Marc Márquez et Honda : chronologie d'un divorce

Mercredi, Marc Márquez et Honda ont annoncé leur séparation en fin de saison, un an avant le contrat signé en février 2020, à un moment où la relation était idyllique... mais s'apprêtait à se déliter.

Au moment de cette prolongation, Márquez restait sur six titres conquis en sept saisons en MotoGP et faisait figure d'immense favori pour la campagne à suivre. Le nouvel accord associait le pilote et son équipe jusqu'à la fin de l'année 2024, pour un salaire estimé à environ 100 millions d'euros sur cette période.

Ces conditions extraordinaires reflétaient une association plus solide que jamais. Mais rien n'est éternel et quelques mois plus tard, les premiers éléments qui ont mené au divorce de cette semaine ont commencé à apparaître.

Dimanche 19 juillet 2020, Jerez : le début du cauchemar

Le monde était alors touché par la pandémie de COVID-19 et le MotoGP n'était pas épargné. Alors que les premiers confinements prenaient fin, le championnat a été contraint de remodeler son calendrier et de rester en Europe. À Jerez, où s'est déroulée la première course de l'année, Márquez s'est fracturé l'humérus du bras droit après une chute qui a mis fin à l'une des remontées les plus spectaculaires que l'on ait vues.

Après avoir été opéré le mardi, le pilote a tenté un retour quatre jours plus tard, pour le second week-end en Andalousie, mais de mauvaises sensations l'ont poussé au forfait après quelques tours en piste. Il ne savait pas encore qu'il venait d'entrer dans l'une des périodes les plus sombres de sa vie. La plaque en titane fixée sur son os n'a pas supporté les contraintes auxquelles elle a été soumise et s'est brisée dans un accident domestique.

La saison de Márquez s'est arrêtée là. Deux opérations supplémentaires ont été nécessaires et il est resté très limité pendant un an et demi. Pendant son absence, Honda a perdu sa boussole et la RC13V a évolué dans une direction différente de celle qu'il avait initiée.

Dimanche 21 juin 2021, Sachsenring : un répit après les souffrances

Márquez a fait son retour en MotoGP au GP du Portugal, troisième manche de la saison 2021. Même s'il manquait encore énormément de mobilité dans son bras droit, il a retrouvé le succès en Allemagne, l'un de ses circuits favoris avec Austin. Sur le podium et lors des interviews après la course, le pilote Honda, qui masquait ses émotions jusque-là, a craqué et n'a pas pu retenir ses larmes.

GP d'Allemagne 2021 : Marc Márquez retrouve la victoire avec Honda

Avant de finir la saison sur une nouvelle blessure – des problèmes de vision après une chute à l'entraînement – Márquez a remporté deux autres courses, à Austin et à Misano.

Jeudi 2 juin 2022 : l'opération de la dernière chance

Pendant le week-end du Mugello, l'Espagnol a décidé de se rendre dans le Minnesota, aux États-Unis, pour être opéré une quatrième fois dans l'un des établissements les plus réputés au monde, la Clinique Mayo, où le Dr. Doctor Joaquín Sánchez Sotelo a ouvert son bras et fait tourner son humérus de 30%, afin de le repositionner dans le bon axe et de mettre fin à ses limitations.

L'opération a été un succès et après avoir manqué six courses, Márquez a fait son retour au GP d'Aragón. Sa fin de saison lui a permis d'améliorer petit à petit sa condition physique, afin d'être fin prêt pour 2023.

Pré-saison et premières courses de 2023 : le signal d'alerte

Marc Márquez s'est présenté au test de Sepang avec le besoin de gagner en force musculaire mais les progrès étaient là. Même s'il n'était pas encore à 100% de ses capacités, il se sentait plus limité par le manque de motricité de sa moto que par sa condition physique, et les lacunes de la RC123V devenaient de plus en plus évidentes.

Le podium au cours de la première course sprint, au Portugal, a été éclipsé par une grosse chute le lendemain, qui illustrait la prise de risque que Márquez jugeait nécessaire pour briller sur cette moto. Avec une main fracturée, il a dû manquer trois courses supplémentaires et a fait son retour en France... où il a chuté à nouveau après avoir perdu une place sur le podium.

Samedi 11 juin 2023, Mugello : le début de la fin

Arrivé au Mugello, Márquez a commencé à évoquer l'idée de quitter Honda : "Ce sera toujours mon plan A mais je viserai toujours un projet qui gagne, peu importent les couleurs, peu importe le nom, peu importe où."

Au cours de ce week-end en Italie, Márquez a rencontré Shinji Aoyama, numéro deux de Honda Motor, afin de lui faire part de sa frustration. "La réunion s'est bien passée, les réunions se passent toujours bien. Maintenant on verra ce qu'il se passera", a par la suite confié le pilote en réponse à une question de Motorsport.com.

Deux autres réunions suivront, une à Silverstone et une autre en Autriche, avec Hikaru Tsukamoto, responsable de la division deux-roues de Honda. Durant ces rencontres, Márquez a demandé des changements importants dans le département technique de Honda, afin de reprendre la main face aux constructeurs européens.

Dimanche 18 juin 2023 : catharsis au Sachsenring

C'est sur l'un de ses circuits préférés que Márquez a touché le fond, avec cinq chutes en deux jours et demi en piste. La dernière, au cours du warm-up, l'a poussé au forfait. Il a également renoncé une semaine plus tard à Assen, des examens ayant révélé des côtes fêlées.

GP d'Allemagne 2023 : Marc Márquez multiplie les chutes et déclare forfait

Au moment de la pause estivale, Márquez n'avait jamais vu l'arrivée d'une course le dimanche en 2023, et il a décidé de modifier son approche. Alors qu'il ne renonçait jamais à prendre tous les risques pour briller, il a alors décidé de limiter son agressivité en piste et d'accepter des résultats moins bons.

Août et septembre 2023 : une incertitude grandissante

Le refus de l'équipe Gresini de confirmer le coéquipier d'Álex Márquez pour la saison 2024 a commencé à faire naître les suspicions. Dans un premier temps, Marc Márquez a répété inlassablement à chaque question sur son avenir qu'il avait un contrat avec Honda pour 2024, sans en dire plus.

Le jeu médiatique a pris un tournant après le test de Misano, qualifié de "véritable désastre" par un membre du garage de Márquez. Ce dernier n'a vu aucun progrès significatif dans le prototype 2024, et a commencé à envisager plus que jamais un départ. Le sextuple Champion du MotoGP a ainsi revu sa communication et confirmé douter de son avenir, en promettant une décision durant la tournée asiatique. "Dans les décisions ou les théories que j'ai, il y a le plan A, le plan B et le plan C", précisait-il alors.

Grands Prix d'Inde et du Japon 2023 : un divorce entériné

Les dirigeants de Honda n'ont pas réussi à boucler leur plan de recrutement, essentiellement d'ingénieurs européens, qu'ils avaient mis en place pour convaincre Márquez de respecter la dernière année de son contrat. En Inde, Shinichi Kokubu a perdu son poste de directeur technique et a ét remplacé par Shin Sato, déjà membre du HRC et jusque-là en charge du développement de la RC213V.

Ne jugeant pas ces changements suffisants, Márquez a atterri à Tokyo avec l'intention de mettre fin à ses 11 années de relation avec Honda. Après le podium décroché à Motegi, son premier de l'année en course principale, Márquez n'a rien confirmé mais a laissé penser à une rupture imminente : "Je ne savoure pas, je souffre. Il y a des nuits blanches, passées à beaucoup réfléchir. C'est une histoire romantique : le premier podium de l'année devait arriver ici, chez Honda, devant les patrons."

GP du Japon 2023 : un podium en guise d'adieux à Honda

Ces patrons ont confirmé leur promesse et n'ont pas cherché à le retenir contre son gré. C'est ainsi que trois jours après le podium, la séparation a été annoncée. "Les deux parties ont estimé qu'il était dans leur intérêt d'explorer d'autres voies à l'avenir, pour mieux atteindre leurs objectifs respectifs", a précisé Honda dans son communiqué de presse.