Luca Marini croit dans le retour de Honda au premier plan

Vingtième pilote à être titularisé sous les couleurs de Repsol Honda, Luca Marini intègre cette année une équipe en quête de renouveau, après un chapitre désastreux ouvert par la blessure de Marc Márquez en 2020 et que le constructeur espère à présent refermer. Pour cela, il faudra cependant pouvoir compter sur une RC213V capable de se montrer sur le devant de la scène, et le pilote italien y croit, confiant dans "le pouvoir" du HRC de remonter la pente après cette période de vaches maigres.

Engagé pour deux ans, Marini admet lui-même avoir été surpris par ce retournement de situation, alors qu'il avait déjà prolongé son contrat avec VR46 pour continuer à piloter la Ducati en 2024. La donne a changé avec la décision de Márquez de quitter son constructeur fétiche, et il a réussi à trouver rapidement un accord pour prendre la place vacante aux côtés de Joan Mir.

"Après que Marc a annoncé son changement, ça a été un choc. Alors mon groupe et moi-même, avec mon manager, on a essayé de trouver une solution pour aborder ce nouveau projet", explique Luca Marini dans sa première interview en tant que pilote Honda, diffusée par sa nouvelle équipe.

Lorsqu'il lui est demandé pour quelle raison il a voulu quitter le clan Ducati et rejoindre Repsol Honda, Marini explique : "Tout d'abord, c'est la meilleure [équipe] de l'Histoire. Les chiffres et les statistiques parlent d'eux-mêmes. Et c'est un moment très particulier, mais je pense que nous avons le pouvoir de revenir très, très bientôt. Je vais essayer d'apporter tout mon feedback, mon énergie à ce projet, et je suis sûr qu'on va trouver la direction à suivre et que l'on aura le pouvoir de figurer au sommet pour de nombreuses années."

Luca Marini a enfourché la Honda pour la première fois à Valence, deux jours après le dernier Grand Prix de la saison 2023. "Ça a été génial, c'est passé très vite et la journée était déjà finie !" dit-il au sujet de ce premier test plutôt prometteur, récompensé par son dixième temps au classement. Il trouvera une suite début février avec la reprise des essais après la trêve hivernale et, très vite, il sera l'heure d'en découdre en course.

La mission qu'il s'est fixée est ambitieuse : "Progresser ensemble et essayer de concevoir une meilleure moto, avec de meilleures performances, de revenir et de gagner des courses et des titres. C'est notre objectif, notre but, alors je suis sûr qu'il va aussi y avoir des moments très satisfaisants."

Confiant dans la "très bonne synergie" qu'il pense trouver avec l'équipe et les ingénieurs japonais, le pilote de 26 ans déclare vouloir se lancer "avec l'esprit ouvert", désireux de ne pas brûler les étapes. Sa première cible, ce seront ses nouveaux collègues, Joan Mir chez Repsol Honda ainsi que Johann Zarco et Takaaki Nakagami chez LCR Honda.

"Il faut que l'on comprenne notre vitesse et notre potentiel après le premier test officiel et que l'on trouve notre équilibre, une façon de battre nos adversaires directs, qui sont mes coéquipiers, ceux qui ont le même constructeur et la même moto − c'est le premier objectif en ce qui me concerne, c'est certain. Mais je veux aussi essayer de trouver une façon de décrocher un podium ou une victoire avec cette moto. Je sais que ça va peut-être être dur, mais il faut que l'on regarde de l'avant."