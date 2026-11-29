Résumé de course

Moto2 GP de Valence

Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence

González a battu Guevara pour le titre Moto2 2026 dans un duel épique à Valence.

Rachit Thukral

Publié: 29 nov. 2026, 12:49

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Manuel González a été sacré champion Moto2 2026 au terme d'une finale haletante au Grand Prix de Valence, battant Izan Guevara pour le titre de seulement 2,5 points.

González s'est remis de qualifications difficiles, après s'être élancé 10e, pour terminer cinquième sur le circuit Ricardo Tormo, ce qui a tout juste suffi à décrocher le titre après que Guevara a échoué à dépasser Collin Veijer pour la troisième place dans le dernier tour.

La lutte pour le titre Moto2 s'est résumée à un duel direct entre González et Guevara, seulement 4,5 points séparant les deux hommes avant cette finale.

González avait construit une avance de 47,5 points au Grand Prix de Saint-Marin en septembre, mais il a vu son avantage presque réduit à néant par Guevara, ravivant le souvenir d'une défaite similaire face à Diogo Moreira en 2025.

Guevara a infligé un nouveau coup dur à González samedi en se qualifiant troisième pour la course, tandis que ce dernier n'a pu faire mieux que 10e lors d'une journée où son équipier Senna Agius a signé la pole position.

Le début de course a été mouvementé, Alonso López ayant provoqué un carambolage impliquant plusieurs motos au virage 2, avec Dani Holgado parmi ceux qui ont fini dans les graviers.

Cela a laissé Guevara en deuxième position derrière le nouveau leader de la course Alex Escrig, le plaçant en position de s'emparer de la tête du championnat aux dépens de González, qui était remonté quatrième dans le premier tour.

Manu González.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les deux pilotes ont chacun perdu une position dans les premières phases de la course, mais Guevara comptait encore 0,5 point d'avance sur González au classement virtuel à l'approche des derniers tours.

Cependant, la physionomie du championnat a changé à seulement quatre boucles de l'arrivée, lorsque Veijer a dépassé Guevara pour la troisième place au virage 1, faisant à nouveau basculer le championnat en faveur de González.

Guevara a tenté avec panache de repasser Veijer dans le dernier tour, flirtant avec la manœuvre décisive à plusieurs reprises, mais il n'a pas pu pousser le pilote Ajo à la faute.

Cela signifiait que la cinquième place suffisait à González pour décrocher le titre, Guevara manquant de peu le sacre en terminant quatrième avant son passage en MotoGP l'an prochain avec Pramac.

Le succès de González intervient alors qu'une possible opportunité en MotoGP se profile, la décision soudaine de Marc Márquez de prendre sa retraite déclenchant une réaction en chaîne au sein de la structure à trois équipes de Ducati.

Pendant ce temps, Agius, qui montera en MotoGP avec Tech3 l'an prochain, a remporté sa troisième victoire de la saison après avoir dépassé Escrig, leader en début de course, au 11e tour.

Veijer a terminé à 2,5 s du vainqueur en troisième position, 0,450 s séparant Guevara d'un podium qui lui aurait assuré le titre 2026.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 22

34'09.493

154.7 25 2

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 22

+2.157

34'11.650

2.157 154.6 20 3

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 22

+4.908

34'14.401

2.751 154.3 16 4

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 22

+5.338

34'14.831

0.430 154.3 13 5

M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18 Kalex Moto2 22

+6.859

34'16.352

1.521 154.2 11 6

L. Lunetta SpeedRS Team

32 Boscoscuro B-26 22

+9.054

34'18.547

2.195 154.0 10 7

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 22

+9.077

34'18.570

0.023 154.0 9 8

A. Huertas Italtrans Racing Team

99 Kalex Moto2 22

+9.666

34'19.159

0.589 154.0 8 9

C. Vietti Ramus SpeedRS Team

13 Boscoscuro B-26 22

+10.388

34'19.881

0.722 153.9 7 10

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 22

+12.622

34'22.115

2.234 153.8 6 11

F. Salač OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 22

+14.062

34'23.555

1.440 153.7 5 12

B. Baltus Fantic Racing

7 Kalex Moto2 22

+15.771

34'25.264

1.709 153.5 4 13

T. Arbolino Fantic Racing

14 Kalex Moto2 22

+17.436

34'26.929

1.665 153.4 3 14

D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team

53 Boscoscuro B-26 22

+18.305

34'27.798

0.869 153.3 2 15

Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 22

+20.893

34'30.386

2.588 153.2 1 16

A. Canet Elf Marc VDS Racing Team

44 Boscoscuro B-26 22

+21.703

34'31.196

0.810 153.1 17

Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team

84 Kalex Moto2 22

+21.767

34'31.260

0.064 153.1 18

M. Aji Idemitsu Honda Team Asia

64 Kalex Moto2 22

+27.291

34'36.784

5.524 152.7 19

A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team

71 Kalex Moto2 22

+27.804

34'37.297

0.513 152.6 20

M. Ferrari ITALJET Gresini Moto2

23 Kalex Moto2 22

+44.959

34'54.452

17.155 151.4 21

A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54 Boscoscuro B-26 21

+1 Tour

34'52.089

1 Tour 144.7 dnf

J. Roberts OnlyFans American Racing Team

16 Kalex Moto2 12

+10 Tours

19'23.572

9 Tours 148.6 Abandon dnf

X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team

85 Forward F2 6

+16 Tours

10'08.492

6 Tours 142.1 Abandon dnf

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 0

+22 Tours

17.266

6 Tours Accident dnf

I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI

4 Kalex Moto2 0

+22 Tours

17.381

0.115 Accident dnf

A. López ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 0

+22 Tours

17.461

0.080 Accident dnf

D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team

80 Kalex Moto2 0

+22 Tours

18.496

1.035 Accident dnf

T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia

72 Kalex Moto2 0

+22 Tours

18.725

0.229 Accident Voir les résultats complets

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