Márquez : "Le Marc d'avant la blessure se battrait pour le titre"

Depuis son retour à la compétition au GP du Portugal, Marc Márquez est amoindri par son bras droit blessé l'an passé, si bien qu'il a reçu des infiltrations d'antidouleurs avant plusieurs courses, mais il est également freiné par une Honda en manque de performances. Quelques jours avant de retrouver la victoire au GP d'Allemagne, le #93 pensait même qu'il aurait du mal à gagner avec une condition physique parfaite.

Márquez estime maintenant qu'il pourrait être dans la lutte pour le titre s'il était à 100% mais pense néanmoins que de gros progrès sont nécessaires sur la Honda. "Je pense que le Marc d'avant la blessure se battrait pour le titre avec cette moto", a déclaré à Motorsport.com le sextuple Champion du MotoGP, qui était dans le groupe de tête avant l'arrivée de la pluie au GP d'Autriche. "Je ne gagnerais peut-être pas autant qu'en 2019 [12 succès], mais je pourrais jouer le championnat et être sur le podium très régulièrement."

"Je pense que c'est pour une raison simple : j'ai beaucoup mieux piloté sur les pistes où je n'ai pas ressenti de limite physique, ou quand elle était plus faible. Mais je ne peux pas tout compenser, la moto doit m'aider et ce n'est pas le cas, pour moi comme pour les autres pilotes. Ni pour moi, ni les autres pilotes Honda."

Márquez n'est que 11e du championnat mais il est pourtant le meilleur représentant de Honda, avec quatre points de plus que Takaaki Nakagami. Le Catalan a manqué le double rendez-vous de Doha et chuté au Mans, à Barcelone, au Mugello et dans la deuxième course du Red Bull Ring, la seule de cette série où il a pu sauver un point.

La victoire du Sachsenring, sur un circuit qui sollicite peu son bras droit et où une averse l'a aidé à faire la différence, et l'avantage sur les autres pilotes Honda montrent que le potentiel reste là mais Márquez a conscience qu'il n'est toujours pas à son meilleur niveau : "Maintenant, ma condition physique me permet de piloter une moto, mais pas de faire des choses magiques. Si j'étais loin derrière les autres pilotes, la marque se dirait qu'il y a un problème. Mais je suis devant malgré deux courses manquées."

Propos recueillis par Oriol Puigdemont