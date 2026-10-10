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Résumé de course
MotoGP GP d'Indonésie

Márquez émerge d'un sprint chaotique, Martín à la peine, Bezzecchi et Fernández au tapis !

Marc Márquez a remporté le sprint du GP d'Indonésie, rendu fou par un accrochage au départ et d'étonnants problèmes pour Jorge Martín.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Photo de : Ducati Corse

On attendait un duel entre Raúl Fernández et Marco Bezzecchi, les hommes forts depuis le début du week-end à Mandalika, mais un accrochage au départ a redistribué les cartes et a redonné leur chance aux deux principaux prétendants au titre, Jorge Martín et Marc Márquez. Martín a longtemps dominé avant de sombrer étrangement en fin d'épreuve, ce qui a donné la victoire à Márquez, nouveau leader du championnat.

Fernández était en pole pour la toute première fois, devant Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Il fallait regarder en deuxième ligne pour voir les deux premiers du championat, avec Márquez devant Martín, et Fermín Aldeguer à leurs côtés.

Ai Ogura s'élançait de la septième place devant Álex Márquez et Pedro Acosta, alors que Fabio Quartararo partait de la 12e place et Johann Zarco de la 20e, après avoir cumulé deux chutes en qualifications. Sachant ses chances limitées, Zarco a été le seul à opter pour le pneu medium à l'arrière, afin de préparer la course, alors que tous les autres  ont préféré le tendre.

Di Giannantonio a pris le départ le plus explosif et ils étaient quatre de front au moment d'aborder le freinage, avec Márquez qui s'était faufilé pour revenir à hauteur de Bezzecchi et Fernández. Márquez a fait un mouvement pour ne pas toucher Di Giannantonio, Bezzecchi en a fait un second pour éviter Márquez, et le pilote Aprilia a eu un contact avec Fernández. Ils sont tous les deux tombés, ce qui a déjà mis fin à leur sprint !

 

Martín a émergé en tête devant Márquez, avec Ogura troisième mais déjà distancé, devant Di Giannantonio, retardé dans la séquence du départ, et Aldeguer. Ce dernier a rapidement été doublé par Pedro Acosta et Álex Márquez.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Très vite, Márquez a perdu le contact direct avec Martín et il était déjà relégué à une seconde à l'entame du quatrième tour. Ogura était une seconde derrière lui, avec Di Giannantonio dans son sillage.

Martín voit la victoire s'envoler

Martín filait vers la victoire mais dans le neuvième des 13 tours au programme, il a commencé à ralentir et a permis à Márquez de le doubler. Il ne s'agissait visiblement pas d'une stratégie pour faire monter la pression de son pneu puisqu'il a perdu le contact direct.

 

En deux tours, Martín a fondu sur Márquez, mais il a fait de petites erreurs et l'écart a de nouveau grandi. À deux tours du but, le pilote Aprilia est arrivé trop vite dans un virage et a dû ouvrir sa trajectoire, ce qui a permis à Ogura et Di Giannantonio de le doubler.

 

Márquez n'a plus été menacé et a remporté un sprint qui semblait promis à Aprilia... et en profite même pour prendre la tête du championnat sur un circuit où il s'attendait à devoir limiter la casse ! Ogura et Di Giannantonio ont pris les deux autres médailles, tandis que Martín a dû se contenter de la quatrième place après son étrange fin de course.

Acosta a reçu un long-lap pur un trop grand nombre de passages hors de la piste, ce qui a permis à Álex Márquez de le doubler et de prendre la cinquième place, devant le pilote KTM. Aldeguer, Bagnaia et Quartararo ont pris les derniers points. Zarco ne s'est classé qu'au 14e rang.

Indonesia Grand Prix d'Indonésie - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'37.125

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326     7
4 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112     6
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068     4
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558     3
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003     2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209     1
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040      
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546      
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639      
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671      
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271      
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066      
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269      
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910      
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362      
20 Spain A. Espargaró Honda HRC 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502      
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+13 Tours

7.806

 13 Tours   Accident  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+13 Tours

7.838

 0.032   Accident  
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