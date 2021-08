Lorenzo Savadori opéré avec succès

Lorenzo Savadori a été opéré ce lundi après-midi à l'hôpital universitaire de Parme, en Italie. Le pilote Aprilia souffrait d'une fracture de la malléole de la cheville droite, à la suite de son impressionnante chute dans le troisième tour du Grand Prix de Styrie MotoGP, dimanche à Spielberg.

Savadori évoluait en queue de peloton lorsqu'il a heurté de plein fouet la KTM accidentée de Dani Pedrosa, restée sur la piste après que l'Espagnol en a perdu le contrôle à la sortie du controversé virage 3 de la piste du Red Bull Ring. Pedrosa a fort heureusement pu être évité par l'ensemble des pilotes arrivant derrière lui. En revanche, le choc a provoqué la chute violente de Savadori.

Les deux motos ont quant à elles pris feu, nécessitant l'interruption de la course afin d'éteindre les flammes, d'évacuer la piste et de la nettoyer. Environ une demi-heure après l'accident, un second départ a pu être donné et la course reprendre, seulement réduite d'un tour. Savadori n'était en revanche pas présent pour le restart. Évacué sur civière, il avait rapidement pu rejoindre son stand, mais les examens pratiqués entre-temps au centre médical du circuit avaient déjà montré une fracture de la cheville.

Lire aussi : Pedrosa estime avoir eu beaucoup de chance dans sa chute

L'intervention nécessaire a été pratiquée aujourd'hui par le professeur Francesco Pogliacomi et les médecins orthopédiques Luca Guardoli et Emanuele Ciccarone. Était présent également le docteur Michele Zasa, directeur de la Clinica Mobile. Dans une note adressée aux médias ce lundi soir, Aprilia indique : "L'intervention a parfaitement réussi et le pilote entamera dans les prochains jours un parcours de rééducation, afin d'être prêt le plus tôt possible à reprendre une activité sportive."

Dimanche, Aprilia faisait savoir que l'objectif était de retrouver Lorenzo Savadori en piste pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, prévu à la fin du mois à Silverstone. S'il est actuellement certain qu'il manquera la deuxième épreuve organisée au Red Bull Ring dès le week-end prochain, il faudra attendre de voir quelle sera l'évolution post-opératoire de sa cheville avant de pouvoir confirmer la date de son retour.

Le règlement autorise l'équipe italienne à ne pas proposer de pilote de substitution pour la prochaine course, compte tenu du peu de temps à disposition, en revanche passé un délai de dix jours elle devra fournir tous les efforts possibles pour aligner un replaçant à Savadori si celui-ci n'est pas en état de reprendre la compétition. Tous les regards se portent vers Andrea Dovizioso, pilote essayeur de la marque et absent des courses cette saison, cependant Aprilia n'en a pour le moment fait aucune mention.