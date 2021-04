Marc Márquez a fait la fierté de Honda avec sa course

Le Grand Prix du Portugal 2021 restera dans les annales comme un des moments forts du MotoGP pour le tournant qu'il a représenté dans le parcours de l'un de ses plus grands champions, Marc Márquez. Neuf mois après une blessure qui aurait pu brutalement signer la fin de sa carrière, le pilote espagnol a fait son retour en course, produisant un effort admirable malgré une condition physique diminuée.

De retour au guidon de sa MotoGP après 265 jours d'absence, il a pris part à toutes les séances du week-end, bouclant un total de 108 tours, pour 495 km d'une piste sur laquelle il n'avait jamais couru, qui plus est l'une des plus exigeantes physiquement que les pilotes doivent arpenter. Malgré le manque de force et les douleurs diverses, qui se sont accentuées de jour en jour, il a produit dimanche l'ultime effort admirable d'aller au bout des 25 tours de course, passant pour la première fois sous le drapeau à damier 518 jours après la dernière arrivée qu'il ait vue en MotoGP.

Si l'on ajoute à la prouesse physique le fait que Márquez a été le premier pilote Honda à l'arrivée, avec une septième place qui lui permet de marquer ses neuf premiers points depuis sa dernière victoire, à Valence en 2019, on saisit aisément l'ampleur de la satisfaction mais aussi de l'émotion que pouvaient ressentir le pilote et son équipe dimanche après-midi. Les larmes du champion, à son retour au stand puis lors des interviews qui se sont enchaînées, témoignaient du poids que cette course a ôté de ses épaules, image rare d'un champion qui pour une fois a fendu l'armure.

La sensation était la même du côté de Honda, à en croire les propos forts tenus par Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC. "Nous avons revu Marc sur la moto, c'était son objectif principal et le nôtre ces derniers mois. Il s'agit du point le plus positif du week-end et peut-être de l'année jusqu'à présent", a déclaré le responsable japonais, bien conscient de l'effondrement des résultats du groupe en l'absence du champion, dernier vainqueur en date avec la RC213V.

Márquez avait retrouvé en début de week-end un staff japonais du HRC particulièrement enthousiaste à l'idée de son retour, à tel point qu'il avait dû calmer quelque peu leurs attentes. À l'issue de la course, c'est la fierté qui primait, même si le pilote n'est pas encore en capacité de livrer bagarre et de s'imposer.

"La stratégie avec Marc Márquez était qu'il essaye de prendre un bon départ et qu'il garde ses forces pour la fin de la course. Nous savions que ce serait une très longue course pour lui, après avoir passé tant de temps sans courir. Il a fait du super boulot, il a produit un effort énorme pendant les 25 tours de la course. Nous sommes très fiers de lui", assure Tetsuhiro Kuwata.

"Nous étions très enthousiastes de voir Marc pour la première fois de l'année et nous n'avions aucun doute quant à sa manière d'aborder la course. Il a commencé en se battant, il a essayé de se maintenir devant, mais il était clairement fatigué et il a fini par rallier l'arrivée et a marqué neuf points pour le championnat, ce qui sera très utile", souligne-t-il. "Il a fait du super boulot, en partant sixième, terminant septième et à seulement 13 secondes du vainqueur. Nous savons à quel point cela a été difficile pour lui et la valeur que ce week-end a pour lui, pour l'équipe, pour Honda et pour les fans de MotoGP."

"Cela a été un week-end spécial pour Honda de voir Marc revenir. Il savait comment gérer avec son équipe ce qui était son premier Grand Prix en neuf mois, et les personnes impliquées ont fait du bon boulot pour faire ce qui était nécessaire. Je souhaite remercier tout le team Repsol Honda et le staff du HRC pour leur patience et leur implication, et maintenant nous pouvons nous concentrer sur le prochain chapitre, à Jerez dans deux semaines. Et bien sûr, encore merci à Marc pour ce qu'il a fait."

