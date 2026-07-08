Márquez prêt à égaler deux records d'Agostini cette semaine

Marc Márquez avait annoncé la couleur à Assen : ce Grand Prix aux Pays-Bas était un mauvais moment à passer pour lui, mais le prochain déplacement lui permettrait probablement de partir en vacances dans de meilleures circonstances.

Le nonuple champion du monde va en effet retrouver le Sachsenring, l'un de ses circuits fétiches. Ayant réussi à passer au travers des difficultés lors du week-end néerlandais, malgré une grosse chute aux essais et des résultats mitigés en course, son plan est désormais de passer à l'attaque sur une piste qui lui réussit beaucoup plus.

Cette dernière épreuve avant la trêve estivale pourrait donc marquer un tournant dans la saison de Márquez. S'il clôt la première moitié de championnat en force et revient en meilleure forme après la pause, il sera dans des conditions optimales pour passer à la vitesse supérieure dans sa quête du titre.

Ce qui le met à ce point en confiance ? D'une part, sa grande majorité de virages à gauche allègent grandement la gêne physique qu'il peut encore ressentir. Et puis, personne, parmi les pilotes actuels de la grille, n'a remporté plus de victoires que Marc Márquez sur ce circuit.

Márquez bientôt le plus victorieux de l'Histoire en Allemagne ?

L'Espagnol s'est imposé à 12 reprises au Sachsenring : une fois en 125cc (en 2010), deux fois en Moto2 (en 2011 et 2012) et pas moins de neuf fois en MotoGP. Il y est parvenu consécutivement de 2013 à 2019, puis il a renoué avec le succès en 2021 après l'annulation de l'épreuve l'année précédente. Depuis, il a encore gagné une fois, l'an dernier.

Entre-temps, Márquez a malgré tout connu quelques déconvenues en Allemagne, comme lors de l'édition 2023, sa dernière avec Honda. Il a eu tellement de mal cette année-là, cumulant de très grosses chutes tout au long du week-end, qu'il a fini par renoncer à la course et que cela a même marqué une cassure avec son constructeur, dont il a ensuite peu à peu préparé son départ.

Restent donc les 12 victoires qui figurent quoi qu'il arrive à son palmarès. Un record est donc à sa portée cette semaine : celui du plus grand nombre de succès au Grand Prix d'Allemagne, en prenant en compte toutes les catégories et toutes les éditions de cette épreuve depuis son entrée au calendrier en 1952.

Ce record est aujourd'hui détenu par Giacomo Agostini, qui a gagné 13 fois en Allemagne (en plus de 11 succès au Grand Prix d'Allemagne de l'Est). L'Italien s'est imposé à huit reprises dans la catégorie reine : quatre fois à Hockenheim (1967, 1969, 1971 et 1975) et quatre fois au Nürburgring (1968, 1970, 1972 et 1976).

Profitant du fait qu'il était courant à son époque d'être engagé simultanément dans plusieurs catégories, il a également connu le succès à cinq reprises en 350cc : trois fois sur l'Enfer vert (1965, 1968 et 1970) et deux fois à Hockenheim (1969 et 1971).

Giacomo Agostini (MV Agusta) sur la Nordschleife en 1972. Photo DR

Márquez au Sachsenring, comme Agostini à Imatra ?

Marc Márquez pourrait donc égaler les victoires allemandes de Giacomo Agostini, même si l'Italien les a remportées sur deux circuits différents. Mais un succès dimanche au Sachsenring permettrait également au champion actuel d'égaler un autre record de son légendaire aîné.

Agostini détient en effet le record du plus grand nombre de victoires sur un même circuit dans la catégorie reine. Il s'est imposé à dix reprises sur le circuit urbain d'Imatra, en Finlande : entre 1965 et 1973, de manière consécutive, puis en 1975.

Márquez quant à lui compte déjà neuf succès en MotoGP sur le circuit du Sachsenring. Il s'agit de la piste la plus représentée dans son palmarès depuis qu'il a rejoint la catégorie reine, devant le COTA et le MotorLand Aragón, où il a gagné sept fois depuis 2013.

Les victoires par circuits en MotoGP/500cc :

Pilote Victoires sur un même circuit Circuit et saisons Giacomo Agostini 10 victoires Imatra (1965-1973, 1975) Marc Márquez 9 victoires Sachsenring (2013-2019, 2021, 2025) Valentino Rossi 8 victoires Assen (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017) Giacomo Agostini 8 victoires Spa-Francorchamps (1966-1973) Marc Márquez 7 victoires Circuit des Amériques (2013-2018, 2021) Marc Márquez 7 victoires MotorLand Aragón (2013, 2016-2019, 2024, 2025) Valentino Rossi 7 victoires Montmeló (2001, 2002, 2004-2006, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victoires Jerez (2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victoires Mugello (2002-2008)

Si l'on étend cette statistique à l'ensemble des catégories, Giacomo Agostini domine avec un record de 16 victoires, toujours à Imatra. Ángel Nieto s'est quant à lui imposé 15 fois à Assen (neuf fois en 125cc et six fois en 50cc). Agostini s'est également imposé à 14 reprises à Assen. Marc Márquez arrive derrière avec ses 12 victoires à date au Sachsenring.

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