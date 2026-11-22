Magazine

MotoGP GP du Portugal

Marc Márquez dépasse Valentino Rossi : seuls Angel Nieto et Giacomo Agostini comptent désormais plus de titres

Marc Márquez est désormais dix fois champion du monde de moto, dont huit fois en MotoGP. L'Espagnol est ainsi passé devant Valentino Rossi et n'a plus que deux légendes devant lui au classement historique

Rubén Carballo Rosa

Publié: 22 nov. 2026, 16:35

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez continue de bâtir sa légende dans le monde de la moto et du sport en général. Si son retour au sommet en 2025, au terme d'une saison impeccable jusqu'à sa blessure, avait déjà laissé tout le monde sans voix, le pilote de Cervera a encore repoussé ses limites en 2026. Il a surmonté tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route pour décrocher son 10e titre mondial, et son huitième en MotoGP.

Ce bilan lui permet de continuer à battre des records historiques. Alors que beaucoup le considèrent déjà comme le plus grand de tous les temps, le numéro 93 renforce encore son dossier avec des chiffres à l'appui. Et avec le titre qu'il a décroché ce week-end au Grand Prix du Portugal, il a atteint des sommets que beaucoup jugeaient inaccessibles à l'ère moderne.

C'est notamment le cas du nombre de titres mondiaux en moto, toutes catégories confondues. Márquez a atteint la barre des 10 couronnes, dépassant ainsi plusieurs légendes de la discipline.

Avec ses 10 titres, Márquez est enfin passé devant Valentino Rossi, qui a terminé sa carrière avec neuf couronnes. Sa meilleure occasion de dépasser ce total remonte à 2015, année où il avait finalement dû s'incliner face à Jorge Lorenzo, dans un contexte marqué par la polémique autour de Marc. Márquez a non seulement dépassé le total du Doctor, mais aussi celui de Mike "The Bike" Hailwood, sacré neuf fois dans les années 1960, et de l'Italien Carlo Ubbiali, qui avait réalisé la même performance dans les années 1950.

Márquez n'a donc plus que deux légendes devant lui : Angel Nieto et Giacomo Agostini. Les "12+1" titres mondiaux de Nieto semblaient intouchables il y a encore quelques années, mais Márquez n'est désormais plus qu'à trois couronnes de celui qui est considéré comme le père de la moto espagnole.

**Pilot** **Titres**

Titres

MotoGP/500 cm3

Titres

autres catégories

Giacomo Agostini 15 8 7 titres en 350 cm3 Ángel Nieto 12+1 0

7 titres en 125 cm3

6 en 5 cm3

Marc Márquez 10 8

1 titres en Moto2

1 en 125 cm3

Valentino Rossi 9 7

1 titre en 250 cm3

1 titre en 125 cm3

Mike Hailwood 9 4

2 titres en 350 cm3

3 titres en 250 cm3

Carlo Ubbiali 9 0

3 titres en 250 cm3

6 titres en 125 cm3

John Surtees 7 4 3 titres en 350 cm3 Phil Read 7 2

4 titres en 250 cm3

1 titre en 125 cm3

Geoff Duke 6 4 2 titres en 350 cm3 Jim Redman 6 0

4 titres en 350 cm3

2 titres en 250 cm3

Il convient de rappeler que Márquez est encore sous contrat avec Ducati pour au moins deux années supplémentaires, ce qui pourrait lui permettre de se rapprocher considérablement du total de Nieto. En revanche, rejoindre Agostini au sommet du classement historique, avec ses 15 titres mondiaux, sera une tâche bien plus difficile.

Il faut également souligner qu'à l'époque de ces grands champions, il était courant que les pilotes disputent plusieurs catégories au cours d'une même saison, ce qui explique le nombre plus élevé de titres. À l'inverse, des légendes comme Márquez et Rossi, ainsi que des champions plus récents au palmarès moins fourni, comme Mick Doohan et Jorge Lorenzo, ont principalement couru dans une seule catégorie par saison.

Le classement change considérablement si l'on ne prend en compte que les titres mondiaux dans la catégorie reine (500cc à l'origine, puis MotoGP à partir de 2002). Dans ce classement, Márquez figure déjà parmi les pilotes les plus titrés de l'histoire, à égalité avec Giacomo Agostini en tête. S'il remporte un nouveau titre en MotoGP, il deviendra le pilote le plus titré de l'histoire de la catégorie reine.

Pilote Titres en catégorie reine Marc Márquez 8 titres MotoGP (2013, 2014, 2016-2019, 2025, 2026) Giacomo Agostini 8 titres 500 cm3 (1966-1972, 1975) Valentino Rossi 2 titres 500 cm3 (2001, 2002), 5 titres MotoGP (2003-2005, 2008, 2009) Mick Doohan 5 titres 500 cm3 (1994-1998) Mike Hailwood 4 titres 500 cm3 (1962-1965) John Surtees 4 titres 500 cm3 (1956, 1958-1960) Eddie Lawson 4 titres 500 cm3 (1984, 1986, 1988, 1989) Geoff Duke 4 titres 500 cm3 (1951, 1953-1955) Jorge Lorenzo 3 titres MotoGP (2010, 2012, 2015) Kenny Roberts Sr. 3 titres 500 cm3 (1978-1980) Wayne Rainey 3 titres 500 cm3 (1990 - 1992)

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rubén Carballo Rosa





Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



3 j



Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"





Rivola : Aprilia n'a pas perdu le championnat, c'est Márquez qui l'a gagné



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



10 j



Rivola : Aprilia n'a pas perdu le championnat, c'est Márquez qui l'a gagné





Viñales va passer une batterie d'examens médicaux : "Si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



11 j



Viñales va passer une batterie d'examens médicaux : "Si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai"

Plus de

Marc Márquez





Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



51 min



Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"





Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



2 h



Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension





Comment Marc Márquez peut être sacré champion dès le Grand Prix du Portugal



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



4 h



Comment Marc Márquez peut être sacré champion dès le Grand Prix du Portugal

Plus de

Ducati Team





Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



23 h



Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"





Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute





Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1



MotoGP



MotoGP 1 j



Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1

Dernières actus





Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



51 min



Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"





L'aspect de la course où Verstappen a "pris de vitesse" Mercedes et laissé Red Bull sans voix



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



1 h



L'aspect de la course où Verstappen a "pris de vitesse" Mercedes et laissé Red Bull sans voix





Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



2 h



Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension





Comment Marc Márquez peut être sacré champion dès le Grand Prix du Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



4 h



Comment Marc Márquez peut être sacré champion dès le Grand Prix du Portugal

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire