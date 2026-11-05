MotoGP GP du Qatar
Marc Márquez au Grand Prix du Qatar : "Je préférerais être ailleurs"
Marc Márquez compte passer le moins de temps possible au Qatar, tandis que Raúl Fernández affirme que le paddock ressent une certaine tension.
Richard Asher Germán Garcia Casanova
Publié: 5 nov. 2026, 19:05
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Leader du championnat du monde MotoGP, Marc Márquez a reconnu qu'il aurait préféré se trouver ailleurs qu'à Doha, à la veille du Grand Prix du Qatar.
Alors que les pilotes semblent désormais s'être résignés à disputer cette épreuve controversée ce week-end, et que certains ont choisi d'adopter un discours positif lors de la journée médias de jeudi, Márquez n'a pas cherché à dissimuler son mécontentement à l'idée de se trouver aux abords d'une zone de conflit.
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Lors de la conférence de presse d'avant-course, à laquelle peu de journalistes ont assisté en raison du faible nombre de médias ayant fait le déplacement, Márquez a été interrogé sur ses éventuelles inquiétudes quant à sa présence au Qatar.
"Je veux dire que j'aimerais être ailleurs", a répondu l'Espagnol, qui pourrait potentiellement décrocher le titre mondial dimanche. "C'est pour cette raison que j'ai pris le dernier vol possible à l'aller et que je prendrai le premier vol possible au retour. Mais nous sommes ici, prêts à courir et pleinement concentrés."
Son compatriote Raúl Fernández a, de son côté, évoqué une certaine tension dans le paddock. Ses déclarations lors de son entretien avec la presse espagnole ont apporté un éclairage différent de celui de Pedro Acosta et Pecco Bagnaia, qui avaient affirmé que tout semblait normal.
Déclaré apte à participer ce week-end, Fernández reste toutefois gêné par sa fracture de l'index. Il pourrait encore devoir adapter son freinage et utiliser un autre doigt, comme il l'avait fait au lendemain de sa chute initiale en Indonésie.
"C'est un week-end étrange, pour être honnête", a déclaré le pilote Trackhouse. "Je ne suis pas à 100% de mes capacités et la situation est un peu délicate. La tension que nous ressentons tous n'est pas vraiment idéale."
Fernández estime que l'ambiance particulière dans le paddock s'explique par le fait que la plupart des personnes présentes, à l'image de Márquez, préféreraient être ailleurs.
Raúl Fernández (Trackhouse)
Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
"Il ne s'agit plus de la pression que l'on exerce sur eux", a expliqué le Madrilène. "Au final, je pense que c'est plutôt la pression ressentie par les personnes qui nous accompagnent et qui, au fond, n'ont pas vraiment envie d'être ici."
"Il ne va rien se passer, mais savoir qu'une guerre est en cours et se retrouver en plein dedans… Pour les personnes qui travaillent ici, ce n'est pas vraiment un environnement idéal. D'autant plus lorsqu'on subit déjà autant de pression pendant un week-end de course."
"Je pense que nous avons eu beaucoup de chance que la situation évolue quelque peu sur le plan politique", a-t-il ajouté, faisant probablement référence aux résultats des élections de mi-mandat organisées mardi aux États-Unis. "Au final, il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer."
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