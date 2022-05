Malgré sa 6e place, Quartararo continue "d'être inquiet"

Charger le lecteur audio

Au terme de la première journée d'essais libres sur le circuit du Mugello, Fabio Quartararo n'avait pas caché son incompréhension devant son manque de sensations, qui était à l'opposé de celui qui lui avait permis de gagner sur ce même tracé l'an dernier.

Ce matin, le scepticisme s'est transformé en colère et le Français est parvenu à passer en Q2 de justesse en prenant la dixième et dernière place qualificative. Rentré à son box un peu avant la pluie en EL4, il n'a finalement pas réalisé de tours complets, estimant que les conditions de piste étaient "dangereuses".

"Je pense que ce n'était pas une bonne décision de faire ce qu'on a fait : rouler sur la piste la plus rapide du monde sans savoir si on le fait avec des pneus pluie ou des pneus slicks. Sur ce genre de piste on ne peut pas attendre qu’il se passe quelque chose", a-t-il déclaré.

Les conditions se sont finalement améliorées pour les qualifications, et le pilote Yamaha est parvenu à décrocher la sixième place malgré son manque de roulage en EL4, ce qui fait de lui le premier pilote hors Ducati du classement puisque cinq Desmosedici le devancent. Un résultat possible en raison de changements apportés avant la dernière séance d'essais libres et qui ont porté leurs fruits.

"Ce matin je n'étais pas content du tout car je ne trouvais pas de bon feeling sur la moto, je ne pouvais pas faire de bons chronos. Et puis cet après-midi, on a fait un gros changement sur la moto. Je n'ai fait aucun tour complet en EL4 mais je me suis tout de suite senti mieux. On avait un problème de chaîne", a-t-il expliqué.

"C'est la première fois que je ne me plains pas vraiment de la vitesse de pointe car je perds bien plus à d'autres endroits. L'an dernier je faisais 1'45"1 mais là je n'avais pas un bon feeling dans ma façon de tourner la moto. C'est pour ça qu'on a fait des changements et ça a été un peu mieux. Comme je me sentais mieux on a décidé de garder cette moto pour les qualifications et la sixième place est un bon résultat pour nous je pense."

Si la performance du Champion du monde en titre a de quoi le rassurer sur le papier, dans les faits il ne se montre pas très optimiste pour la course : "J'étais inquiet [hier] et je continue de l'être car la moto est très similaire à l'an dernier, or j'avais eu la pole position et le record de la piste, et ce matin j'ai terminé dixième. La moto est similaire et mon feeling est complètement différent."

Quartararo espère désormais des conditions de piste tranchées demain avec une forte chaleur ou à l'inverse des températures plus fraîches afin d'effectuer son choix de pneumatiques, crucial pour la course et qui se compliquera dans le cas où un entre-deux serait constaté. "Si les conditions de piste ne sont ni chaudes ni froides, ça va m'affecter de la mauvaise façon car je ne sais pas si je choisirai le pneu tendre ou le pneu medium à l'avant. On verra ce qu'il se passera", a-t-il ajouté.

Lire aussi : Márquez va être opéré et pourrait manquer la fin de saison