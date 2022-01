Marc et Álex Márquez passent au karting

Charger le lecteur audio

Après le travail en salle et le cardio, après la moto en tout-terrain, mais aussi les motos de route les plus puissantes pilotées sur circuit fermé, voici que de plus en plus de pilotes intègrent le karting à leur programme d'entraînement. C'est le cas notamment de Joan Mir et Álex Rins, actuels pilotes Suzuki, et désormais des frères Márquez.

Grâce à un accord passé avec Carlos Gil, PDG du circuit Karting Vendrell, à Tarragone, et représentant de CRG en Espagne, Marc et Álex Márquez disposent de deux karts CRG KZ de dernière génération avec lesquels ils comptent enrichir leur préparation en vue des premiers essais de présaison, qui auront lieu les 5 et 6 février à Sepang.

Marque leader dans le milieu du karting, CRG compte plus de 20 titres à son actif, notamment ceux remportés par Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen. Sans chercher à atteindre ces sommets, les frères Márquez y voient un outil intéressant pour leur préparation, jugeant cette pratique "très exigeante sur le plan physique" puisqu'elle sollicite tout le haut du corps, notamment le dos, les bras et le cou, avec les vitesses élevées atteintes dans les virages.

Ces derniers jours, les frères Márquez ont pu réaliser une première séance sur le circuit situé à Tarragone, épaulés par l'équipe technique de Carlos Gil pour régler leurs nouveaux karts.

La séance de karting des frères Márquez

Alex Márquez, Team LCR 1 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 19 Photo de: Marc Márquez Alex Márquez, Team LCR 3 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 19 Photo de: Marc Márquez Alex Márquez, Team LCR 5 / 19 Photo de: Marc Márquez Alex Márquez, Team LCR 6 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 19 Photo de: Marc Márquez Alex Márquez, Team LCR 8 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 19 Photo de: Marc Márquez Alex Márquez, Team LCR 10 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team, Alex Márquez, Team LCR 17 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team, Alex Márquez, Team LCR 18 / 19 Photo de: Marc Márquez Marc Márquez, Repsol Honda Team, Alex Márquez, Team LCR 19 / 19 Photo de: Marc Márquez