MotoGP GP de Malaisie

Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur

Alors que Jorge Martin est diminué par sa blessure et que Ducati a signé le meilleur rythme vendredi, Marc Márquez veut mettre le titre MotoGP hors de portée en Malaisie.

Richard Asher Rachit Thukral

Mis à jour: 30 oct. 2026, 10:33

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a promis de poursuivre sur sa lancée offensive après avoir parfaitement lancé son week-end à Sepang vendredi, tandis que son rival pour le titre, Jorge Martin, blessé, semble en difficulté.

Le pilote de l'équipe officielle Ducati possède un palmarès relativement modeste sur le circuit situé près de Kuala Lumpur, mais il a expliqué s'être senti en parfaite harmonie avec sa GP26 dès ses premiers tours de roue vendredi matin.

"Certaines années, à Sepang, je me sens bien dès le début. D'autres années, je suis en difficulté dès le début, et le reste du week-end devient alors plus compliqué", a-t-il expliqué. "Mais aujourd'hui, dès le tour de sortie des stands, les sensations étaient bonnes. Puis, avec le pneu arrière medium, elles sont restées très bonnes."

Après avoir signé le meilleur temps de la séance matinale, Márquez a facilement récidivé l'après-midi. Seule une petite chute en début de séance est venue ternir son bilan.

"Et l'après-midi, à part cette petite chute au virage 15, où je prends davantage de risques, tout le reste était parfait."

Avec trois Ducati dans le top 5 et son frère Álex deuxième derrière lui, Márquez voit là une occasion d'accentuer son avance et, de fait, de quasiment plier le championnat. Marco Bezzecchi, pilote Aprilia, accuse 10 points de retard sur Márquez, tandis que sa participation au reste du week-end reste incertaine. Mais l'Espagnol n'envisage pas de jouer la sécurité.

"Je suis dans une position au championnat où tout dépend de moi, alors j'essaie de me rapprocher autant que possible des 37 points. On voit aussi qu'ici, Ducati fonctionne bien, avec Álex et Diggia [Fabio Di Giannantonio]."

Marc Marquez's low-speed fall on Friday did not worry him

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Márquez a toutefois tenu à tempérer les attentes, rappelant que le week-end pouvait encore prendre une tout autre tournure : "Mais nous ne sommes que vendredi. Comme on l'a vu sur de nombreux circuits cette année, à Assen ou à Mandalika, par exemple, le vendredi donnait l'impression que certains étaient sur une autre planète, puis le week-end a changé. Nous devons donc garder notre calme."

Marco Bezzecchi, pilote de l'équipe officielle Aprilia, troisième du championnat à 50 points de Márquez, a lui aussi reconnu l'avantage de Ducati, tout en soulignant que sa propre machine pouvait encore progresser.

"On dirait que Marc est un peu devant tout le monde. Son frère est lui aussi assez rapide, un peu plus que moi", a déclaré Bezzecchi.

"Sur ce circuit, ils [Ducati] ont toujours été beaucoup, beaucoup plus forts. Nous sommes peut-être un peu plus proches maintenant, mais l'écart a toujours été énorme."

"Globalement, beaucoup de Ducati sont extrêmement rapides. Ce n'a jamais été l'un de nos circuits les plus favorables, mais les progrès que nous avons réalisés sont intéressants. J'espère donc que nous pourrons encore franchir un cap."

"C'est vrai qu'il me manque encore quelque chose, mais le rythme n'est pas si mauvais. Sur un tour lancé, je pourrais peut-être faire mieux dans mon pilotage afin de gagner quelques dixièmes."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il convient de noter que Bezzecchi a été près d'une demi-seconde plus lent que Márquez lors des deux séances à Sepang, le matin comme l'après-midi, et que Marc n'a même pas utilisé un deuxième train de pneus neufs à la fin de la dernière séance. En revanche, les drapeaux jaunes ont perturbé la plupart des pilotes qui tentaient de suivre le rythme de la Ducati officielle dans les dernières minutes, ce qui pourrait fausser la hiérarchie avant samedi.

La meilleure Aprilia des essais de l'après-midi était en réalité celle de l'équipe Trackhouse, pilotée par Ai Ogura. Le Japonais a terminé à 0"167 du meilleur temps de Márquez, établi en 1'57"000.

Avec la contribution d'Oriol Puigdemont

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



46 min



"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



20 h



Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"

Plus de

Marc Márquez





Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



2 j



Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"





Márquez : "Les conditions étaient acceptables" malgré l'annulation du GP d'Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



5 j



Márquez : "Les conditions étaient acceptables" malgré l'annulation du GP d'Australie





Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



6 j



Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"

Plus de

Ducati Team





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 j



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



3 j



Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati





Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 j



Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie

Dernières actus





Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



8 min



Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur





"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



46 min



"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027



Dakar



DKR Dakar 2 h



Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire