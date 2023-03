Luca Marini pointe une situation financière "pire chaque année" en MotoGP

Charger le lecteur audio

Très vite, depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP, Luca Marini a pris la stature d'un porte-parole, toujours prompt à défendre les intérêts des pilotes et acteurs du championnat et souvent porteur d'opinions justes et argumentées. Lundi, en marge de la présentation officielle de son équipe, le pilote VR46 s'est ainsi longuement exprimé sur la question financière, pointant ce qu'il estime être "un gros problème" actuellement avec l'augmentation du nombre de Grands Prix dans la saison (21 en 2023) et l'ajout des courses sprint qui vont prendre place chaque samedi.

"C'est un gros problème parce qu'à mon avis, on ne gagne pas assez d'argent", affirme Luca Marini. "Chaque année c'est pire, plus difficile, mais pas uniquement pour les pilotes. C'est un très gros problème pour l'ensemble de l'équipe, et pas uniquement en MotoGP mais aussi en Moto2 et en Moto3. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse respirer un peu plus parce que toutes les équipes sont [à la limite] pour finir la saison de manière décente, alors qu'il nous faudrait un peu de marge pour pouvoir finir la saison d'une bonne manière, pas en devant faire les dernières courses avec une moto abimée − ce n'est pas le cas en MotoGP, mais je pense que ce sera le cas pour de nombreuses équipes en Moto2 et Moto3, et ça n'est pas correct. C'est aussi une question de sécurité."

"Il nous faut un peu plus de soutien de la part de la Dorna, des partenaires et de tout le monde. La seule façon d'obtenir ce soutien est d'essayer de promouvoir un meilleur show pour les TV, pour les fans. On a besoin de leur soutien. C'est la seule façon de générer plus d'argent pour nous. Ça ne concerne pas que les pilotes ; bien sûr, si je regarde mon cas, c'est important, mais ça l'est aussi pour le team."

Plus de courses sans augmentation des pilotes

Plus spécifiquement, Luca Marini pointe avec un certain sarcasme le fait que les pilotes n'ont pas obtenu de bonus pour les courses sprint, alors que celles-ci ont été ajoutées au programme de la saison à venir une fois la plupart des contrats finalisés.

"Apparemment, le format change mais tout le monde dit juste : 'OK, les pilotes, voici le nouveau format. Vous gagnez la même somme d'argent et vous devez faire la même chose parce que plus il y a de courses, plus c'est fun pour vous. Oui oui, amusez-vous !'. Quand on parle avec d'anciens pilotes, [ils disent] : 'À mon époque, si j'avais eu plus de courses, ça n'aurait été que mieux'. C'est super [pour eux] parce qu'ils ne courent pas actuellement."

LIRE AUSSI - Courses sprint : pas d'accord sur les bonus des pilotes MotoGP

"Je ne suis pas contre eux, je dirais la même chose. Je suis d'accord, il est certain que c'est plus fun, y compris pour nous parce qu'on veut courir. C'est incroyable de courir en MotoGP et plus de courses, cela veut dire plus de fun, mais c'est aussi notre boulot, notre vie. Et c'est notre sacrifice car aujourd'hui on est pilote MotoGP 365 jours par an ; on ne peut pas avoir tellement de temps libre, on a beaucoup de stress", souligne le pilote italien.

"L'effort fourni pour les nouvelles courses va être incroyable", ajoute Luca Marini, qui à défaut d'augmentation suggère d'alléger l'effort requis par les courses principales du dimanche, dont la longueur n'a pas été impactée par les modifications introduites au programme. "Il faut qu'on essaye de réfléchir et qu'on demande peut-être à réduire les courses de quelques tours. Pour moi, actuellement, ça n'est pas un problème car je suis bien préparé et j'aime ma moto, je suis très à l'aise avec elle et je serai prêt, mais je m'attends à ce que ce soit un problème pour beaucoup de pilotes."

"Je sais qu'en Superbike, ils font trois courses, mais la plus longue fait 20 tours alors que nous, on en fait 27 et les sept derniers sont très longs, alors peut-être qu'on pourrait essayer de demander s'il serait possible de réduire le nombre de tours", ajoute le pilote VR46. Plus précisément, la longueur des courses s'établit en fonction de la distance à parcourir, qui se situe environ entre 110 et 120 km en MotoGP et plutôt sur une moyenne de 90 km en WorldSBK en ce qui concerne les courses longues. En termes de durée d'effort, cela équivaut généralement à un peu plus de 40 minutes en MotoGP et moins de 35 minutes en WorldSBK.

"Je sais que tout ce qui compte aujourd'hui, c'est d'offrir un meilleur show pour les fans, afin de gagner plus d'argent pour les gens qui travaillent dans ce paddock et pour les pilotes. Il faut comprendre de quelle manière on pourrait faire mieux de ce point de vue-là", reprend Luca Marini. "On va essayer d'offrir un meilleur show aux gens avec des dépassements et des bagarres, car il est très important que deux ou trois pilotes se battent à chaque course, mais techniquement aussi il faut qu'on parle avec la Dorna et la Commission de sécurité car il n'est pas si facile de dépasser. Je m'attends donc à ce que les courses sprint ressemblent à une jungle, avec tous les pilotes voulant gagner […], mais ce sera difficile. Peut-être qu'on aura juste 15 pilotes en file indienne pendant dix tours, en train d'essayer de faire quelque chose mais sans rien pouvoir faire au final, et ça n'est pas un bon spectacle."

Lire aussi : VR46 dévoile ses Ducati et ses ambitions pour 2023