Lorenzo s'est senti libéré en bouclant sa dernière course

C'est fait, Jorge Lorenzo a bouclé ce dimanche son 297e et dernier Grand Prix. Trois jours après avoir annoncé sa retraite sportive, le quintuple Champion du monde est apparu plus détendu que jamais, visiblement libéré de toute pression, à la seule exception de celle qu'il s'est imposée lui-même avant le départ.

"Hier, j'ai imaginé comment je pourrais me sentir sur la grille, pendant la procédure avant le départ", raconte-t-il. "J'avais imaginé que je me sentirais relax et sans trop de pression. Mais je me suis senti un peu à l'opposé, j'étais nerveux, j'ai eu de la pression : je voulais vraiment ne pas avoir de souci au départ ou dans les premiers tours, car j'ai vu dans les autres catégories que la piste était glissante, difficile, et les risques de chuter et de faire des erreurs étaient élevés. Je ne voulais pas tomber en course."

"J'ai dit à Marc, mon assistant, que je voulais pouvoir faire le plus d'interviews possibles [avant le départ] car je voulais faire comprendre aux gens comment je me sentais pour cette dernière course. J'étais donc assez occupé car d'habitude je ne veux pas faire d'interviews, je veux rester concentré. Pendant les interviews j'étais nerveux car je ne voulais pas chuter, je ne voulais pas faire d'erreur, et je voulais finir la course sur la moto et pas à côté. Quand les lumières se sont éteintes, je me suis concentré pour donner mon maximum."

Parti de la 16e position sur la grille, Jorge Lorenzo a rétrogradé de plusieurs rangs au départ, avant d'être également dépassé par Tito Rabat au bout de dix tours. L'essentiel était pourtant acquis pour lui, puisqu'il avait évité les risques des premières boucles, et il allait ensuite remonter au classement à la faveur des abandons, jusqu’à marquer les points de la 13e positon. "Quand je suis arrivé au tour 3 ou 4, j'ai été un peu plus tranquille et j'ai su que je pouvais finir la course. Mais même avec ça, le pneu avant était un peu à la limite, avec ce medium, et j'ai dû rester concentré car si j'avais trop ralenti l'avant aurait pu refroidir et j'aurais pu facilement chuter."

"Quand j'ai vu que je ne pouvais pas suivre Rabat et le groupe devant, et que ma position serait celle-là, j'ai décidé d'appuyer sur le mode survie, et de simplement finir la course avec ma limite", poursuit le #99. "[Je voulais] terminer cette course sur la moto et profiter de cette journée inoubliable avec mes fans, mon Fan-Club, et tous les fans qui sont venus aujourd'hui et qui ont rempli les tribunes du circuit. Et aussi avec l'équipe, car nous avons enfin réalisé notre but, en obtenant la triple couronne, et l'on peut dire que Honda a tout gagné en 2019."

"J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas de regrets"

C'était en effet l'objectif pour cette dernière course, déposséder Ducati de la tête du classement par équipes afin de compléter le bilan parfait du HRC cette saison. "Bien sûr, c'est grâce à la saison parfaite de Marc [Márquez], pas vraiment grâce à mon aide, mais j'ai fait de mon mieux, je n'ai pas de regrets. Les circonstances que j'ai connues cette année ont été ce qu'elles ont été, donc je ressens de la joie. Après 17 ans en Championnat du monde, le pilotage, la victoire vont me manquer, mais aussi toute cette famille avec laquelle on voyage à travers le monde à la recherche de la joie et de la gloire", décrit à présent le nouveau retraité.

Et celui qui se disait déjà libre après avoir annoncé jeudi sa décision, est apparu détendu et souriant à son retour au stand, accueilli par toute son équipe et ses amis, qu'il n'a pas manqué de remercier. "Je suis vraiment content, je ressens beaucoup de joie, je me sens libre. Quand j'ai franchi la ligne, j'ai ressenti de la liberté", témoigne-t-il, se disant plus libre "qu'après avoir gagné une course ou un titre".

"Cela a été le week-end le plus heureux de l'année", poursuit Lorenzo. "Je quitte ce sport en forme physiquement, encore jeune et en ayant la possibilité d'énormément profiter de la vie. Nous n'avons qu'une vie, et si on a la chance d'en profiter, alors que l'on a tellement de compromis [à faire], d'obligations... Je vais saisir toutes les opportunités dès cet après-midi et ce soir !" prévient-il. Premier projet ? "Je vais à Bali, sans billet retour !"

