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Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"

Márquez a laissé éclater sa joie ce dimanche à Portimão, où sa huitième place lui permet d'entrer dans l'histoire et de décrocher son huitième titre mondial en MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Publié: 22 nov. 2026, 15:44

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Photo de : Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Bien plus tendu qu'à l'accoutumée en course, Marc Márquez a suivi presque à la lettre ce qu'il avait annoncé avant le week-end. Il s'est effacé en voyant nombre de ses adversaires le dépasser, sans réagir, lui qui aime tant la bagarre et excelle dans les duels au corps à corps.

L'Espagnol savait parfaitement qu'une neuvième place lui suffirait pour décrocher ce titre tant convoité, pour lequel il s'était tant battu. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en huitième position, à plus de 18 secondes de Marco Bezzecchi, le vainqueur.

C'est son pire résultat parmi les courses qu'il a terminées, mais aussi le jour le plus heureux d'une saison marquée par les sacrifices et la résilience, qui lui ont permis de signer la plus grande remontée de l'histoire du championnat (102 points). Une épreuve qui, comme il l'a reconnu en descendant de sa moto, l'a même amené à douter de lui-même.

"Maintenant, il faut savourer. Je sais ce que j'ai enduré. Je sais qu'à mi-saison, mon entourage a davantage cru en moi que moi-même. L'an dernier, j'ai dit que c'était un championnat qui m'avait permis d'être en paix avec moi-même, et ce titre, je le dédie à tous ces gens", a résumé le tout nouveau champion, qui a reçu le casque commémoratif de son dernier sacre des mains de Giacomo Agostini, qu'il rejoint au nombre de titres en catégorie reine.

L'an dernier, le pilote Ducati avait retrouvé les sommets après six années d'absence, marquées par le calvaire de son bras droit. Le sacre avait été décroché au Japon, où il n'avait pu retenir ses larmes.

À Motegi, alors qu'il retrouvait la paix intérieure, Márquez a craqué. Cette fois, la douleur et le désarroi ont persisté jusqu'après Le Mans, où il a décidé de se faire opérer à nouveau afin de résoudre les problèmes de déconnexion provoqués par le nerf radial de ce bras meurtri.

À partir de là, le pilote Ducati Team a changé de stratégie et décidé de gérer chaque course en fonction de sa condition physique, de sa vitesse et de son niveau d'énergie.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

"Au Mans, je ne donnais pas cher de ma peau. Je me suis fait opérer pour voir ce que ça donnerait. À ce moment-là, j'ai simplement continué, en donnant tout, du lundi au dimanche. Mon entourage s'est adapté à mon mode de vie, et je lui en suis extrêmement reconnaissant", a reconnu le héros du jour, du week-end et de la saison.

Ce dimanche, il a ainsi pu prendre sa revanche après sa chute de samedi, survenue à un tour et demi de l'arrivée, qui l'a privé de la possibilité de décrocher le titre avec une journée d'avance.

"L'an dernier, c'était un titre sous forte pression, mais à l'instinct. Cette année, l'instinct ne fonctionnait pas, alors il a fallu s'adapter. Et cela s'est vu aujourd'hui, quand j'ai su m'adapter. Hier, je n'ai pas su le faire et j'ai commis une erreur", a poursuivi le Catalan, fier d'avoir égalé les huit couronnes d'Agostini dans la catégorie reine.

"Maintenant, il faut profiter de l'instant, de ce que la vie m'a offert, de ce qui est ma passion. Égaler Ago, le plus grand par son nombre de titres, est un privilège", a conclu Márquez.

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