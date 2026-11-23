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Pendant que Márquez écrit l'histoire, Rossi ne cesse de ressasser la sienne

Alors que son huitième titre en MotoGP permet à Marc Márquez de prendre ses distances avec Valentino Rossi, l'Italien fait la promotion de son autobiographie sans parvenir à tourner la page du "Sepang Clash". Un épisode qui ne devrait pourtant être qu'une simple note de bas de page dans son extraordinaire carrière.

Oriol Puigdemont

Mis à jour: 23 nov. 2026, 11:05

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Dans un curieux concours de circonstances, Marc Márquez a décroché son huitième titre mondial en MotoGP à Portimão au moment même où Valentino Rossi parcourait l'Italie pour promouvoir son autobiographie, La Mia Storia, publiée le 10 novembre.

Tout au long de ses apparitions, principalement dans des émissions de télévision et de radio, les références à Márquez ont été omniprésentes, avant d'être reprises et amplifiées par la presse. Pas seulement par les publications spécialisées, mais aussi par de nombreux autres médias peu familiers de la moto, qui ne voulaient pas laisser passer l'occasion de générer quelques clics particulièrement lucratifs.

Sur le fond, le message de Rossi n'avait rien de nouveau : il s'est contenté de réaffirmer sa position de longue date vis-à-vis de Márquez. La même qu'il répète depuis 11 ans, depuis le "Sepang Clash", cet incident qui a définitivement divisé le monde de la moto entre les camps Rossi et Márquez, et sur lequel on a déjà beaucoup trop écrit et parlé.

Depuis que l'Espagnol a fait irruption en MotoGP comme un coup de tonnerre en 2013, il a rivalisé avec l'Italien dans pratiquement tous les domaines. En piste, pour les points, les victoires et les titres. En dehors, pour le droit d'occuper le trône réservé à celui que l'on considère comme le GOAT, le plus grand pilote de tous les temps.

Cette rivalité est impossible à départager si l'on écarte les statistiques, qui penchent désormais en faveur de Márquez, car tout jugement devient alors entièrement subjectif, façonné par les opinions personnelles, l'admiration et l'allégeance à l'un ou l'autre des deux pilotes.

Rossi ayant pris sa retraite il y a cinq ans et Márquez continuant de gagner, s'il existe encore un élément qui les oppose, c'est bien le récit de leur rivalité. Ou, plus précisément, la manière dont celui-ci est manipulé. Comme "The Doctor" lui-même l'a reconnu ces derniers jours, il ne s'est toujours pas remis de l'amère déception de 2015.

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"C'est quelque chose qui ne disparaît pas, ça fait toujours mal. Plus de dix ans ont passé, mais le sentiment et mon état d'esprit lorsque j'y repense sont exactement les mêmes que ce soir-là à Valence, et cela m'inquiète un peu", a-t-il reconnu il y a quelques jours, lors de l'une de ses nombreuses apparitions promotionnelles.

Cette déception est pourtant survenue après une stratégie désastreuse de Rossi, qui semblait avoir été imaginée par son pire ennemi ou, à tout le moins, par quelqu'un faisant preuve d'un manque de discernement remarquable. Ce plan a réussi à réveiller un Márquez qui n'avait plus rien à jouer dans un championnat déjà devenu une affaire exclusivement Yamaha.

Il a également donné au pilote Honda une raison extraordinairement puissante de démontrer sa force de caractère, alors qu'il n'avait que 22 ans, face à quiconque – absolument quiconque, même la plus grande icône mondiale de la moto – osait remettre en question son intégrité.

Le sacre de Marc Márquez au Portugal.

Photo de: Mirco Lazzari / Getty Images

Au-delà de l'incompétence flagrante de celui qui a imaginé cette stratégie absurde, il y a quelque chose d'indéniablement triste dans le fait qu'une légende comme le pilote de Tavullia soit aujourd'hui davantage associé à cette ultime déception qu'à tout ce qu'il avait accompli auparavant.

Indépendamment de son immense palmarès – sept titres, 89 victoires, 199 podiums et 55 pole positions –, nous parlons d'un pilote au charisme unique, qui a joué un rôle de catalyseur dans le développement de ce sport, faisant sortir la moto de son statut de discipline de niche pour la propulser sur la scène mondiale.

La domination écrasante avec laquelle il a traversé les années 2000, en remportant sept titres entre 2001 et 2009, a peut-être donné l'impression qu'il n'avait pas de véritable concurrence. Une analyse très contestable et, quoi qu'il en soit, une situation dont il ne saurait être tenu responsable. Il a battu les pilotes qui étaient là à l'époque ; il ne pouvait évidemment pas vaincre ceux qui étaient déjà partis ou ceux qui n'étaient pas encore arrivés.

Il serait bien plus pertinent de s'attarder sur la manière dont il a rendu fou Max Biaggi, semblé jeter une malédiction sur Sete Gibernau, ou encore réussi à se réinventer pour reconquérir la couronne en 2008 et 2009 après les coups de tonnerre inattendus de Nicky Hayden en 2006 et de Casey Stoner en 2007. Une longue liste d'exploits infiniment plus digne d'admiration que cette crise de colère qui lui noue encore l'estomac lorsqu'il repense à ce qui s'est passé en Malaisie.

À l'autre extrémité du spectre se trouve Márquez, bien trop absorbé par un présent qui exige toute sa concentration et toute son énergie pour consacrer beaucoup de temps à regarder derrière lui. Il ne revient même pas sur le passé pour flatter son ego, malgré le palmarès éblouissant qu'il s'est constitué, et encore moins pour ressasser un épisode qui l'a profondément meurtri.

"Ce que j'ai traversé pendant ces deux semaines, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi", se souvenait-il dans un documentaire il y a quelques années.

Avec le huitième titre mondial en MotoGP qu'il a célébré dimanche au Portugal, le Catalan a pris ses distances avec Rossi, alors même qu'il n'a jamais désigné l'Italien, directement ou indirectement, comme le moteur de ses ambitions. Que le fait de battre les records d'une autre légende ait pu constituer une motivation supplémentaire ou non, Márquez n'a depuis longtemps qu'un seul objectif : relever les défis qu'il se fixe lui-même. Et il le fait parce qu'il en a envie, parce qu'il aime ça.

C'est peut-être là l'aspect le plus remarquable de ce pilote qui a tant gagné et tant souffert, mais qui a toujours réussi, du moins jusqu'à présent, à trouver la motivation nécessaire pour continuer à repousser ses limites. Avec ce nouveau triomphe, l'homme de Cervera a plus que jamais gagné le droit de choisir lui-même – plutôt que de laisser ses rivaux le faire à sa place – les défis qu'il souhaite relever.

Le dernier en date, son bras droit meurtri, l'a contraint à se réinventer pour la énième fois, sur la moto comme en dehors, afin de composer avec un handicap qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie, aussi réticent soit-il à en parler.

S'il venait à l'évoquer, personne n'oserait aujourd'hui suggérer, à ce stade de sa carrière, qu'il s'en sert comme d'un prétexte ou d'une excuse. Mais Márquez est suffisamment intelligent pour comprendre que parler de ce handicap ne l'aiderait en rien à atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient.

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