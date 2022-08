Le manque de vitesse de Yamaha ? Bagnaia "très sceptique"

Charger le lecteur audio

Le classement de la première journée d'essais du Grand Prix d'Autriche parle de lui-même : sept Ducati aux huit premières places et un pilote, Fabio Quartararo, pris en sandwich au milieu de cet escadron rouge avec sa Yamaha. Comme c'est désormais devenu la norme, le Français est le seul à tirer son épingle du jeu avec la M1, lui qui parvient systématiquement à la placer aux avant-postes et à jouer la gagne, très loin devant les trois autres pilotes de la marque qui doivent se contenter du bas de tableau. Chez Ducati, la situation est inverse et les pole positions, victoires ou places sur le podium passent d'un pilote à l'autre au fil des week-ends.

Devenu leader incontesté de Yamaha en piste, Quartararo l'est aussi désormais dans le développement, et son cheval de bataille, on le sait, c'est la puissance moteur et la vitesse de pointe, principale divergence entre sa machine et la Desmosedici. En ce sens, le Red Bull Ring s'annonce chaque année comme un mauvais moment à passer, et pourtant le Français n'apparait qu'à 40 millièmes du meilleur temps de Johann Zarco à l'issue de la première journée d'essais.

Il a accueilli favorablement la nouvelle chicane ajoutée sur le tracé autrichien, qui coupe sèchement la longue accélération liant un virage 1 à angle droit et un virage 3 plus marqué encore, en remplaçant ce qui était jusqu'ici une inclinaison si faible qu'elle n'avait rien d'un véritable "virage" contrairement à son appellation officielle. Pour le pilote Yamaha, cette chicane favoriserait les performances de sa moto, rendant la puissance moteur moins essentielle sur ce circuit.

"Je suis toujours sceptique quand j'entends ces choses-là", a réagi Pecco Bagnaia, "car l'année dernière Fabio s'est battu pour la victoire [sur ce circuit], comme tous les autres, et la Yamaha perd 2 km/h dans la ligne droite ici, alors je ne pense pas qu'ils aient des problèmes de vitesse. Sur cette piste, je ne crois pas que leur problème soit la vitesse de pointe."

"À l'heure actuelle, Fabio est le plus rapide, car son style de pilotage avec la Yamaha est assez compétitif. Il ne perd pas tellement de temps en termes de vitesse", a insisté le pilote italien auprès du site officiel du MotoGP.

La meilleure vitesse de pointe enregistrée vendredi revient à la Honda de Pol Espargaró en 313,0 km/h, tandis que la deuxième est à mettre à l'actif d'une Yamaha, celle de Franco Morbidelli, en 311,6 km/h. Viennent ensuite à égalité une KTM, une Aprilia et la Ducati de Pecco Bagnaia en 310,3 km/h. Fabio Quartararo apparaît dans la seconde partie du classement avec une pointe à 307,6 km/h, identique à celle qu'ont produite les GP22 de Johann Zarco, Jack Miller et Jorge Martín.

Ducati peut compter sur les "meilleurs" pilotes

Cinquième de cette journée, à 0"120 de Quartararo, Bagnaia a tenu à souligner la part jouée par les pilotes dans la démonstration de force de Ducati vendredi. "Combien de pilotes forts a Ducati ! C'est incroyable. Je pense qu'ils sont tous parmi les meilleurs de la grille et il existe un équilibre de performance absolument incroyable", a-t-il observé.

"C'est clairement une moto qui fonctionne très bien en ce moment, particulièrement sur une piste comme celle-ci", a également concédé l'Italien, "et tous les pilotes Ducati peuvent prétendre à la victoire car ils sont tous vraiment forts."

Pour Bagnaia, c'est aussi la source d'une émulation bénéfique : "Pour moi, c'est clairement très stimulant parce qu'on est tout le temps devant et je crois que nous sommes la seule marque qui n'ait que des pilotes aussi compétitifs. C'est quelque chose qui stimule vraiment le travail et qui l'accélère dans certaines situations. Dans d'autres, cela peut aussi être un problème, mais ce n'est pas mon cas à l'heure actuelle."

Ducati domine le palmarès des huit Grands Prix disputés au Red Bull Ring depuis son retour au calendrier, en 2016, avec trois pole positions et six victoires. La réussite de Yamaha est bien moindre, cependant la marque affiche fièrement une pole position, celle décrochée par Maverick Viñales en 2020. Trois podiums (des troisièmes places) sont également revenus à Iwata, notamment en 2019 et 2021 grâce à un certain Fabio Quartararo.

Avec Matteo Nugnes