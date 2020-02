Ces Grands Prix où Marc Márquez a réalisé le "Grand Chelem"

Cela va au-delà du hat trick... Il ne s'agit pas seulement de remporter une course dont on prenait le départ depuis la pole, en signant au passage le meilleur temps en course. Non, il s'agit d'y ajouter la cerise sur le gâteau, ce qui est devenu en 2019 "la Márquez touch" : à savoir boucler l'intégralité des tours de cette course en première position. Le #93 y était déjà parvenu à plusieurs reprises depuis qu'il évolue dans la catégorie reine, mais il a placé la barre très haut l'année dernière : avec finalement une certaine logique si l'on considère qu'il a bouclé pas moins de 56,9% des tours en leader, il a réalisé ce "Grand Chelem" tel qu'on pourrait le qualifier autant de fois qu'il l'avait fait entre 2013 et 2018 !

