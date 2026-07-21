Cette fatigue mentale que Marc Márquez a besoin d'évacuer

Lorsque les MotoGP reprendront la piste, le 7 août à Silverstone, l'une des grandes curiosités sera de savoir avec quel niveau de forme Marc Márquez reviendra de la pause du championnat. La première moitié de la saison l'a en effet, pour la énième fois dans sa carrière, confronté à la nécessité de se soigner.

D'abord physiquement, puisqu'il a longtemps traîné les suites de sa blessure de l'épaule survenue en octobre dernier au GP d'Indonésie. Mais aussi mentalement, car les événements se sont révélés usants pour le pilote de 33 ans.

"La pause estivale, je vais l'aborder avec amour, bonheur, et essayer de me reposer mentalement", annonçait-il avec envie à l'heure de clore le 11e Grand Prix, le dernier précédant la pause. Un enthousiasme peu commun mais qui trahissait justement les difficultés traversées par l'Espagnol durant cette première moitié de saison.

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L'énergie dépensée l'an dernier pour aller chercher un neuvième titre a laissé des traces, mais ce n'est rien en comparaison de cette épaule droite fracturée, dont il n'a pas réussi à guérir comme il l'aurait souhaité. Après avoir manqué toute la fin de saison dernière, Márquez pensait revenir frais et dispos en début d'année, pourtant il a vite déchanté. Quelque chose n'allait pas dans son épaule, dont il sentait qu'elle l'abandonnait de façon soudaine et imprévisible.

Longtemps, il s'est inquiété sans rien révéler, ce qui n'a fait qu'accentuer son angoisse. Ce n'est qu'au printemps, après le GP d'Espagne, que des examens médicaux ont confirmé que ses préoccupations étaient fondées : une vis, datant d'une opération de 2019, avait bougé et comprimait de façon aléatoire le nerf radial, causant ces réactions physiques qu'il peinait à comprendre.

Lorsqu'il l'a révélé à son équipe, au Mans, Márquez a fondu en larmes, mais c'était en réalité le tournant bénéfique qu'il attendait. Une fois l'opération pratiquée, il a certes dû manquer le GP de Catalogne, néanmoins il était désormais en bonne voie pour récupérer physiquement.

Au moment de conclure la première partie du championnat, le champion n'a pas hésité à avouer la fatigue mentale que tout cela lui a causé. "Vous n'imaginez pas à quel point la première partie de la saison a été stressante pour moi. Vous n'en avez aucune idée", déclarait-il sans fausse pudeur.

"Le plus difficile, ça a été les premières courses. C'était un cauchemar. Je ne prenais pas de plaisir parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon bras se 'déconnectait' à des moments où je ne m'y attendais pas. C'est la raison pour laquelle je suis souvent tombé bizarrement et j'ai fait des erreurs."

Marc Márquez a fini le GP d'Allemagne victorieux, mais fatigué. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dans les premières courses, je ne comprenais rien. Je tombais sans savoir ce qui se passait, parce que le nerf ne me donnait aucun avertissement", décrivait le pilote Ducati, insistant également sur ses difficultés à être endurant depuis qu'il a repris la compétition, au Mugello.

Il a certes renoué avec la victoire et opéré une remontée spectaculaire au championnat, mais il se sent encore limité sur certains circuits. "C'est impossible de rouler [sur la durée] avec l'intensité qu'on a mise au Balaton et à Brno. [Au Sachsenring], c'est vrai que j'ai pu mieux piloter", a-t-il expliqué.

"Maintenant que le nerf fonctionne bien, je n'ai pas encore la force musculaire que je voudrais. Par contre, je sens ce qui se passe dans mon bras, ça m'aide à ajuster mon niveau", ajoutait Márquez, définissant ses attentes pour la suite : "On va voir si petit à petit j'arrive à piloter de la même façon, mais avec moins de stress."

Vous n'imaginez pas à quel point la première partie de la saison a été stressante pour moi. Vous n'en avez aucune idée.

Une pause salutaire et une préparation physique qui évolue

Moins de stress physique et moins de stress mental : Marc Márquez avance peu à peu vers l'état de forme qu'il vise. La pause de trois semaines sans courses arrivait donc à point nommé pour lui permettre de franchir un nouveau cap en ce sens, en lui apportant d'abord du repos.

"Physiquement, je vais essayer de continuer à travailler", annonçait-il. "Je ne peux pas faire comme dans le passé et m'entraîner chaque jour, j'ai besoin de toujours avoir quelques jours entre deux sessions de gros entraînement. C'est par rapport à ça que j'ai besoin de plus de temps pour revenir à mon niveau, mais on va essayer d'y arriver."

Ce repos nécessaire, il se l'est accordé en passant d'abord trois jours de vacances près d'Almeria, en Espagne, juste après sa victoire au GP d'Allemagne. Il est ensuite rentré à Madrid pour une session de motocross, avant de s'envoler pour Minorque pour des vacances à proprement parler, entre amis.

Voilà qui l'aide à déconnecter quelque peu de son programme habituel, fait d'innombrables heures de soins et d'exercices physiques visant à lui faire retrouver la force musculaire qu'il a perdue dans les bras. Aux côtés de son kiné personnel, Carlos García, il a adapté son programme au fil des mois en fonction de l'évolution de son état.

"De janvier jusqu'à avant Brno, [j'ai passé] beaucoup d'heures [avec Carlos]. Mais depuis Assen, j'essaye de m'entraîner plus en salle et de faire moins de physio", a-t-il récemment expliqué, décrivant un programme intégrant "entre une heure et demie et deux heures par jour, et tous les jours : les dimanches et les lundis, c'est pareil".

"Au final, mes bras n'ont plus d'inflammation désormais", a-t-il précisé. "On travaille beaucoup sur le bras gauche aussi, car ça peut paraître étrange mais je compense beaucoup avec le côté gauche. J'ai un manque de forces du côté droit mais plus de douleurs à gauche, donc j'ai besoin aussi de bien entretenir le côté gauche."

Peu à peu, Marc Márquez se reconstruit donc, une nouvelle fois. Et s'il revient en bonne forme physique et mentalement reposé, il n'en sera que plus menaçant pour ses adversaires dans les quelques mois à venir.

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