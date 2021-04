Marc Márquez bat son frère dès son retour : "C'est un bâtard !" s'amuse Álex

Álex Márquez a été l'un des pilotes les mieux placés pour assister au retour de son frère Marc en MotoGP au GP du Portugal, puisqu'il était juste derrière lui à partir du neuvième tour. Équipiers pour une seule course en 2020, la blessure du plus âgé des deux l'ayant mis sur la touche durant neuf mois, ils ont enfin pu s'affronter véritablement en MotoGP, mais Álex s'en veut de ne pas avoir pu trouver l'ouverture et d'avoir finalement perdu le contact.

"Ce ne suis pas content, c'est un bâtard, il m'a battu à la première course !" a commenté le cadet des deux dans un éclat de rire. "J'ai passé toute la course derrière lui, j'ai essayé d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer, mais à une dizaine de tours de la fin, il a commencé à faire de petits 1'40, en attaquant à nouveau. Je me suis dit 'OK, je ne peux pas.'"

Ce n'est pas qu'en course que les deux frères Márquez ont roulé l'un derrière l'autre puisque samedi, en EL3, Marc était juste derrière Álex quand ce dernier a chuté après un impressionnant highside. Le pilote du team LCR était indemne, mais choqué par ce qu'il venait de voir, Marc Márquez n'avait pas été en mesure de faire un assez bon chrono pour assurer sa qualification directe en Q2.

"C'était effrayant", avait confié le sextuple Champion du monde MotoGP. "C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles je n'ai pas amélioré mon temps en EL3 parce qu'il est tombé devant moi au virage 3. Ensuite, après ce gros highside et sachant aussi que je ne me sentais pas bien sur la moto, je me suis dit que j'allais juste finir mon tour et qu'on verrait l'après-midi si mes sensations seraient meilleures."

Pour la course, et notamment après sa qualification à la sixième place, de nombreux pilotes s'attendait à ce que Marc Márquez soit capable de ce top 10 pour son retour, saluant néanmoins sa performance physique. Son frère a la même impression et il a partagé l'émotion affichée par le sextuple champion de la catégorie, qui a fondu en larmes à son retour dans le box après l'arrivée.

"C'était un week-end particulier pour toute la famille", a souligné Álex. "OK, il aurait pu faire mieux mais on a tous les deux décroché un bon résultat. Je dois dire que son retour est incroyable après de si longs mois. Après quelques tours, on a vu qu'il n'était pas encore habitué aux courses, avec quelques erreurs dans ses dépassements. Mais dans ses derniers tours, il était incroyable. Sa réaction dans le box est normale parce qu'il connaît mieux que quiconque sa situation. Il méritait de finir septième et il a fait un travail incroyable."

Álex Márquez satisfait de son résultat dans une course difficile

Les conditions étaient difficiles, dimanche à Portimão, de nombreux pilotes partant à la faute, et Álex Márquez, à terre dans chacune des deux premières courses de la saison, est content d'avoir décroché un top 10 malgré un équilibre précaire, ne cachant cependant pas une pointe de déception d'avoir franchi la ligne d'arrivée près de 18 secondes après le vainqueur, Fabio Quartararo.

"On a eu les températures les plus élevées [du week-end], par rapport aux EL4, EL3 et EL2", a rappelé le Catalan. "C'était dur de gérer l'avant, mais aussi l'arrière, on a perdu un peu d'adhérence. Je n'ai pas pu trouver la vitesse parce que l'avant était un peu tendre, je mettais les gaz un peu tôt et ça créait une glissade à l'arrière. L'équilibre n'était pas idéal. Huitième, c'est un bon résultat, mais un peu trop loin des premières places."

"C'était dur d'attaquer parce que je n'arrivais pas à réduire l'écart avec Marc, et d'autres attaquaient derrière moi. J'essayais de faire de mon mieux, d'être constant, d'éviter les erreurs et de finir la course parce que c'était très important après le Qatar. On a souffert avec le grip mais dans l'ensemble, ce week-end a été positif pour nous."

Álex Márquez espère confirmer cette bonne forme à Jerez, piste sur laquelle il a fait ses débuts en MotoGP la saison passée : "Jerez était un bon circuit pour notre moto l'an dernier. Il semble que les conditions seront meilleures cette année parce qu'il faisait vraiment très chaud l'an passé. C'était vraiment difficile de finir la course. C'était ma première course mais c'était difficile. Je pense que dans l'ensemble, on peut faire du bon travail, c'est un bon départ après les deux courses au Qatar. On peut commencer à travailler, reconstruire la confiance et arriver dans une bonne dynamique."

