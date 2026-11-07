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MotoGP GP du Qatar
Márquez et Bezzecchi en désaccord sur leur accrochage au Qatar
Marc Márquez estime que son rival chez Aprilia a sous-estimé son avantage de vitesse, mais Marco Bezzecchi a une tout autre lecture de l'incident.
Richard Asher Germán Garcia Casanova
Publié: 7 nov. 2026, 19:56
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez estime que son accrochage avec Marco Bezzecchi lors du sprint du Grand Prix du Qatar, samedi, est dû à une mauvaise appréciation de sa vitesse par le pilote Aprilia. Mais son rival en MotoGP ne partage pas cette analyse.
Dans le quatrième tour, les deux hommes sont entrés en contact au premier virage alors qu'ils se disputaient la tête de la course. Bezzecchi a chuté dans l'incident. Márquez a réussi à rester en selle, malgré le déclenchement de son airbag, avant de se défaire de Jorge Martín pour aller s'imposer.
Bezzecchi abordait le virage derrière Márquez, qui a adopté sa trajectoire extérieure habituelle avant de revenir vers la corde pour atteindre son point de corde tardif. L'Espagnol a alors semblé surpris de retrouver l'Aprilia officielle à l'intérieur, ce qui a provoqué le contact.
Les commissaires ont classé l'incident comme un fait de course, mais cela n'a pas empêché les deux pilotes d'être interrogés à ce sujet après l'épreuve.
Selon l'analyse de Márquez, si Bezzecchi s'est retrouvé sur la portion d'asphalte qu'il visait, c'est parce que l'Italien a sous-estimé son avantage en vitesse.
Márquez a établi un parallèle avec l'incident survenu au départ du Grand Prix d'Indonésie 2025, lorsque Bezzecchi l'avait percuté par l'arrière en arrivant avec davantage de vitesse dans un virage rapide.
"Pour moi, c'était clair. Si vous regardez les images de l'hélicoptère, ma trajectoire au premier virage était exactement la même à ce tour-là et aux suivants. Je m'écarte toujours un peu et j'essaie ensuite de refermer la trajectoire", a expliqué Márquez.
Marco Bezzecchi (Aprilia)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"C'était similaire à l'Indonésie. Bezzecchi est plusieurs crans au-dessus de tout le monde ici. Il n'a pas réalisé que nous étions aussi lents que nous le sommes. Enfin, nous sommes rapides, mais lui est beaucoup plus rapide !"
Bien que Bezzecchi ait souhaité éviter toute polémique pour se concentrer sur la course de dimanche, il n'a pas adhéré à l'interprétation de Márquez.
"Ce n'est pas très juste de ressortir un épisode complètement différent. Mais je respecte ce qu'il dit. Personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que les deux situations sont complètement différentes. Mais ce n'est pas très important pour le moment", a-t-il déclaré. "Au final, j'ai tenté ma trajectoire, j'étais à l'intérieur et une seconde plus tard, je me retrouvais par terre. C'est quelque chose qui peut arriver."
Interrogé sur une éventuelle colère après cet accrochage, il a estimé qu'une telle réaction ne servirait à rien : "Au final, je gaspillerais mon énergie pour rien. Cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider... Alors, essayons de rester concentrés sur la course de demain."
Márquez a été interrogé sur le risque qu'il avait pris de chuter dans cet incident, notamment parce que le pilote placé à l'extérieur est généralement celui qui ressort perdant de ce genre de situation.
"Je ne sais pas", a répondu le pilote de Cervera. "J'ai simplement senti le contact et pouf, l'airbag s'est déclenché. Mais je ne sais pas si ma moto a beaucoup bougé ou non."
Marc Márquez est tout proche du titre.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"J'étais extrêmement concentré. Et quand je suis concentré, je ne ressens pas ce que fait la moto."
"Après le déclenchement de l'airbag, je n'ai pas été en mesure de piloter correctement la moto pendant trois ou quatre virages. Quand Martín m'a dépassé, cela ne m'a pas vraiment surpris dans le contexte de ma course."
Márquez a conclu son point presse en mettant une pression supplémentaire sur Bezzecchi. Il a désigné l'Italien comme le favori de la course de dimanche, qu'il s'élancera une nouvelle fois depuis la pole position.
"Demain, si rien d'étrange ne se produit, Marco gagnera la course. Parce qu'il est plus rapide que tout le monde."
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