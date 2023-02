Márquez alerte déjà Honda : "On est loin des premiers"

Charger le lecteur audio

Auteur du 12e temps du jour, Marc Márquez apparaît à près d'une seconde du chrono de référence enregistré par la Ducati de Marco Bezzecchi ce vendredi, journée qui marquait le début des essais de pré-saison pour l'ensemble du plateau MotoGP, en Malaisie. Il est néanmoins le premier pilote Honda au classement, avec quatre dixièmes d'avance sur son nouveau coéquipier, Joan Mir.

Certes, cette journée n'était que la toute première que les titulaires passaient en piste cette année, mais le champion espagnol n'y est pas allé par quatre chemins pour livrer son sentiment en rangeant son casque après huit heures de travail. "Pour le moment, tout est très nouveau mais il faut qu'on continue à travailler parce qu'on est loin des premiers", a-t-il tranché au micro du site officiel MotoGP, visiblement resté sur sa faim après avoir fait le tour des nouveautés développées par Honda pendant la trêve hivernale.

L'Espagnol avait pourtant de quoi faire vendredi, à Sepang, avec pas moins de quatre motos dans son stand. "Celle avec la livrée Repsol, c'était celle de l'année dernière et elle servait juste à démarrer, à reprendre les sensations pour faire de bonnes comparaisons", a-t-il précisé. Quant aux trois autres, elles lui ont servi à évaluer les développements, qui semblent pour le moment éparpillés afin de mener ces premières vérifications et de recueillir des données.

"On a beaucoup de motos dans le stand, pas très différentes. Elles sont très similaires, à part une qui est très différente. On a démarré la journée avec ce qui était plus ou moins la base de Valence, puis on a commencé à travailler sur des concepts et certaines choses", a expliqué Márquez, précisant avoir trouvé "des informations intéressantes". Il dispose notamment d'une sorte de moto laboratoire. "C'est une moto très similaire mais avec un carénage différent, surtout à l'avant", a-t-il décrit. "Son caractère est un peu différent mais les chronos restent assez similaires pour le moment."

Marc Márquez a quatre motos à Sepang, mais rien qui lui procure des sensations radicalement différentes

Malgré le travail mené par Honda à l'usine, notamment sur un nouveau moteur dont Takaaki Nakagami a décrit le caractère "assez différent" et "positif", et un concept général de sa RC213V repensé pour sortir des profondeurs du classement, le champion espagnol n'a pas perçu de grande différence à ce stade. "Pour le moment, avec la nouvelle moto les sensations sont plus ou moins les mêmes qu'à Valence, car c'est plus ou moins la même moto", a-t-il tranché, visiblement impatient d'en voir plus. "Il va falloir faire des analyses maintenant. J'ai pu piloter différemment mais la performance a été plus ou moins la même, alors il faut qu'ils analysent pourquoi il y a eu du positif et du négatif et qu'on essaye d'apporter ces éléments positifs sur la moto actuelle."

Le fait que cette moto soit si similaire à celle de Valence était "plutôt prévu" a ajouté Márquez, "ou en tout cas c'est ce qu'ils me disent". Et malgré ce commentaire très cash, il a tenu à pondérer les conclusions trop hâtives qui pourraient être tirées à ce stade : "Évidemment, on en veut toujours plus et on veut être toujours plus rapide, mais ils m'ont dit qu'on allait avancer petit à petit et ce n'est que le dernier jour qu'on pourra juger la pré-saison. Il est trop tôt car il me reste beaucoup de choses à essayer. On ne va pas trouver une demi-seconde entre une moto et l'autre, c'est petit à petit qu'il faut qu'on se rapproche des premiers."

"On va travailler dans les prochains jours, et je pense que de nouvelles choses arriveront aussi à Portimão, donc on verra, mais il faut qu'on continue à travailler dans notre stand, qu'on essaye de recueillir des informations et de progresser dixième après dixième parce qu'on est encore loin des premiers."

Marc Márquez sait que le temps est compté, néanmoins il attend d'aller au bout de ces essais avant de pouvoir se faire une idée plus claire du potentiel de la RC213V dans sa version 2023. "On essaye différentes choses et c'est au dernier jour de la pré-saison, à Portimão, que j'évaluerai la moto", a-t-il précisé.

Marc Márquez attend de nouvelles idées de la part de Ken Kawauchi, nouveau directeur technique de Honda

"On a une autre moto ici que je n'ai pas encore essayée. Il y a d'autres choses qui arrivent avec les nouvelles personnes [qui ont rejoint Honda] donc on verra dans les prochains jours", a-t-il ajouté. Justement, qu'attend-il de l'arrivée de Ken Kawauchi, le nouveau directeur technique ? "J'attends bien sûr de nouvelles idées et de comprendre aussi où on se situe. Je suis le pilote et je vais fournir mes commentaires au sujet de la moto, mais je ne peux pas dire comment améliorer les choses par rapport à ces commentaires. Je peux dire ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, où on perd, mais c'est à eux d'apporter les solutions et d'essayer de nouvelles idées."

La meilleure nouvelle concerne sa forme physique

Après cette journée passée en piste, c'est sur le plan physique que Marc Márquez a dressé les conclusions les plus enthousiastes. "C'est parfois difficile, la pré-saison, car il y a d'assez grosses différences sur la moto à chaque run, mais petit à petit je me suis senti bien. Pour moi, ça a été une journée positive car physiquement je me sens beaucoup mieux que l'année dernière et c'est très important", a-t-il en effet souligné, soulagé de retrouver tous ses moyens, huit mois après une ultime opération qui a enfin permis de dépasser les lourdes séquelles de son accident de juillet 2020 sur son bras droit.

"Le plus positif pour moi aujourd'hui, c'est que physiquement je me sens très bien. J'ai commencé à jouer avec la moto, à bien piloter", a-t-il précisé, soudain plus enthousiaste. "Il est vrai que c'est la pré-saison et tous les pilotes ressentiront une baisse demain et le troisième jour, mais c'est normal. Je ressens que ma forme est normale."

"Je n'aime pas faire des comparaisons avec le passé", a ajouté le pilote espagnol. "Je suis comme ça [désormais]. Je me sens bien dans le pilotage de la moto, je ne sens aucune limite, et c'est le plus important parce que j'ai travaillé tout l'hiver pour ça. Je l'avais dit, que j'allais travailler pour moi et que Honda allait travailler sur la moto. Sur moi, on fait du super boulot parce que je me sens beaucoup mieux." Quant à la moto, c'est visiblement une autre histoire.