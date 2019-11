Avec Lorenzo, Dovizioso voit partir un grand rival : "Ça fait bizarre"

Andrea Dovizioso a reconnu que l'annonce faite aujourd'hui du départ à la retraite de Jorge Lorenzo ne le laissait pas indifférent. Un an plus âgé que le pilote espagnol, le vice-Champion du monde MotoGP est l'un des très rares trentenaires rescapés dans la catégorie reine et les départs successifs de Dani Pedrosa puis du Majorquin semblent lui faire prendre conscience que sa propre carrière approche de la fin.

"Ça fait bizarre", admet-il. "L'année dernière, c'est arrivé à Dani, cette année à lui, et en ayant le même âge ça fait quelque chose. On parle de champions, de pilotes qui ont gagné énormément, et ça me fait donc quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça change ma situation, mais si on revient cinq ou six ans en arrière, quand je pense aux résultats qu'ils faisaient, je n'aurais pas cru qu'ils allaient s'arrêter avant, qu'ils n'auraient pas réussi à maintenir les résultats qu'ils ont obtenus pendant de nombreuses années."

C'est assurément une génération de pilotes qui se retire peu à peu de la compétition. Et si cette annonce raisonne autant chez Dovizioso, c'est aussi car Lorenzo et lui ont écrit toute leur carrière en parallèle, avant même leur accession au Championnat du monde. "Jorge a été mon adversaire. Je l'ai rencontré en Championnat d'Europe en 2001 et chaque année on a changé de catégorie au même moment. On a donc toujours été de grands adversaires", souligne-t-il.

"J'ai beaucoup de souvenirs [de Jorge], mais pour en citer un drôle c'était je crois la première course lors de laquelle on s'est battus en Championnat d'Europe. On s'est battus pour la victoire jusqu'au dernier virage, je l'ai dépassé et j'ai gagné, mais ce qu'il y avait de drôle c'est à quel point il a pleuré sur le podium ! C'était drôle, parce que je pleurais chaque fois que je ne gagnais pas une course. À ce moment-là, on pleurait encore beaucoup quand on ne gagnait pas", sourit Dovizioso.

Impossible de faire durer une telle situation

Malgré les sentiments étranges que procure à Dovizioso cette grande annonce, ce n'est pas à ses yeux une grande surprise. Lui qui a été aux premières loges pour observer la difficile, mais réussie, adaptation de Lorenzo à la Ducati, il admet que la situation actuelle ne pouvait en aucun cas se prolonger.

"À mon avis, personne n'est très surpris parce que franchement beaucoup se demandaient pourquoi ça n'avait pas été fait plus tôt, mais surtout parce que Jorge est un champion qui ne peut pas prendre 40 secondes ou une minute. Et il n'y a pas une explication technique à cet écart, on le sait tous. Jorge est un champion, il a énormément gagné et cette situation ne pouvait pas continuer. Malheureusement, je pense que la route s'est un peu fermée, il n'avait pas d'alternative pour améliorer cette situation à court terme, comme il l'a dit."

Pour le pilote italien, la cohabitation avec un Marc Márquez au meilleur de sa forme n'est pas l'explication de cet annus horribilis de Lorenzo : "Marquez n'a sûrement pas aidé, mais je ne ferais pas de lien entre Marc et l'écart qu'il y a eu dès le début et jusqu'à aujourd'hui. Dès le début, il ne s'est pas très bien senti et il s'est toujours plaint physiquement de ne pas être à 100%. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a influencé son adaptation à la moto."

"Il a gagné beaucoup de courses et de titres, et il ne peut qu'être heureux de sa carrière", rappelle toutefois Andrea Dovizioso. "C'est le sport, parfois il est difficile de continuer à ce niveau. Il a eu plusieurs chutes ces deux dernières années et cela a affecté son esprit, mais ce qu'il a fait dans le Championnat du monde est en tout cas énorme."