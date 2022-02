Pour Luca Marini, il n'y a "plus de différence" entre les motos

Charger le lecteur audio

Désormais passé à une moto de la spécification actuelle, Luca Marini aborde sa deuxième année en MotoGP avec l'ambition d'élever son niveau par rapport à la saison de ses débuts. Au guidon d'une Ducati GP20, il avait alors obtenu une cinquième place pour meilleur résultat, en Autriche, mais seulement une autre entrée dans le top 10. Battu par son coéquipier, Enea Bastianini, il avait vite compris avoir suivi une préparation inadaptée et s'est efforcé de définir un cadre de travail plus approprié et réfléchi en vue de sa deuxième saison, dans le but de mettre à profit l'expérience acquise.

Le pilote italien peine toutefois à définir le potentiel qui est le sien avant le premier Grand Prix, qui lancera le championnat la semaine prochaine. "Ce qu'on a fait sur ces deux tests n'est pas suffisant pour le comprendre, car on ne sait pas quels pneus les autres pilotes utilisent, ou combien de litres de carburant ils ont à bord", rappelait-il en quittant l'Indonésie à la fin des essais de pré-saison.

En 2021, Marini a pris part quatre fois à la Q2 et obtenu pour meilleure qualification une place en première ligne au Grand Prix d'Émilie-Romagne, mais comme pour ses résultats en course il s'agissait d'une performance qui se démarquait de sa moyenne. Aujourd'hui, il vise une hausse de ses résultats généraux, qui devra s'accompagner par la régularité de ses réussites.

"Je pense que pour les tours de qualifs, ça va, je suis en bonne position et je pourrais tout le temps être en Q2, ce qui est l'objectif pour le moment", a-t-il souligné, toutefois conscient que la concurrence sera nourrie. "Pour la distance de la course, on verra car tous les pilotes sont fantastiques, de très gros travailleurs et ils ont beaucoup progressé entre le premier et le dernier jour. Je suis très bien parti le premier jour, j'étais content, mais je pense que tout le monde a beaucoup progressé et a beaucoup travaillé, et très bien."

"Ça ne sera pas facile, mais il est certain que ce sera une saison difficile pour tout le monde car avec 24 motos plus ou moins officielles, ce sera très serré. On peut faire la différence avec de petits détails et obtenir de très bons résultats avec juste quelques petits dixièmes de mieux sur le rythme, alors on verra."

Membre d'un team VR46 désormais inscrit en tant qu'équipe à part entière sur le plateau MotoGP, Luca Marini sera accompagné par Marco Bezzecchi, petit nouveau dans la catégorie mais déjà compétitif selon lui. Plus globalement, c'est l'ensemble du championnat qui, à ses yeux, a élevé son niveau, avec six marques désormais capables d'atteindre le podium, voire plus, et un groupe Ducati plus fort que jamais.

"Cette année tout le monde a une moto fantastique, donc du premier au dernier tous les pilotes peuvent obtenir de bons résultats. À mon avis, il n'y a plus de différence entre les motos et les constructeurs", juge le pilote italien. "En ce qui concerne les autres, je les vois tous très compétitifs cette année et je pense que la Honda a démontré qu'elle était très, très forte actuellement. On verra ce qu'il en sera pendant les courses, parce que la piste est complètement différente quand le Moto2 et le Moto3 roulent, donc les tests sont un indicateur moins pertinent par rapport à un vrai week-end de course."