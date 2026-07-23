Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

Álex Márquez s'apprête à entrer, à 30 ans, dans une nouvelle phase de sa carrière. L'Espagnol rejoindra KTM la saison prochaine, désigné pilote de l'équipe d'usine pour les deux prochaines années.

Il a déjà eu ce statut dans le passé, mais dans des circonstances très singulières. Il avait en effet été recruté par Honda au pied levé pour passer à la catégorie MotoGP en 2020, au moment où Jorge Lorenzo a décidé de stopper sa carrière alors qu'il lui restait un an de contrat. Tout juste titré en Moto2, Álex Márquez avait donc fait le grand saut en passant par l'équipe la plus en vue, ce qui impliquait aussi de prendre la place la plus inconfortable qui soit : celle de coéquipier de Marc Márquez, qui régnait alors en maître au HRC.

Le Covid, puis la blessure de son aîné dès le premier Grand Prix allaient rendre cette expérience encore plus incongrue. Álex Márquez n'avait pas démérité, obtenant deux podiums dans ce championnat raccourci et condensé, mais il était aussi aux premières loges pour assister au début de la déchéance de Honda.

Par la suite, il n'a évolué que dans des équipes satellites, d'abord LCR où il a continué à piloter la Honda mais a touché le fond, tant sportivement que moralement, puis Gresini Racing où le passage à la Ducati l'a fait renaître. Le constructeur lui a confié cette année une GP26 d'usine, néanmoins le vice-champion du monde en titre voulait franchir un cap supplémentaire et c'est KTM qui le lui a offert.

"Mon principal objectif pour 2027 était d'intégrer une équipe d'usine pour avoir toutes les mises à jour directement depuis l'usine et pour pouvoir travailler main dans la main avec les ingénieurs", a expliqué Álex Márquez au micro du site officiel du MotoGP.

"KTM est venu me trouver directement, ils étaient convaincus que j'étais le pilote qu'ils voulaient dans leur projet, ce qui m'a beaucoup plu. Je connais beaucoup de monde dans le groupe et je crois dans le fait qu'il s'agit du bon projet par rapport au nouveau règlement que l'on aura l'année prochaine en MotoGP."

Lire aussi : MotoGP Pourquoi devenir pilote d'usine comptait tant pour Álex Márquez et Di Giannantonio

"J'ai signé il y a plusieurs mois et je suis déjà plus calme à cette idée. Mais c'est en tout cas très excitant d'avoir cette opportunité", se félicite le pilote, sans cacher néanmoins que quitter le cocon Gresini va être un déchirement.

"Ça n'a pas été une décision facile après quatre ans chez Gresini. Honnêtement, en 2023, ils ont sauvé ma carrière en MotoGP. Au moment où j'ai pris cette décision, et aussi dans tout le chemin qui m'y a mené, j'ai parlé chaque jour avec Nadia [Padovani], Michele [Masini] et Carlo [Merlini]. Ils m'ont soutenu dans le fait qu'il s'agissait de la meilleure décision pour moi, ils le comprenaient très bien."

Un choix logique pour un vice-champion du monde

Quitter une Ducati pour une KTM peut pourtant se révéler risqué, et ce d'autant plus si l'on met en parallèle, d'un côté, les résultats que parviennent à obtenir les équipes partenaires de Ducati et, de l'autre, les problèmes techniques dont KTM peine à se débarrasser. Pourtant, Álex Márquez croit dur comme fer qu'à 30 ans, il ne pouvait pas laisser filer cette opportunité.

Les deux frères n'ayant pas vraiment de secret l'un pour l'autre, Marc et Álex Márquez ont mis leurs réflexions en commun. "On a évidemment parlé de notre avenir : je lui ai demandé son avis par rapport à mon avenir, et il m'a demandé mon avis pour le sien", a confirmé l'aîné.

Les frères Márquez ont partagé un stand et des succès en 2024. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Et Marc Márquez est bien placé pour comprendre ce à quoi son frère va devoir renoncer en quittant Gresini, tant par rapport à la qualité de la Ducati qu'en souvenir de la saison de rêve que tous deux ont vécue en 2024 dans l'environnement chaleureux de l'équipe dirigée par Nadia Padovani. Mais le nonuple champion du monde lui aussi se réjouit qu'Álex soit en mesure de franchir ce cap.

"Je suis super content qu'il ait signé pour une équipe d'usine. Certaines personnes vont comprendre et d'autres non", a concédé le champion du monde, "mais les gens doivent comprendre chaque changement des pilotes par rapport au moment qu'ils vivent dans leur carrière et ce pour quoi ils veulent se battre."

"Et Álex a terminé deuxième du championnat l'année dernière", a-t-il fait remarquer, convaincu que cela devait mener son frère à un statut plus prestigieux. "Je pense que c'est une bonne opportunité pour Álex, pour qu'il continue à se développer et pour composer avec une usine qui veut se battre au sommet à l'avenir."

Lire aussi : MotoGP Marc Márquez pense qu'Álex mènerait le championnat sans son accident