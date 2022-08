Luigi Taveri est devenu la 35e Légende du MotoGP

Charger le lecteur audio

Luigi Taveri est devenu jeudi le 35e pilote à obtenir le statut de Légende du MotoGP, intégrant un Hall of Fame qui réunit à présent nombre de champions.

Comme le veut la tradition, c'est lors d'une cérémonie officielle dirigée par Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, que l'intronisation de l'ancien pilote suisse a été officialisée, en présence de sa famille. Décédé en 2018, il était représenté par son épouse et sa fille, qui ont reçu une médaille symbolisant son nouveau statut.

Né dans le canton de Zürich en 1929, Luigi Taveri a intégré les Grands Prix en 1954 et a écumé les cinq catégories solos de l'époque jusqu'en 1966. C'est en 125cc qu'il a obtenu la majeure partie de ses succès, avec 22 victoires et trois titres de Champion du monde remportés lors des quatre dernières années de sa carrière. Il a disputé la seconde partie de sa carrière avec Honda, mais avait au préalable couru sur MV Agusta, Norton, MZ et Ducati, se classant déjà à six reprises dans le trio de tête des championnats avec ces marques.

Un des rares pilotes à avoir marqué des points en Grand Prix dans les catégories 50cc, 125cc, 250cc, 350cc et 500cc, Luigi Taveri a obtenu des podiums dans quatre d'entre elles et s'est imposé dans trois classes. Considéré comme un pionnier en Suisse, il est notamment le premier pilote de son pays à avoir été sacré dans le Championnat du monde. Tom Lüthi et Dominique Aegerter étaient présents jeudi afin d'honorer sa mémoire lors de la cérémonie qui lui était dédiée.

"Pour moi, c'est un nom emblématique", a déclaré Carmelo Ezpeleta en évoquant Luigi Taveri. "L'époque était différente, mais si nous pouvons être là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme Luigi, qui ont lancé ce championnat et pratiqué ce sport incroyable face à tous. C'est un grand plaisir pour toute la famille du MotoGP d'accueillir le nom de Luigi Taveri. Il était une vraie légende et nous sommes extrêmement heureux de l'introniser dans le Hall of Fame."

Trente-quatre pilotes ont précédemment été intronisés Légendes du MotoGP, les derniers en date étant Jorge Lorenzo et Max Biaggi, qui ont dû attendre que la suspension de ces événements engendrée par le COVID-19 soit levée pour recevoir cet honneur, respectivement en marge des Grands Prix d'Espagne et d'Italie. En fin de saison dernière, c'est à Valentino Rossi que ce statut a été remis, et ce dès qu'il a pris sa retraite. Le champion néo-zélandais Hugh Anderson rejoindra à son tour ce cercle fermé au mois d'octobre en marge du Grand Prix d'Australie.

Tilde et Blanca Taveri, épouse et fille de Luigi Taveri, encadrées par Dominique Aegerter, Carmelo Ezpeleta et Tom Luthi