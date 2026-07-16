Marc Márquez pense qu'Álex mènerait le championnat sans son accident

À l'heure de faire les comptes à mi-championnat, Álex Márquez apparaît au neuvième rang, avec un retard de 121 points sur le leader. Alors que les huit premiers se tiennent en 65 points, laissant présager, sur le papier en tout cas, une lutte ouverte pour le titre, le vice-champion du monde en titre est détaché et ne croit absolument pas en ses chances.

Cela fait déjà deux mois qu'il a tiré un trait sur ses espoirs, depuis ce jour où il a violemment percuté la KTM au ralenti de Pedro Acosta en pleine course, à Barcelone. Il a beau s'être miraculeusement remis de cet accident, sa convalescence pour soigner des fractures au niveau d'une cervicale et d'une clavicule a laissé des traces.

D'un point de vue mathématique, son compteur est resté à zéro durant trois week-ends entiers, ce qui lui a fait perdre le contact. Une cinquième place inespérée à Brno et le retour d'un très bon niveau de compétitivité au Sachsenring ont finalement relancé la machine.

"Je suis très content de voir à nouveau mon frère piloter comme il sait le faire", se félicitait son frère Marc Márquez après leur doublé dans les qualifications, puis dans le sprint allemand – résultat qu'ils n'avaient plus obtenu ensemble depuis le milieu de saison dernière.

"Je crois que sans cet incident en Catalogne – qui n'était pas de sa faute - aujourd'hui, le leader ce serait Álex, parce qu'il a montré à Assen et ici qu'il pilote très bien. L'année dernière, il a fait deuxième et cette année il fait partie des plus rapides de la grille, mais malheureusement il a manqué trois courses."

Le pire est désormais derrière Álex Márquez. Photo de : Alexander Trienitz

La première moitié du championnat a aussi été marqué par les problèmes physiques de Marc, qui était d'ailleurs lui-même convalescent à Barcelone lorsqu'Álex a été accidenté. Peut-être aurait pu assister à un duel entre frères pour la couronne si la saison ne s'était écrite qu'autour de la performance pure, mais ce n'est plus à l'ordre du jour.

"Je ne me sens toujours pas comme l'année dernière, et lui non plus. Tous les deux, on manque encore un peu de performance par rapport à il y a un an. On essaye tous les deux de se remettre d'une blessure et d'être meilleur jour après jour", décrivait Álex Márquez pendant le week-end allemand.

L'espoir d'une solide seconde moitié de championnat

C'est sans rancœur apparente que le pilote Gresini s'exclut désormais de la course au titre, tant il est évident que l'essentiel est ailleurs dans la manière dont il a réussi à se relever de son accident de Barcelone.

"Cette première partie a été marquée par cette blessure que j'ai eue en Catalogne. À partir de là, j'ai beaucoup souffert, j'ai manqué deux courses, puis je suis revenu à Brno mais en ne faisant que la moitié du week-end", rappelle-t-il auprès du site officiel du MotoGP, lui qui s'est en effet accordé la souplesse d'un retour progressif à la compétition.

Aujourd'hui, il démontre avoir retrouvé de sa vigueur physique. Il a eu du répondant face à son champion de frère en Allemagne et a renoué avec la première ligne de la grille de départ autant qu'avec le podium du sprint pour la première fois depuis son accident. De quoi se donner les moyens de redonner un bon élan à son championnat, pour le plaisir essentiellement.

"Le championnat est fichu pour nous, mais on est quand même de retour au plus haut niveau, on travaille pour ça. On va maintenant avoir une très bonne opportunité dans cette seconde partie de saison et j'espère faire de très bons résultats", observe Álex Márquez, qui s'est même offert le luxe de pécher par excès de confiance dimanche, en chutant en course sans le sillage de son frère.

"Je suis content du week-end dans son ensemble. C'est le premier que j'ai pu faire normalement depuis la Catalogne. J'ai à nouveau pu prendre plus de risques et faire plus de tours. Je suis tout simplement content, parce qu'on est de retour au plus haut niveau. Il me manque encore de la régularité en rythme de course, d'un point de vue physique comme mental. Je suis malgré tout super content."