaillé pendant l'intersaison de l'année dernière et il l'a montré en piste. Il a été beaucoup plus régulier, il n'a plus eu ces hauts et ces bas qui l'avaient poursuivi pendant ses deux premières années en MotoGP."

Trois interrogations au sujet de Márquez

Et qu'attendre de Marc Márquez ? Certains s'interrogent pour savoir si le #93 en a gardé sous le pied pendant les essais d'intersaison, mais Jorge Lorenzo se demande surtout s'il sera à la hauteur des attentes placées sur lui. "Après ses débuts sur la Ducati à Valence, qui ont été très impressionnants, tout le monde s'est dit que Marc allait gagner pratiquement tous les courses, mais je ne crois pas que ce sera le cas. On a vu à Sepang qu'il avait des difficultés et j'ai des interrogations au sujet de Marc cette année", explique-t-il.

"La première, c'est de combien de temps il aura besoin pour pleinement comprendre la Ducati. Il ne semble pas encore totalement comprendre la manière dont la moto se pilote, il pilote encore un petit peu comme il le faisait avec la Honda", détaille l'ancien pilote espagnol. "La deuxième interrogation porte sur le degré de différence qu'il y a entre la Ducati de 2023 et celle de 2024, à quel point Ducati a fait évoluer sa moto en un an. Car si la différence est assez grande... Jorge Martín et Pecco Bagnaia font partie des meilleurs pilotes, ils sont explosifs et rapides, alors s'ils ont une meilleure moto que Marc, ça pourrait être déterminant."

"Et la troisième question, c'est sa condition physique : est-ce que son bras est totalement remis, a-t-il encore besoin de temps pour être au maximum, ou bien est-ce qu'il ne sera plus jamais le même d'un point de vue physique ? C'est ma troisième interrogation au sujet de Marc et il n'y a que lui et son entourage qui connaissent la réponse."