MotoGP GP de Malaisie

Marc Márquez explique sa stratégie prudente après avoir creusé l'écart au championnat lors du Sprint en Malaisie

Márquez a joué la sécurité à Sepang pour décrocher la deuxième place et augmenter ses chances de remporter le titre.

Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 10:43

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Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marc Márquez explique avoir évité de prendre des risques inutiles sous une pluie fine lors du Sprint du Grand Prix de Malaisie, conscient qu'il lui suffisait de terminer devant son rival au championnat, Marco Bezzecchi.

Le pilote officiel Ducati s'est battu aux avant-postes tout au long de cette course disputée sur la moitié de la distance habituelle à Sepang, samedi, avant de terminer deuxième derrière Pedro Acosta (KTM).

Le ciel s'est assombri au fil des 10 tours de course, tandis que la menace d'une forte averse était constante. Certains pilotes attardés ont même anticipé en passant sur leur seconde moto, équipée pour la pluie.

Mais si une véritable averse n'est arrivée qu'après le drapeau à damier, quelques gouttes sont tombées par intermittence sur certaines portions du circuit, obligeant les pilotes à évaluer les conditions et le niveau d'adhérence.

Márquez a expliqué avoir dû adopter une approche plus prudente en raison de la météo. Il a délibérément choisi de rester dans le sillage de ses rivaux afin de ne pas être le premier à tomber sur une éventuelle zone humide.

"C'était le genre de journée où prendre des risques supplémentaires n'apportait pas grand-chose", a-t-il déclaré. "Avant la course, lorsque les prévisions nous ont été communiquées, nous avions déjà envisagé que ce scénario puisse se produire."

"J'ai ensuite repensé aux courses disputées dans des conditions similaires. Aragón 2014, j'ai chuté. Jerez cette année, j'ai chuté. Quand on passe du sec au mouillé, j'ai parfois l'impression de trop attaquer. Dans le sens inverse, du mouillé au sec, c'est plus facile."

"Ma stratégie était donc claire : ne jamais mener la course. Essayer simplement de rester derrière le premier et devant Bezzecchi."

"Le problème, c'est que la piste n'était pas si mauvaise. Mais ici, en Malaisie, on ne sait jamais comment les conditions peuvent évoluer d'un tour à l'autre. Quand l'orage arrive, le circuit est immense. Par exemple, le secteur 3 était complètement sec, alors qu'il pleuvait davantage dans le secteur 2. À un moment, dans le virage 4, j'ai failli chuter. Il était donc très difficile de comprendre ce qui se passait."

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez avait également une raison de moins de pousser samedi, puisque son plus proche rival au championnat, Jorge Martín, avait déclaré forfait pour le reste du week-end en raison d'une blessure au poignet.

Il a toutefois insisté sur le fait que le retrait du pilote Aprilia n'avait finalement pas influencé sa stratégie, alors qu'il a porté son avance à 19 points au classement.

"Même approche. Quand j'ai dû être agressif, je l'ai été. Quand j'ai dû rester calme, je l'ai fait. C'est une stratégie qui fonctionne pour le moment et qui me permet de mener le championnat. Je vais donc essayer de continuer ainsi. Mais, comme toujours, tout peut arriver."

La bataille avec Ogura

Márquez s'est livré à une lutte intense avec Ai Ogura, pilote Trackhouse, dans les premiers instants de la course. Ce dernier était passé de la quatrième à la deuxième place au départ.

Les deux hommes se sont ensuite touchés au niveau des roues à la sortie du virage 1, Ogura conservant l'avantage sur Márquez.

Ce n'est que dans les derniers tours que le futur vainqueur, Acosta, puis Márquez ont dépassé Ogura. Le Japonais a finalement terminé quatrième, derrière Bezzecchi, pilote de l'équipe officielle Aprilia.

Interrogé sur leur duel, le pilote Ducati a déclaré : "Au départ, j'ai fait une erreur, puis il a pu m'attaquer dans les deux premiers virages.

"J'ai alors perdu une position. Mais quand j'ai vu que j'étais troisième, Bezzecchi quatrième et Ai deuxième, j'ai compris que ça allait être compliqué. Le paddock est petit et je sais que si je le dépassais, il perdrait le podium, car il ne pouvait pas s'intercaler entre Bezzecchi et moi."

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