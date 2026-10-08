Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

Les organisateurs du championnat, en collaboration avec la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), ont confirmé mercredi le changement de format des week-ends de Grand Prix de MotoGP à partir de la saison prochaine.

L'aspect le plus marquant de ce nouveau modèle réside dans l'introduction d'une séance de qualifications spécifique aux courses de sprint. Un changement qui suscite des divergences manifestes entre les pilotes, certains jugeant ce format "intéressant", à l'image de Pecco Bagnaia ou Luca Marini, alors que d'autres estiment que le calendrier mis en place entraînera un stress et un risque supplémentaires pour des pilotes déjà poussés à la limite pendant les week-ends de course.

Marc Márquez fait partie de ce dernier groupe. "Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'objectif de ce changement, car, pour les pilotes, ce sera tout simplement plus exigeant", a-t-il estimé.

L'Espagnol ne s'est toutefois pas montré trop belliqueux, puisqu'il n'a pas assisté à la réunion de la Commission de sécurité qui s'est tenue à Motegi, où Carlos Ezpeleta, le directeur adjoint du MotoGP, en a fait part aux quatre pilotes présents.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer le nouveau format, deux positions s'opposent clairement. En revanche, il existe un point sur lequel l'unanimité règne sur la grille : les pilotes ne se font pas suffisamment entendre, et cela est surtout dû à de leur propre irresponsabilité.

Ils n'ont pas su, en effet, s'organiser en une association qui les représente, comme le fait en Formule 1 le GPDA, l'association des pilotes fondée en 1961 et qui veille aux intérêts collectifs des pilotes. Le président actuel est l'ancien pilote autrichien Alexander Wurz, secondé par Carlos Sainz et George Russell en tant que directeurs.

Au cours des trois dernières années, il y a eu en MotoGP des tentatives pour créer une organisation similaire, et Sylvain Guintoli avait même été choisi comme figure de proue. Fin 2023, le Français avait commencé à s'occuper des démarches pour officialiser la constitution de l'association, mais le projet n'a finalement pas abouti. À l'époque, plusieurs pilotes n'avaient pas jugé les éventuels frais de fonctionnement de l'association justifiés, ce qui avait conduit à la suspension du processus.

Avec le changement de format qui raccourcira encore un peu plus le week-end à partir de la saison prochaine, l'absence de voix des principaux acteurs de la compétition est redevenue un sujet récurrent dans le paddock MotoGP, à Mandalika.

"Peu importe ce que l'on en pense, on ne nous a pas laissé le choix", a déclaré Pedro Acosta. "La décision a été prise entre le championnat et les équipes. Nous, les pilotes, n'avons pas eu notre mot à dire. On l'accepte parce que c'est comme ça", a renchéri Álex Márquez, qui s'est rangé entièrement du côté de son frère aîné sur ce point.

"Ce sont les équipes et l'organisation qui décident. Soit on l'accepte, soit on s'en va. Le format a été modifié, c'est officiel, et nous, les pilotes, n'avons eu que peu d'informations à ce sujet. Mais je ne peux pas non plus en dire grand-chose, car je me suis davantage concentré sur ma saison que sur d'autres choses", a reconnu l'actuel champion.

Marc Márquez est l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau, et celui qui a le plus de potentiel parmi tous. S'il y a bien une personne que l'organisation prend en compte, c'est lui. C'est pourquoi certains le considèrent comme le candidat idéal pour diriger cette éventuelle association de pilotes, même s'il ne se sent pas en mesure d'assumer ce rôle, du moins tant qu'il est encore en compétition.

"Tant que je suis en activité, il m'est impossible de diriger une association des pilotes", a déclaré le pilote Ducati, qui a donné un aperçu des raisons qui ont conduit à l'échec de la dernière tentative d'unification. "Le problème du MotoGP, c'est que la moyenne d'âge est très basse. Chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, nous sommes égoïstes et il est difficile de nous faire entendre raison", a-t-il ainsi expliqué.

"Mais", a-t-il ajouté, "si l'on se place dans une perspective à long terme, nous voulons tous la même chose : être ici, aller vite, gagner, et bénéficier de la sécurité nécessaire pour pouvoir mener une carrière sportive aussi longue que possible. C'est ce que j'ai fini par comprendre au fil des années."

À ce stade, il n'y a qu'une seule solution, même s'il faudra probablement attendre un peu avant que les différents pilotes, les plus jeunes et ceux qui le sont moins, ne se mettent d'accord : "Tôt ou tard, l'association finira par se former, comme c'est le cas en Formule 1."