Márquez, "un génie" avec la Honda selon Espargaró

Son passage chez Honda n'a pas été une transition aisée pour Pol Espargaró. Venu de KTM, le pilote espagnol n'a eu que quelques jours pour découvrir la RC213V lors d'essais de pré-saison réduits et uniquement disputés sur la piste de Losail. Confronté à une machine lui imposant de changer son style de pilotage et qui plus est manquant fortement de grip à l'arrière, il admet avoir beaucoup appris lorsque Marc Márquez l'a rejoint.

"Marc, c'est un gars qui a l'habitude de rouler avec ce que j'appellerais ces problèmes de faible grip, donc il s'adapte à cela et arrive à tirer la performance maximale. Son expérience sur la moto l'aide aussi beaucoup et il a super bien adapté son style à cela", observe le pilote espagnol. "Pour moi, au début de l'année, il était super difficile de savoir comment piloter la moto de cette façon, comment exploiter le maximum du potentiel à l'accélération, comment ne pas trop patiner, tout en étant rapide. C'est très important. Sa manière de mettre les gaz et sa gestion de l'accélération dans les virages en ouvrant les gaz tout en redressant la moto, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin d'apprendre."

"J'ai pas mal travaillé là-dessus pendant cette pré-saison pour essayer d'être meilleur, même si la moto de l'année prochaine est un peu différente. Ça se base sur le grip arrière qui, je pense, nous permettra à tous d'ouvrir les gaz différemment et aussi de prendre un peu plus d'avantage sur le chrono de qualifs, et c'est très important. En tout cas, être aux côtés de Marc, c'est bien parce qu'il tire toujours la performance maximale de la moto et il vous montre ce qu'il est possible de faire avec. C'est bien, c'est la meilleure façon de se pousser à la limite."

Honda a connu en 2020 sa plus mauvaise saison en près de 40 ans, avant de retrouver le chemin de la victoire en 2021, mais uniquement avec Marc Márquez, pourtant encore convalescent. À ceux qui estiment que le #93 est avantagé sur la Honda car elle aurait été conçue sur la base de son style et de ses désirs, Pol Espargaró objecte que la différence vient du talent du champion.

"Je ne pense pas que l'ancienne moto était basée sur Marc et que c'est la raison pour laquelle Marc en tirait un gros avantage. La moto est basée sur les commentaires des pilotes : ils disent quelque chose, les ingénieurs font ce que les pilotes disent et ensuite les pilotes essayent d'être aussi rapides que possible, et avec l'ancienne moto Marc était un génie. Il est un génie parce que sa manière de piloter est la meilleure, pas parce que la moto lui convenait plus qu'aux autres. C'est parce qu'il est bon, c'est tout."

"Techniquement, j'ai découvert qu'il est important d'ouvrir les gaz différemment de ce que je faisais. Avec ce faible grip, je ne pouvais pas le faire de façon aussi agressive que ce que je fais normalement, et puis je ne pouvais pas utiliser le frein arrière comme je le faisais dans les autres catégories ou sur les autres motos. Je jouais énormément en entrée de virage avec le frein arrière et l'année dernière je n'ai pas pu faire cela, or pour moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu tant de mal. On a découvert différents outils pour améliorer mon style en entrée sans trop utiliser le frein arrière. Mais j'étais très en difficulté, alors je m'entraîne différemment. Je fais différentes disciplines de moto qui me permettent d'être plus sensible sur l'ouverture des gaz et sur le frein arrière en entrée de virage, et j'espère que ça va m'aider pour cette saison 2022."

Si Pol Espargaró compte sur les progrès qu'il pourra accomplir grâce à son travail, il espère aussi retrouver son coéquipier à plein temps. "J'espère avoir plus d'opportunités de rouler avec Marc cette année. J'espère qu'il restera en bonne santé toute l'année et qu'on va pouvoir commencer la saison ensemble, ce serait génial."

