Marini reste mystérieux sur la possibilité de rejoindre Honda

Le test de Valence, décisif pour la saison prochaine, est prévu dans 17 jours et l'équipe Honda officielle ne dispose pour le moment que d'un pilote, Joan Mir, le successeur de Marc Márquez n'ayant toujours pas été désigné. Alberto Puig, team manager de la structure, a fait part de sa volonté de choisir un pilote ayant une certaine expérience, ce qui a vite mis fin aux espoirs de Fermín Aldeguer, actuellement en Moto2. Le choix de la simplicité serait de titulariser de Fabio Di Giannantonio, clairement candidat et libre puisque Márquez va le remplacer, mais Honda a visiblement sondé l'intérêt de nombreux pilotes.

Les pistes menant à Miguel Oliveira ou Maverick Viñales se sont rapidement refroidies en raison de leurs contrats fermes avec RNF et Aprilia. Honda a également songé à un retour de Pol Espargaró, sous contrat avec KTM mais relégué à un rôle de pilote d'essais pour 2024, avant que l'Espagnol assure qu'il allait s'en tenir à ce nouveau rôle. Des rumeurs ont également mené à Luca Marini, pourtant lui aussi sous contrat pour la saison prochaine puisqu'il a prolongé chez VR46. Dès le GP de Thaïlande, l'Italien faisait part de sa volonté d'honorer cet accord.

"J'ai actuellement un contrat avec l'équipe VR46", rappelait Marini il y a deux semaines. "C'est très compliqué. J'aime être professionnel. Être au sein de cette équipe a toujours très bien fonctionné et à l'heure actuelle, ma carrière prend une très bonne tournure, je me sens très fort en tant que pilote et je souhaite continuer à progresser l'année prochaine afin de me battre pour le top 3 comme l'a fait cette année [Marco] Bezzecchi."

Le même jour, Marini faisait néanmoins part de son désir de rejoindre un team d'usine, mais pas avant 2025 : "C'est toujours l'objectif de tout pilote de rejoindre une équipe officielle. C'est assurément quelque chose que je veux tenter en 2025 et 2026, car j'estime être un pilote très fort, qui peut travailler très bien pour développer une moto d'usine. Ça me plairait énormément."

En début de week-end à Sepang, alors que des rumeurs plus insistantes évoquaient des contacts entre Marini et Honda, le pilote précisait que la situation lui faisait "plaisir" et a confirmé le "rêve" de se voit confier le développement d'une moto dans une équipe officielle, en rappelant qu'il était "très, très, très, très, très difficile" de l'imaginer changer l'équipe la saison prochaine.

Luca Marini

Vendredi, lorsqu'il a été interrogé sur ses contacts avec Honda, Marini est resté énigmatique : "Pas en ce moment… aujourd'hui… vendredi !" Et lorsque la possibilité de quitter VR46 en fin de saison a été évoquée, Marini est resté énigmatique et a plusieurs fois renvoyé vers son entourage et notamment son demi-frère Valentino Rossi, propriétaire de VR46 : "Ces choses-là, il faut en parler avec mon management et avec l'équipe. Et avec Vale surtout, qui est le patron."

Être dans une équipe officielle, ça fait toujours la différence

Rejoindre Honda reviendrait à renoncer à la Ducati, que Marini qualifie lui-même de "moto de dingue" mais l'idée de prendre la responsabilité inhérente à celle d'un pilote officiel semble le séduire : "Oui, j'ai la meilleure moto mais aller dans une équipe d'usine et développer ta propre moto, parler avec les ingénieurs, qu'ils suivent ta direction, que tout le monde soit ensemble, c'est complètement différent."

"Je sais que mon package actuel est fantastique, le team travaille très bien et Ducati est une moto fantastique, qui se montre performante tout le temps, dans toutes les situations et toutes les conditions, mais en tant que pilote j'ai aussi des rêves et des objectifs à atteindre, et courir et travailler pour une équipe d'usine, de mon point de vue c'est quelque chose de vraiment incroyable. Mais il faut que ce soit le bon projet, la bonne situation."

Luca Marini pourrait-il abandonner la Ducati en 2024 ?

Interrogé sur le sujet, Pecco Bagnaia a compris l'attirance pour un tel rôle. "Être dans une équipe officielle, ça fait toujours la différence", a estimé le Champion du monde 2022. "C'est une opportunité qui n'arrive pas toujours. Je pense que Honda se trouve dans une situation où il faut qu'ils trouvent bien la voie à suivre. Luca connaît bien la Ducati, je ne sais pas si c'est une valeur ajoutée ou pas, mais s'il pense que c'est la bonne solution, c'est normal qu'il la suive."

La durée du contrat, variable déterminante ?

Toujours sans fixer d'échéance claire, Marini a précisé que "beaucoup de choses devraient aller dans la même direction" pour le faire changer de constructeur. Un élément à prendre en compte sera peut-être la durée du contrat proposé par Honda. Le constructeur souhaite visiblement recruter un pilote pour un an, la très large majeure partie du plateau arrivant en fin de contrat au terme de la saison 2024, ce qui pourrait ouvrir de nombreuses opportunités. Interrogé par Sky Sport Italia, Marini s'est dit "heureux" de susciter l'intérêt de Honda avant de s'interroger sur la nature précise de ce dernier : "Suis-je le premier choix s'ils visent un projet de deux ans ?"

"Le problème c'est que, dans le MotoGP actuel, ça ne dépend pas du fait que ce soit Honda ou pas Honda", a-t-il ajouté devant les journalistes, affichant sa volonté de s'inscrire dans la durée s'il a l'opportunité de rejoindre une équipe officielle : "Le problème, c'est qu'en un an, avec cinq ou six jours de test, on n'a le temps de ne rien faire. J'ai comme objectif d'intégrer une équipe officielle et de développer une moto, mais il faut une opportunité qui soit la bonne. Dans le MotoGP actuel, ne faire qu'un an dans une équipe, quelle qu'elle soit, c'est très risqué pour un pilote."

"Je suis très compétitif, de plus en plus, je suis tout le temps proche de la lutte pour le podium, je suis presque là où je veux être, [à savoir] en lutte pour le championnat, donc je dirais que les choses se passent bien. Or, je voudrais que l'année prochaine les choses se passent encore mieux."