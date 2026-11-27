MotoGP GP de Valence

Marc Márquez annonce sa retraite !

Marc Márquez raccrochera son casque à l'issue du Grand Prix de Valence ce week-end.

Rachit Thukral

Publié: 27 nov. 2026, 09:47

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Tout juste sacré champion du monde pour la dixième fois, Marc Márquez a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière en MotoGP avec effet immédiat, à l'issue du Grand Prix de Valence ce week-end.

Le pilote officiel Ducati a fait cette annonce surprise quelques minutes seulement avant le début de la première séance d'essais libres du week-end, vendredi.

Márquez disposait d'un contrat de deux ans avec Ducati, portant sur les saisons 2027 et 2028, après avoir accepté une prolongation à la suite de son titre mondial décroché en 2025.

Si l'Espagnol était resté évasif sur son avenir en MotoGP le week-end dernier à Portimão, où il a décroché son huitième titre dans la catégorie reine, la direction de Ducati avait assuré qu'il irait au terme de son contrat avec l'équipe.

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