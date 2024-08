Marc Márquez : Bastianini est "imbattable dans un bon jour"

Marc Márquez n'a pas été vu sur le podium des courses sprint et longue de ce week-end de Grand Prix en Grande-Bretagne, mais le pilote espagnol retire tout de même un sentiment positif après son arrivée à la quatrième place dimanche, une épreuve qu'il a abordée avec une prudence particulière après sa chute de la veille.

Premier à reconnaître qu'il n'aurait pas pu se mêler à la lutte pour la victoire face au trio de GP24 de Bastianini, Martín et Bagnaia, Márquez a eu plus d'intelligence de course ce dimanche et estime que ce qui lui a une nouvelle fois manqué ce week-end a été une base lui permettant d'être immédiatement aux affaires, dès le vendredi.

"Honnêtement, c'était une grande surprise [d'arriver quatrième, ndlr], car le truc, ce week-end, était que nous accusions toujours du retard. Puis au warm-up, nous avons essayé quelque chose qui m'a un peu plus aidé et pour cette raison, j'ai été en mesure de maintenir le rythme des pilotes de tête en début de course. Ce fut la meilleure surprise pour moi, car je n'ai jamais été rapide avec le pneu medium avant. Mais je me suis super bien senti en course et j'ai été très conservateur en fin de course, car l'erreur d'hier pesait sur mes épaules."

Celui qui s'est élancé de la septième position sur la grille termine à seulement une seconde de Bagnaia, arrivé sur la troisième marche du podium. L'Italien avait aussi été victime d'une chute, samedi, lors de la course Sprint, et ne pouvait lui non plus se permettre de finir à terre une seconde fois et faire cadeau de points à Martín.

"Après sa chute d'hier, peut-être que le podium était possible. Oh ! Une autre chute ! On ne sait jamais ! [rires]", s'amuse Márquez, qui rappelait samedi que le niveau auquel poussent les pilotes de pointe en MotoGP amène des erreurs lors de chaque manche. "Mais oui, quand j'ai dépassé Aleix, j'ai poussé sur deux ou trois tours pour creuser un écart et je contrôlais plus derrière que [je ne chassais] Pecco, car dans ma mentalité, je ne pouvais pas faire deux fois la même erreur, hier et aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis dit : 'finis, arrive avec un bon feeling et de la confiance en Autriche'."

Bastianini "imbattable" dans une bonne journée

Une chose est sûre, Pecco Bagnaia n'aura pas la vie facile dans sa défense du titre mondial des pilotes. Les quatre pilotes Ducati qui mènent le championnat sont aux affaires, et trois d'entre eux n'ont finalement rien à perdre : l'un, double vainqueur ce week-end, quitte la marque en fin de saison pour KTM, dans l'incompréhension de ne pas avoir été choisi pour rester, et n'aura aucun compte à rendre à son voisin de box, qui est lucide sur la question. L'autre, nouveau leader du championnat, n'a d'yeux que pour la couronne mondiale et apprend toujours mieux à gérer ses campagnes : il partira lui aussi l'an prochain chez Aprilia. Enfin, Márquez, sur sa GP23, court encore après un premier succès avec Ducati et a à cœur de démontrer à son futur équipier quel genre de rival il sera.

L'Espagnol fait remarquer que le pilotage affiché par Bastianini à Silverstone est de ceux dont il faut se méfier lorsque arrivent les courses de deuxième moitié de saison, où la gestion des pneus et des forces physiques sera plus que jamais un enjeu en fin de course.

"Son style de pilotage est assez étrange mais très efficace", estime Márquez. "Au début, avec les pneus neufs, il souffre un peu plus que Pecco et Martín, mais avec les pneus usés, il est extrêmement rapide, car il est en mesure de tourner la moto avec peu d'angle. Il le fait très bien. Et en même temps, il freine tard, il récupère bien la moto. Il était juste efficace. Rapide, et sans trop de mouvement. C'est un pilote qui, quand il est dans une bonne journée, est imbattable."

À cinq secondes de la victoire, à la fois peu et un gouffre

Avant la trêve estivale, Márquez avait quitté le paddock en estimant avoir besoin d'un week-end solide dès le début pour espérer remporter la victoire, chose qui lui a une nouvelle fois manqué en Grande-Bretagne.

"C'est la première année", rappelle-t-il. "Quand vous avez une nouvelle moto et que vous arrivez sur un circuit pour la première fois avec, vous connaissez le circuit, mais parfois, comme ici, on commence avec une base mais on change complètement la moto. Et à la fin, on progresse, mais on ne sait jamais."

"Pour le moment, en moyenne, nous sommes quatre ou cinq secondes plus lents en course. Il nous faut progresser de plus de deux ou trois dixièmes au tour pour nous battre ; ça n'a pas l'air, mais c'est beaucoup ! Ce sera difficile, mais notre objectif, une fois de plus, sera d'être dans le top 4 ou 5, et si nous le pouvons, nous battre pour le podium comme nous l'avons fait sur les autres courses."

Avec 179 points, Márquez est installé en quatrième position au championnat du monde des pilotes, cédant la troisième à Bastianini, qui pointe désormais 13 points devant. Les commandes du général, occupées par Martín, sont désormais à 62 unités.