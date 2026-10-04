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Résumé de course
MotoGP GP du Japon

Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

Après avoir doublé Jorge Martín à mi-course, Marc Márquez s'est envolé vers une victoire tranquille à Motegi, devant l'Espagnol et Marco Bezzecchi.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martín partait de nouveau en pole position pour la course principale du Grand Prix du Japon, devant Marc Márquez et Pedro Acosta. Le ciel était voilé, avec 20°C dans l'air et 29°C au sol.

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Au départ, cette fois, Jorge Martín a conservé la tête devant Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Pedro Acosta a rétrogradé au cinquième rang, tandis que les Français ont eux aussi manqué leur envol, dégringolant aux 12e et 14e places.

Jorge Martín a immédiatement tenté de creuser l'écart sur Marc Márquez, tandis qu'Acosta a encore perdu trois positions face à Enea Bastianini, Raúl Fernández et Ai Ogura. Martín a signé le meilleur tour en course, mais son chrono a aussitôt été battu par son coéquipier Marco Bezzecchi.

Quatrième et 11e sur la grille, Álex Márquez et Johann Zarco, tous deux pénalisés de deux long-laps, sont passés une première fois par la partie longue de la piste et ont déjà perdu plusieurs positions. Après avoir purgé l'intégralité de sa pénalité, Zarco pointait au 18e rang, tandis qu'Álex Márquez était à la neuvième place.

Devant, Marc Márquez a accéléré le rythme et commencé à faire fondre l'écart qui le séparait de Jorge Martín. Marco Bezzecchi, lui, s'est légèrement fait distancer par les deux leaders.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alors qu'il avait signé le premier podium de sa très jeune carrière en MotoGP la veille, lors du sprint, Diogo Moreira a chuté au virage 9, sans conséquence. Au 14e tour, Marc Márquez avait fait la jonction avec Jorge Martín et a finalement pris les commandes de la course peu après, au virage 9.

Le champion en titre s'est immédiatement échappé. Derrière, Pedro Acosta s'est retrouvé dans les échappements d'Ai Ogura et tentait de s'emparer de la sixième place, tandis que Johann Zarco était remonté en 15e position.

Acosta est enfin parvenu à dépasser le héros local en sortant les coudes. À cinq tours de l'arrivée, Álex Márquez est parti à la faute, suivi par Johann Zarco quelques virages plus loin.

Pedro Acosta a ensuite récupéré la cinquième position aux dépens de Raúl Fernández, avant de finalement se faire piéger par l'Espagnol et Ai Ogura. Le pilote KTM a ainsi dégringolé à la septième place. Enea Bastianini a réalisé une fin de course impressionnante, revenant sur Bezzecchi et tentant jusqu'au bout de lui ravir le podium.

Marc Márquez a finalement remporté un Grand Prix du Japon tranquille, devant Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Malgré ses efforts, Enea Bastianini a échoué au pied du podium et a dû se contenter de la quatrième place, devant le duo de Trackhouse et Pedro Acosta.

Japan Grand Prix du Japon - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 24

41'31.467

       25
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 24

+1.363

41'32.830

 1.363     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

+2.252

41'33.719

 0.889     16
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+2.330

41'33.797

 0.078     13
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+14.815

41'46.282

 12.485     11
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+15.210

41'46.677

 0.395     10
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+16.928

41'48.395

 1.718     9
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+20.333

41'51.800

 3.405     8
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 24

+23.545

41'55.012

 3.212     7
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+25.677

41'57.144

 2.132     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+25.853

41'57.320

 0.176     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 24

+30.867

42'02.334

 5.014     4
13 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 24

+31.333

42'02.800

 0.466     3
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 24

+33.995

42'05.462

 2.662     2
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+34.590

42'06.057

 0.595     1
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 24

+39.228

42'10.695

 4.638      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 24

+39.562

42'11.029

 0.334      
18 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+50.816

42'22.283

 11.254      
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+1'11.127

42'42.594

 20.311      
20 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+2 Tours

41'38.339

 2 Tours      
dnf Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+6 Tours

32'55.231

 4 Tours   Accident  
nc Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 9

+15 Tours

14'58.120

 9 Tours      
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