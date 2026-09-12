Loris Capirossi intègre les Légendes du MotoGP

Alors qu'il a quitté le championnat il y a 15 ans, Loris Capirossi a été intronisé parmi les légendes du MotoGP au Grand Prix de Saint-Marin. Celui qui est encore présent sur toutes les épreuves, dans un rôle de représentant de la direction de course, même si ses titres ont été conquis en 125cc et en 250cc, et pas dans l'élite.

Capirossi reste le champion du monde le plus jeune, après avoir été sacré à 17 ans et 165 jours avec sa Honda 125cc en 1990… soit un jour de moins que Pedro Acosta en Moto3 ! Un second titre est venu garnir son palmarès, en 250cc en 1998, sur une Aprilia.

Entre-temps, Capirossi avait disputé deux saisons en catégorie reine, à l'époque des 500cc, avec une Honda en 1995 puis une Yamaha en 1996, avec qui il a décroché son premier succès. Il est repassé en 250cc pour trois saisons avant de revenir en 500cc en 2000, sur une Honda de l'équipe Pons, sur laquelle il a gagné une course.

Capirossi a rejoint Ducati en 2003 et a offert à la marque sa première victoire en MotoGP la même année, à Barcelone. Il est resté une figure de la marque jusqu'en 2007, avant de rouler pour Suzuki jusqu'en 2011.

L'Italien a décroché 29 victoires en championnat du monde, dont neuf en MotoGP, sur une période de 17 ans et 49 jours entre la première et la dernière. Seul Valentino Rossi a fait mieux, avec une période de 20 ans et 311 jours.

"C'est un moment vraiment émouvant pour moi, car tout le monde rêve de devenir un jour une légende du MotoGP", a déclaré Capirossi. "Je tiens à remercier chaleureusement Carmelo, Carlos, toute l'équipe du MotoGP, ainsi que toutes les personnes présentes dans cette salle, car je reconnais de nombreux visages que je connais depuis longtemps, des gens qui travaillent avec moi et qui m'ont facilité la tâche tout au long de mes saisons."

Loris Capirossi et Carmelo Ezpeleta, directeur général du MotoGP. Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Je tiens également à m'adresser aux constructeurs, car j'ai couru pour de nombreux constructeurs différents. Merci à Honda de m'avoir donné l'occasion de remporter mes deux premiers titres, à Yamaha de m'avoir permis de gagner ma première course en 500cc, et à cette magnifique Aprilia de m'avoir offert une nouvelle fois l'opportunité d'être champion du monde en 1998."

"Et bien sûr, à Ducati, la première moto avec laquelle j'ai gagné en MotoGP et qui m'a offert cette formidable opportunité de me battre pour le titre jusqu'au bout en 2006. Et, naturellement, à Suzuki, qui m'a offert mon dernier podium en MotoGP."

"J'ai beaucoup appris au cours de toutes ces années, mais je pense que le plus important, ce sont tous les amis que je me suis faits dans ce milieu. Et je suis vraiment heureux d'être toujours là et de faire partie de cette aventure. Je tiens à dédier ce prix à ma famille, à ma mère, mon père, mon frère, ma femme et mon fils, car pour obtenir ce genre de résultats, on a besoin d'un soutien solide de la part de sa famille."