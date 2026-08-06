Marc Márquez assume enfin : "Le favori, c'est moi, non ?"

Marc Márquez change de discours... et commence à mettre la pression sur ses adversaires. Jusqu'à présent, l'Espagnol n'avait jamais réellement assumé un statut de favori cette année, malgré une saison 2025 largement dominée. Il en avait manqué les dernières courses en raison d'une blessure à l'épaule, et en subissait encore quelques effets au moment d'entamer la campagne 2026, ce qui le poussait à afficher une certaine prudence.

Cette inquiétude a été confirmée par la nécessité de retirer au mois de mai une vis dans son épaule, qui appuyait sur le nerf radial et le privait de sensations dans le bras. Et les doutes n'ont pas été totalement balayés par la suite, puisque Márquez a insisté sur le besoin de retrouver de la force et sur des sensations nouvelles, différentes de celles qu'il pouvait connaître auparavant.

Márquez a néanmoins enchaîné les bons résultats depuis son retour après l'opération. Seulement huitième du championnat à 102 points de Marc Bezzecchi, alors leader, au moment de quitter le Mugello, Márquez devance le pilote Aprilia de quatre points quatre week-ends de compétition plus tard.

Il pointe à 18 points de Jorge Martín, le nouveau leader, et occupe la troisième place dans un groupe de cinq pilotes en 24 points, dans lequel on retrouve donc Bezzecchi, mais aussi Ai Ogura et Fabio Di Giannantonio.

"Ils m'ont donné une deuxième chance", a déclaré Márquez ce jeudi face à la presse hispanique à Silverstone, en faisant référence à sa récente remontada. "Avec un avantage de 100 points, si le leader fait un travail à moitié bon, on ne peut pas revenir sur lui."

Marc Márquez commence-t-il à entrer dans des jeux psychologiques ? Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez avait déjà cherché à perturber Bezzecchi à Brno, en déclarant que ce dernier n'aimait pas subir la pression. Il remettait lui-même l'étiquette du favori en raison de sa condition physique mais au moment d'entamer la deuxième partie du championnat, il assume un peu plus de devoir endosser ce rôle.

"C'est difficile de dire qui est le favori… C'est moi, non ?", a commenté Márquez dans un éclat de rire collectif avec les journalistes, qui attendaient un tel positionnement de sa part depuis le début de l'année.

"Maintenant le titre [de vos articles] est trouvé", s'est amusé le pilote Ducati. "Mais le favori... Ils diront que c'est moi, mais je dis la même chose. Écrivez-le en petits caractères ! Un titre de plus pour moi ne change pas ma vie, pour eux, si."

Ma vie ne changera pas en ayant un championnat de plus ou pas !

Márquez insiste beaucoup sur cette notion dans la lutte qui l'attend avec Martín, Ogura, Bezzecchi et Di Giannantonio. Le seul pilote du quintet de tête déjà sacré en MotoGP est Martín, et Márquez pense que les autres aborderont la situation avec un peu plus de tension et d'agressivité.

"Dans ce groupe de pilotes, il y en a trois qui se battent pour leur premier titre en MotoGP. Devenir champion du monde, ça change la vie. Ma vie ne changera pas en ayant un championnat de plus ou pas ! Pour eux oui, donc ils vont mettre beaucoup d'intensité. Je dis ça parce qu'il faudra faire très attention, ils vont beaucoup attaquer."

Marc Márquez reste sur un double sprint-course au Sachsenring. Photo de: Alexander Trienitz

"Si on leur demande, ils diront que le favori est celui qui a le plus de titres", a-t-il précisé. "Mais sincèrement, je ne sens pas la pression parce que j'ai la même ambition : je vais essayer mais un titre de plus ne changera pas mon avenir. Pour eux, ça peut le changer."

"Ça change la vie d'être champion du monde de MotoGP. Quand on finit troisième, la vie ne change pas. Ils vont attaquer, ce sont de très bons pilotes et je vais essayer de me battre avec eux."

Un championnat qui "repart à zéro"

Márquez se méfie néanmoins de chacun de ses rivaux, qu'il voit "tous à égalité, qu'il s'agisse de Martín, Ogura, Bezzecchi ou Di Giannantonio". "Ces quatre pilotes ont réalisé de superbes courses, sans oublier Fernández, qui a lui aussi fait de belles performances", a-t-il souligné.

Selon Marc Márquez, un nouveau championnat débute avec cinq pilotes très proches et de nombreux rebondissements possibles : "Il y a cinq pilotes en 25 points. On repart à zéro : 25 points, c'est presque rien. C'est mieux d'avoir cet avantage que de ne pas l'avoir, mais on est cinq à se battre pour le championnat. Je vais faire de mon mieux, chercher la meilleure façon d'être en forme jusqu'à la fin."

"Je pense que les Aprilia seront très rapides ici, et à partir de là, il faudra évaluer la situation week-end après week-end, car on voit bien que tout change", a relevé Márquez. "Si quelque chose se passe ce dimanche, si l'un ou l'autre commet une erreur, on dira qu'il sera déjà hors course. Mais ce n'est pas comme ça, car il reste encore beaucoup de points en jeu."