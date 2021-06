S'estimant "chanceux", Márquez veut être "plus en sécurité" sur la Honda

Marc Márquez s'est fait une grosse frayeur à Assen. Quelques minutes après le début de la deuxième séance d'essais de la journée, le sextuple Champion du MotoGP a été victime d'un effroyable highside au virage 10, dont il est miraculeusement sorti indemne. Márquez est retombé sur le genou gauche, son casque a visiblement heurté le sol et il s'est retourné plusieurs fois dans le bac à graviers, pour finalement se relever. Même s'il avait dans un premier temps des difficultés à marcher, le pilote a confirmé qu'il n'a aucune blessure, malgré des douleurs persistantes.

"Tout d'abord, je suis chanceux de m'être bien sorti de cette chute", a commenté le vainqueur du GP d'Allemagne, neuvième dans la matinée et auteur du quatrième temps peu de temps avant sa cabriole : "Je me sentais mieux que prévu à Assen et en EL1, je roulais facilement, mais en EL2, j'ai pris la piste et je voulais faire mieux. Je roulais bien. J'attaquais dans certaines portions du circuit mais à cet endroit, dans ce virage, je n'ai pas dépassé la limite, aussi parce qu'il y avait un pilote devant moi [Joan Mir] et que je faisais comme lui, en étant même plus lent."

"Évidemment, je sens que j'ai eu une grosse chute, j'ai mal au genou, au pied, dans le coude, mais tout ira bien pour rester au même niveau de performance ce week-end", rassure le pilote catalan.

Márquez a besoin d'être "plus en sécurité" sur la Honda

Plus que sur sa condition physique, l'inquiétude de Márquez se porte maintenant sur la cause de sa chute, restée sans véritable explication. Le #93 est certain de ne pas avoir fait d'erreur, l'arrière de sa RC213V lui ayant échappé soudainement au moment où il passait un rapport, et l'électronique semble être à l'origine des différents highside qui ont touché les pilotes Honda depuis la saison passée. Il implore Honda d'apporter un correctif au plus vite.

"Je presse beaucoup le HRC, on ne peut pas avoir ce genre de chutes. Dans ce genre de virage, on joue avec l'électronique mais elle doit permettre d'éviter ces chutes. Les pilotes Honda sont les seuls à avoir ce genre de highside, Álex [Márquez] et Pol [Espargaró] à Portimão, moi ici... C'était une chute similaire à celle de 2020 à Jerez. Il faut comprendre."

"On comprend déjà un peu. J'ai vérifié dans les données si j'avais fait une erreur mais je roulais exactement de la même façon que dans le tour précédent, mais l'anti-patinage n'a pas empêché la glissade. On doit comprendre ça pour l'avenir, pas l'an prochain mais cette année. Il faut quelque chose pour être plus en sécurité, parce qu'on ne peut pas être en confiance et être à nouveau rapides."

Tombé trois fois le week-end dernier au Sachsenring, Pol Espargaró confirme que la Honda est une machine plus propice aux pertes de contrôle que les autres mais parvient à s'en accommoder : "Cette moto est la seule à provoquer autant de chutes, la Ducati et la Yamaha sont rapides et n'ont pas autant de chutes, c'est un fait que les pilotes Honda tombent plus que ceux des autres constructeurs", précise le natif de Granollers. "C'est comme ça mais si c'est nécessaire pour être performant, je continuerai à tomber, ça ne me pose pas problème. Je tombe, je me relève, si je ne me blesse pas c'est une formalité. Je suis désolé pour les mécaniciens, mais à part ça, ça ne m'inquiète pas trop."

Avec Germán Garcia Casanova

