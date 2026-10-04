Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

Jorge Martín partait de nouveau en pole position pour la course principale du Grand Prix du Japon, devant Marc Márquez et Pedro Acosta. Le ciel était voilé, avec 20°C dans l'air et 29°C au sol.

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Au départ, cette fois, Jorge Martín a conservé la tête devant Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Pedro Acosta a rétrogradé au cinquième rang, tandis que les Français ont eux aussi manqué leur envol, dégringolant aux 12e et 14e places.

Jorge Martín a immédiatement tenté de creuser l'écart sur Marc Márquez, tandis qu'Acosta a encore perdu trois positions face à Enea Bastianini, Raúl Fernández et Ai Ogura. Martín a signé le meilleur tour en course, mais son chrono a aussitôt été battu par son coéquipier Marco Bezzecchi.

Quatrième et 11e sur la grille, Álex Márquez et Johann Zarco, tous deux pénalisés de deux long-laps, sont passés une première fois par la partie longue de la piste et ont déjà perdu plusieurs positions. Après avoir purgé l'intégralité de sa pénalité, Zarco pointait au 18e rang, tandis qu'Álex Márquez était à la neuvième place.

Devant, Marc Márquez a accéléré le rythme et commencé à faire fondre l'écart qui le séparait de Jorge Martín. Marco Bezzecchi, lui, s'est légèrement fait distancer par les deux leaders.

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Alors qu'il avait signé le premier podium de sa très jeune carrière en MotoGP la veille, lors du sprint, Diogo Moreira a chuté au virage 9, sans conséquence. Au 14e tour, Marc Márquez avait fait la jonction avec Jorge Martín et a finalement pris les commandes de la course peu après, au virage 9.

Le champion en titre s'est immédiatement échappé. Derrière, Pedro Acosta s'est retrouvé dans les échappements d'Ai Ogura et tentait de s'emparer de la sixième place, tandis que Johann Zarco était remonté en 15e position.

Acosta est enfin parvenu à dépasser le héros local en sortant les coudes. À cinq tours de l'arrivée, Álex Márquez est parti à la faute, suivi par Johann Zarco quelques virages plus loin.

Pedro Acosta a ensuite récupéré la cinquième position aux dépens de Raúl Fernández, avant de finalement se faire piéger par l'Espagnol et Ai Ogura. Le pilote KTM a ainsi dégringolé à la septième place. Enea Bastianini a réalisé une fin de course impressionnante, revenant sur Bezzecchi et tentant jusqu'au bout de lui ravir le podium.

Marc Márquez a finalement remporté un Grand Prix du Japon tranquille, devant Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Malgré ses efforts, Enea Bastianini a échoué au pied du podium et a dû se contenter de la quatrième place, devant le duo de Trackhouse et Pedro Acosta.