Les frères Márquez n'auront plus Alzamora comme manager

Emilio Alzamora, Champion du monde 125cc en 1999 et qui aura été pendant 17 ans le manager des frères Marc et Álex Márquez, ne travaillera plus avec les deux pilotes espagnols, selon une information révélée par El Periódico de Catalunya.

Personnage clé de leur entourage, Alzamora n'a pas été vu dans le paddock à Silverstone et Spielberg, soit depuis la reprise du championnat après la pause estivale. Si cette absence a d'abord été mise sur le compte d'une supposée infection par le COVID-19 ou de la convalescence de Marc Márquez, le fait que l'octuple Champion du monde réapparaisse dans le paddock ce week-end sans son manager a mené à la confirmation que la cause est bien plus profonde.

Ni les deux pilotes, ni leurs proches n'ont voulu confirmer cette séparation, qui a fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs années. Celle-ci est pourtant bel et bien définitive cette fois : les deux pilotes ont décidé de se passer des services de leur manager de longue date, qui les a accompagnés durant chacune des étapes de leur parcours en Grand Prix.

Depuis qu'il a commencé à travailler avec Marc Márquez en 2005, lorsque le futur pilote star n'avait que 12 ans, Emilio Alzamora l'a accompagné dans son ascension vers le sommet du MotoGP, jusqu'à un dernier contrat historique signé en 2020 et courant jusque fin 2024. Entre-temps, le #93 s'est constitué l'un des palmarès les plus importants de l'Histoire et s'est affirmé comme le pilote indissociable de Honda, à qui il est lié depuis son arrivée dans la catégorie reine en 2013.

Álex, de trois ans son cadet, a lui aussi rejoint la catégorie reine via le groupe Honda, recruté au pied levé pour la saison 2020 à la suite du départ inattendu de Jorge Lorenzo, alors qu'il comptait deux titres Moto3 et Moto2 à son palmarès après avoir passé huit ans dans les petites catégories. Il a récemment décidé de quitter Honda pour Ducati, annoncé le mois dernier en transfert vers Gresini pour la saison prochaine.

Outre les questions contractuelles, Emilio Alzamora a géré de très près le sponsoring, la communication et l'image des deux pilotes par le biais d'une agence, suivant chacune de leurs apparitions publiques.