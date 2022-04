Après Rossi et Pedrosa, Lorenzo passe aussi aux quatre roues

Charger le lecteur audio

Le sport automobile a décidément le vent en poupe pour les retraités du MotoGP. Après Valentino Rossi et Dani Pedrosa, c'est désormais au tour de Jorge Lorenzo de prendre part à un championnat cette saison. Le Majorquin participera en effet à la Porsche Carrera Cup Italia au sein de l'équipe Q8 Hi Perform.

"Une nouvelle et excitante étape de ma vie démarre. Je souhaite remercier le team Q8 Hi Perform de m'accueillir et de m'avoir choisi en tant que pilote officiel pour la Porsche Carrera Cup Italia. J'ai hâte de m'impliquer et de montrer que je peux aussi être compétitif sur quatre roues", a-t-il déclaré.

L'aventure automobile de Lorenzo avait déjà commencé en 2016, lorsqu'il avait participé aux 12H d'Abu Dhabi au volant de la Ferrari du Kessel Racing. Cette fois, c'est avec Porsche et sur une saison entière que le triple Champion du monde MotoGP souhaite faire ses preuves, un partenariat qui remonte à novembre dernier, lorsqu'il a effectué ses premiers tours de roue avec la 911 GT3 Cup de la saison 2021. D'autres tests ont ensuite suivi en février et en mars avec cette fois la 911 GT3 Cup de cette année, sans qu'une annonce officielle ne soit effectuée.

C'est désormais chose faite, et Lorenzo sera au volant de sa voiture le 13 avril prochain pour le test officiel de pré-saison qui se tiendra à Monza. Le championnat s'ouvrira les 7 et 8 mai à Imola, et se poursuivra ensuite pour cinq manches à Misano les 4 et 5 juin, au Mugello les 16 et 17 juillet, à Vallelunga les 17 et 18 septembre, à Franciacorta le 1er et le 2 octobre et il se terminera à Monza les 8 et 9 octobre.

Parallèlement à la Porsche Carrera Cup Italia, les fans de MotoGP intéressés par les quatre roues pourront suivre Valentino Rossi en GT World Challenge Europe, dont la première manche s’est déroulée le week-end dernier à Imola, en même temps que celle du Lamborghini Super Trofeo à laquelle Dani Pedrosa participait. Ce dernier sera à nouveau présent à Misano du 1er au 3 juillet et à Portimão du 2 au 4 novembre.