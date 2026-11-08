MotoGP GP du Qatar

Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"

The champion-elect will settle for the points he needs in Iberia - but losing focus is out of the question

Richard Asher

Publié: 8 nov. 2026, 18:44

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le futur champion se contentera des points dont il a besoin dans la péninsule Ibérique, mais pas question de perdre sa concentration

Marc Márquez a révélé un changement d'approche alors qu'il s'apprête à décrocher le titre mondial MotoGP lors du retour du championnat en Europe, dans deux semaines.

Après avoir inscrit 32 points sur 37 possibles lors du week-end du Grand Prix du Qatar, Márquez est en position de conclure le championnat au Grand Prix du Portugal, dans deux semaines.

Le pilote officiel Ducati abordera l'avant-dernière manche de la saison avec 60 points d'avance sur Jorge Martín (Aprilia), lui-même devant son coéquipier Marco Bezzecchi de 14 points.

Si les deux pilotes Aprilia peuvent encore mathématiquement prétendre au titre, les chances de Martín restent minces, tandis que Bezzecchi, selon ses propres mots, "a besoin d'un miracle". Mais Márquez n'a pas encore officiellement rempli sa mission.

Une victoire lors du Sprint à Portimão suffira assurément à Márquez pour décrocher le titre. Mais l'Espagnol pourrait aussi être sacré avec un résultat plus modeste lors du Sprint, en fonction des performances de ses adversaires. Et s'il ne parvient pas à conclure dès le samedi au Portugal, il est probable qu'il n'aura pas besoin de faire grand-chose le dimanche pour assurer son sacre.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Compte tenu de ces objectifs relativement simples, Márquez estime qu'il est temps de mettre de côté l'état d'esprit offensif qu'il a adopté jusqu'ici et de se concentrer sur les points dont il a besoin. Il a reconnu avoir déjà commencé à appliquer cette approche lors du Grand Prix du Qatar, où Bezzecchi disposait d'un net avantage en termes de vitesse.

"Marco était une demi-seconde plus rapide que moi", a-t-il déclaré en conférence de presse après avoir terminé deuxième. "Trois dixièmes, cinq dixièmes, il n'y avait rien à faire. On peut le suivre pendant deux tours, mais pas pendant 22 tours."

"Ce n'était donc pas le moment de prendre ce risque supplémentaire aujourd'hui. Nous l'avons fait lors des courses précédentes. Nous l'avons fait hier, lors du Sprint."

"Je prends beaucoup de risques sur certaines courses. Maintenant, je veux bien analyser la situation. Je veux bien réfléchir au nombre de points dont j'ai besoin."

"Nous allons disputer deux courses sur des circuits, en particulier Portimão, où les conditions peuvent être très délicates : il peut faire froid, le tracé présente beaucoup de montées et de descentes. Nous devons donc tenir compte de tous ces éléments et simplement terminer les courses."

"Il est temps de rentrer à la maison, de rester extrêmement concentré et de s'entraîner, manger, dormir, recommencer. Et de continuer ainsi jusqu'à Portimão."

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