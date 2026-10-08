Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

"Ils ont construit les meilleurs moteurs" : pourquoi les pilotes Audi F1 sont optimistes

Formule 1
Formule 1
"Ils ont construit les meilleurs moteurs" : pourquoi les pilotes Audi F1 sont optimistes

Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

MotoGP
MotoGP
Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

Russell revient à l'ancienne spécification de la Mercedes à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Russell revient à l'ancienne spécification de la Mercedes à Singapour

Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

Le WRC passe à 15 rallyes en 2027 avec le retour des États-Unis et du Royaume-Uni

WRC
WRC
Rallye d'Italie
Le WRC passe à 15 rallyes en 2027 avec le retour des États-Unis et du Royaume-Uni

Aprilia : Battre Márquez au championnat, "la tâche la plus difficile qui soit"

MotoGP
MotoGP
Aprilia : Battre Márquez au championnat, "la tâche la plus difficile qui soit"

Martín peut-il être titré avec une seule victoire ? "Je signerais tout de suite"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Martín peut-il être titré avec une seule victoire ? "Je signerais tout de suite"
Actualités
MotoGP

Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

Face aux divergences suscitées par le nouveau format des Grands Prix MotoGP qui sera mis en place l'année prochaine, Marc Márquez est convaincu que les pilotes finiront par se regrouper au sein d'une association afin de gagner en influence, à l'instar du GPDA en Formule 1.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publié:
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les organisateurs du championnat, en collaboration avec la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), ont confirmé mercredi le changement de format des week-ends de Grand Prix de MotoGP à partir de la saison prochaine.

L'aspect le plus marquant de ce nouveau modèle réside dans l'introduction d'une séance de qualifications spécifique aux courses de sprint. Un changement qui suscite des divergences manifestes entre les pilotes, certains jugeant ce format "intéressant", à l'image de Pecco Bagnaia ou Luca Marini, alors que d'autres estiment que le calendrier mis en place entraînera un stress et un risque supplémentaires pour des pilotes déjà poussés à la limite pendant les week-ends de course.

Marc Márquez fait partie de ce dernier groupe. "Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'objectif de ce changement, car, pour les pilotes, ce sera tout simplement plus exigeant", a-t-il estimé.

L'Espagnol ne s'est toutefois pas montré trop belliqueux, puisqu'il n'a pas assisté à la réunion de la Commission de sécurité qui s'est tenue à Motegi, où Carlos Ezpeleta, le directeur adjoint du MotoGP, en a fait part aux quatre pilotes présents.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer le nouveau format, deux positions s'opposent clairement. En revanche, il existe un point sur lequel l'unanimité règne sur la grille : les pilotes ne se font pas suffisamment entendre, et cela est surtout dû à de leur propre irresponsabilité.

Ils n'ont pas su, en effet, s'organiser en une association qui les représente, comme le fait en Formule 1 le GPDA, l'association des pilotes fondée en 1961 et qui veille aux intérêts collectifs des pilotes. Le président actuel est l'ancien pilote autrichien Alexander Wurz, secondé par Carlos Sainz et George Russell en tant que directeurs.

Au cours des trois dernières années, il y a eu en MotoGP des tentatives pour créer une organisation similaire, et Sylvain Guintoli avait même été choisi comme figure de proue. Fin 2023, le Français avait commencé à s'occuper des démarches pour officialiser la constitution de l'association, mais le projet n'a finalement pas abouti. À l'époque, plusieurs pilotes n'avaient pas jugé les éventuels frais de fonctionnement de l'association justifiés, ce qui avait conduit à la suspension du processus.

Avec le changement de format qui raccourcira encore un peu plus le week-end à partir de la saison prochaine, l'absence de voix des principaux acteurs de la compétition est redevenue un sujet récurrent dans le paddock MotoGP, à Mandalika.

"Peu importe ce que l'on en pense, on ne nous a pas laissé le choix", a déclaré Pedro Acosta. "La décision a été prise entre le championnat et les équipes. Nous, les pilotes, n'avons pas eu notre mot à dire. On l'accepte parce que c'est comme ça", a renchéri Álex Márquez, qui s'est rangé entièrement du côté de son frère aîné sur ce point.

"Ce sont les équipes et l'organisation qui décident. Soit on l'accepte, soit on s'en va. Le format a été modifié, c'est officiel, et nous, les pilotes, n'avons eu que peu d'informations à ce sujet. Mais je ne peux pas non plus en dire grand-chose, car je me suis davantage concentré sur ma saison que sur d'autres choses", a reconnu l'actuel champion.

Marc Márquez est l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau, et celui qui a le plus de potentiel parmi tous. S'il y a bien une personne que l'organisation prend en compte, c'est lui. C'est pourquoi certains le considèrent comme le candidat idéal pour diriger cette éventuelle association de pilotes, même s'il ne se sent pas en mesure d'assumer ce rôle, du moins tant qu'il est encore en compétition.

"Tant que je suis en activité, il m'est impossible de diriger une association des pilotes", a déclaré le pilote Ducati, qui a donné un aperçu des raisons qui ont conduit à l'échec de la dernière tentative d'unification. "Le problème du MotoGP, c'est que la moyenne d'âge est très basse. Chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, nous sommes égoïstes et il est difficile de nous faire entendre raison", a-t-il ainsi expliqué.

"Mais", a-t-il ajouté, "si l'on se place dans une perspective à long terme, nous voulons tous la même chose : être ici, aller vite, gagner, et bénéficier de la sécurité nécessaire pour pouvoir mener une carrière sportive aussi longue que possible. C'est ce que j'ai fini par comprendre au fil des années."

À ce stade, il n'y a qu'une seule solution, même s'il faudra probablement attendre un peu avant que les différents pilotes, les plus jeunes et ceux qui le sont moins, ne se mettent d'accord : "Tôt ou tard, l'association finira par se former, comme c'est le cas en Formule 1."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

Meilleurs commentaires
Plus de
Germán Garcia Casanova

Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

Martín peut-il être titré avec une seule victoire ? "Je signerais tout de suite"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Martín peut-il être titré avec une seule victoire ? "Je signerais tout de suite"
Plus de
Marc Márquez

Aprilia : Battre Márquez au championnat, "la tâche la plus difficile qui soit"

MotoGP
MotoGP
Aprilia : Battre Márquez au championnat, "la tâche la plus difficile qui soit"

Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?
Plus de
Ducati Team

Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

Jorge Martín désarmé face à Márquez : "Il était impossible de le battre"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Jorge Martín désarmé face à Márquez : "Il était impossible de le battre"

Márquez en maîtrise : "J'ai contrôlé le rythme comme je le voulais"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Márquez en maîtrise : "J'ai contrôlé le rythme comme je le voulais"

Dernières actus

Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

"Ils ont construit les meilleurs moteurs" : pourquoi les pilotes Audi F1 sont optimistes

Formule 1
F1 Formule 1
"Ils ont construit les meilleurs moteurs" : pourquoi les pilotes Audi F1 sont optimistes

Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez pense que les pilotes de MotoGP finiront par s'unir, comme en F1

Russell revient à l'ancienne spécification de la Mercedes à Singapour

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Russell revient à l'ancienne spécification de la Mercedes à Singapour