Lorenzo parie sur Márquez pour le titre 2024

Il y a d'abord eu plusieurs semaines de spéculations lorsque Marc Márquez a douté de son avenir, puis choisi de quitter son constructeur de toujours, Honda, afin de rejoindre Ducati, la marque qui a désormais installé sa domination sur le MotoGP. Et puis, il y a eu sa découverte de la moto italienne, avec immédiatement des signes qui ne trompaient pas, alimentant d'autant plus l'excitation qui entoure ce transfert.

Troisième du classement dès son premier relais, Márquez a livré pour première réaction, en ôtant son casque, un immense sourire. Sa journée de piste s'est poursuivie avec ce même enthousiasme, et on l'a même vu s'installer au sommet de la feuille des temps pendant une demi-heure, avant de terminer quatrième, à moins de deux dixièmes du meilleur chrono.

Jorge Lorenzo partage l'engouement général et va même plus loin en misant sur Marc Márquez pour la victoire du championnat. "Ça ne sera pas facile, mais si je dois parier… Je parierais sur lui", a-t-il répondu au journal espagnol AS qui lui demandait son pronostic pour cette première saison du #93 avec la Desmosedici. "Pour les victoires ?" l'a interrogé le journal ; "Non, non. Pour gagner le championnat", a insisté l'ancien pilote.

"Je crois que le fait de se confronter avec des pilotes qui connaissent la Ducati et qui sont plus jeunes que lui, ça va lui compliquer un peu les choses", a-t-il étayé. "[Mais] s'il ne connaît pas de malchance… Il suffit de voir ce qu'a fait Álex [Márquez] : même s'il a beaucoup évolué en MotoGP et qu'il s'est rapproché du niveau de son frère, il n'a pas la même magie, ni le même talent que [lui]. Si Álex a été capable de faire ce qu'il a fait cette année, pourquoi Marc ne serait-il pas capable de gagner de nombreuses courses ?"

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo et Marc Márquez ont fait équipe chez Repsol Honda en 2019.

Toujours très attentif à l'évolution du championnat en dépit du fait qu'il ne roule plus, Lorenzo a parfaitement conscience du regain d'intérêt qu'apporte ce transfert de son ancien coéquipier, auquel personne n'aurait pu croire il y a encore trois ans. Au printemps dernier, il avait bien senti que quelque chose avait changé entre le Catalan et la marque qui l'accompagnait depuis dix ans, mais il ne sait que trop bien le renoncement que cela a été pour son acolyte de 2019 de demander la rupture de son contrat.

"Pour lui, au niveau sportif et pour le spectacle, c'est génial. Mais, malheureusement, il a dû renoncer à un contrat qu’on n'avait jamais vu et qu'on ne reverra sûrement jamais dans l'Histoire du MotoGP. [Un contrat de] quatre ans, [avec] tout ce que cela lui apportait financièrement", rappelle-t-il.

Commentateur pour la télévision espagnole, Lorenzo s'était dit "très impressionné par les temps" de Márquez durant la journée de test, la semaine dernière à Valence. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi avancé après quelques heures", avait-il souligné au micro de DAZN. "Le voir déjà parmi les plus rapides quelques heures après avoir découvert la moto, c'est vraiment mieux que ce à quoi je m'attendais."

"À mon avis, le meilleur pilote va être réuni avec la meilleure moto", avait ajouté Lorenzo à l'antenne. "La meilleure moto, il faudra voir si elle sera à 100% ou à 95%, ça reste à voir. Mais Marc Márquez aura sans aucun doute une moto gagnante pour 2024."