Márquez émerge d'un sprint chaotique, Martín à la peine, Bezzecchi et Fernández au tapis !

On attendait un duel entre Raúl Fernández et Marco Bezzecchi, les hommes forts depuis le début du week-end à Mandalika, mais un accrochage au départ a redistribué les cartes et a redonné leur chance aux deux principaux prétendants au titre, Jorge Martín et Marc Márquez. Martín a longtemps dominé avant de sombrer étrangement en fin d'épreuve, ce qui a donné la victoire à Márquez, nouveau leader du championnat.

Fernández était en pole pour la toute première fois, devant Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Il fallait regarder en deuxième ligne pour voir les deux premiers du championat, avec Márquez devant Martín, et Fermín Aldeguer à leurs côtés.

Ai Ogura s'élançait de la septième place devant Álex Márquez et Pedro Acosta, alors que Fabio Quartararo partait de la 12e place et Johann Zarco de la 20e, après avoir cumulé deux chutes en qualifications. Sachant ses chances limitées, Zarco a été le seul à opter pour le pneu medium à l'arrière, afin de préparer la course, alors que tous les autres ont préféré le tendre.

Di Giannantonio a pris le départ le plus explosif et ils étaient quatre de front au moment d'aborder le freinage, avec Márquez qui s'était faufilé pour revenir à hauteur de Bezzecchi et Fernández. Márquez a fait un mouvement pour ne pas toucher Di Giannantonio, Bezzecchi en a fait un second pour éviter Márquez, et le pilote Aprilia a eu un contact avec Fernández. Ils sont tous les deux tombés, ce qui a déjà mis fin à leur sprint !

Martín a émergé en tête devant Márquez, avec Ogura troisième mais déjà distancé, devant Di Giannantonio, retardé dans la séquence du départ, et Aldeguer. Ce dernier a rapidement été doublé par Pedro Acosta et Álex Márquez.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Très vite, Márquez a perdu le contact direct avec Martín et il était déjà relégué à une seconde à l'entame du quatrième tour. Ogura était une seconde derrière lui, avec Di Giannantonio dans son sillage.

Martín voit la victoire s'envoler

Martín filait vers la victoire mais dans le neuvième des 13 tours au programme, il a commencé à ralentir et a permis à Márquez de le doubler. Il ne s'agissait visiblement pas d'une stratégie pour faire monter la pression de son pneu puisqu'il a perdu le contact direct.

En deux tours, Martín a fondu sur Márquez, mais il a fait de petites erreurs et l'écart a de nouveau grandi. À deux tours du but, le pilote Aprilia est arrivé trop vite dans un virage et a dû ouvrir sa trajectoire, ce qui a permis à Ogura et Di Giannantonio de le doubler.

Márquez n'a plus été menacé et a remporté un sprint qui semblait promis à Aprilia... et en profite même pour prendre la tête du championnat sur un circuit où il s'attendait à devoir limiter la casse ! Ogura et Di Giannantonio ont pris les deux autres médailles, tandis que Martín a dû se contenter de la quatrième place après son étrange fin de course.

Acosta a reçu un long-lap pur un trop grand nombre de passages hors de la piste, ce qui a permis à Álex Márquez de le doubler et de prendre la cinquième place, devant le pilote KTM. Aldeguer, Bagnaia et Quartararo ont pris les derniers points. Zarco ne s'est classé qu'au 14e rang.