Marc Márquez autorisé à participer au test de Misano

C'était le dernier sésame dont il avait besoin : Marc Márquez a passé avec succès le contrôle médical officiel du championnat, ce samedi, ce qui l'autorise à remonter en selle d'une MotoGP. Le pilote Honda va ainsi pouvoir participer au test qui aura lieu mardi et mercredi à Misano, dans la foulée du Grand Prix de Saint-Marin qui se tient cette semaine sur la côte adriatique.

Dernier test officiel organisé dans le courant de la saison et ouvert aux pilotes titulaires, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer pour le HRC, qui va y évaluer différentes pièces destinées à la version 2023 de sa machine, dans le but de préparer la moto complète pour le premier test de l'intersaison prévu dans deux mois. Alberto Puig ne s'en cachait pas : valider l'orientation de la future RC213V sans son pilote star aurait été un gros problème pour le constructeur, le team manager allant jusqu'à dire que les ingénieurs auraient alors opéré "à l'aveugle", privés comme ils l'ont été depuis deux ans de leur meilleure référence.

Accidenté en juillet 2020, l'octuple Champion du monde manque au constructeur, tant pour les performances qu'il parvient à réaliser (il est le seul à avoir gagné depuis cette chute malgré sa présence sporadique) que pour la pertinence de ses indications techniques. Pour ne rien arranger, Honda va se séparer d'au moins deux de ses trois autres pilotes, Pol Espargaró qui partira chez KTM et Álex Márquez chez Ducati, et il n'est donc pas certain que ceux-ci puissent être autorisés à participer d'une quelconque façon à un travail qui donnera l'impulsion du développement à venir.

C'est donc le soulagement qui prime à présent, car cette ultime opération subie par Marc Márquez semble enfin lui faire entrevoir la fin de ses problèmes physiques. Autorisé à intensifier son entraînement mi-juillet, il a reçu le feu vert des médecins pour reprendre le guidon d'une moto au bout de trois mois de convalescence, ce qu'il a fait avec un plaisir évident. Fort de deux jours de roulage avec une CBR600RR cette semaine, il a rejoint Misano samedi matin pour passer ce dernier contrôle médical et assister au Grand Prix de Saint-Marin depuis les stands, une expérience à laquelle il s'est déjà plié en Autriche il y a deux semaines, durant une journée.

Le prochain rendez-vous est fixé pour mardi, avec le début de ces deux jours de test si attendus. L'autre grande question qui se posera très vite est celle du retour du champion espagnol à la compétition. Malgré la prudence qu'il exprime, on ne se fait pas beaucoup d'illusions parmi ses adversaires et certains prennent déjà le pari qu'il sera au rendez-vous du prochain Grand Prix, sur sa piste fétiche d'Aragón dans deux semaines…