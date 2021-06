Un casque au design rétro pour Marc Márquez au Sachsenring

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Depuis qu'il a retrouvé sa Honda au GP du Portugal, Marc Márquez a toujours roulé avec un casque à dominante rouge, affichant sobrement sur le sommet le symbole qui lui est cher, une fourmi. Pour la deuxième fois de la saison après avoir réemployé en Catalogne son casque "signature" déjà présenté en 2019, le sextuple champion du MotoGP aura un casque spécial ce week-end au Sachsenring, un circuit important pour lui puisqu'il est celui qui lui a le plus réussi dans sa carrière.

Márquez a opté pour un design rétro et donc aux lignes simples, avec une base blanche et des parties en bleu et en rouge, rappelant ainsi les couleurs utilisées par Wayne Gardner, Eddie Lawson ou encore Wayne Rainey par le passé. Le #93 du pilote apparaît sur fond rouge sur le côté ainsi qu'à l'arrière, accompagné de ses initiales, tandis que les sponsors conservent leur position habituelle.

"Je suis vraiment heureux de pouvoir porter ce casque spécial 'rétro' sur l'un de mes circuits préférés", déclare Márquez, se satisfaisant de ce retour à une simplicité devenue rare dans les casques plus modernes : "Je voulais rendre hommage aux pilotes de légende de la fin des années 70 et des années 90 à travers un casque, et avec mon designer, Dave Designs, nous avons pensé que créer un design rappelant les casques portés à cette époque était une belle façon de faire cet hommage."

Marc Márquez reste sur une incroyable série de dix poles et dix victoires au Grand Prix d'Allemagne, conquises en 125cc, Moto2 puis MotoGP, mais rester à ce niveau cette année sera très difficile puisque le champion espagnol est toujours diminué par son bras et surtout son épaule droite depuis son retour à la compétition il y a trois mois. Il a cependant pu accumuler les tours dans le test post-course de Barcelone, en étant le pilote qui a le plus roulé.

Le coéquipier de Marc Márquez, Pol Espargaró, a aussi utilisé un casque spécial dans les deux dernières courses, au Mugello puis à Barcelone, inspiré par les Minions apparus pour la première fois dans la série de films Moi, moche et méchant. Pour le passage du MotoGP en Toscane, Valentino Rossi a comme le veut la tradition adopté un couvre-chef au design original, affichant sur le sommet... une vache !

