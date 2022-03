Márquez limité par l'avant mais quand même satisfait

Charger le lecteur audio

Marc Márquez est sorti satisfait du premier rendez-vous de la saison à Losail, avec une cinquième place certes peu flamboyante mais néanmoins acceptable puisqu'il a été en délicatesse avec sa gomme avant tout au long de la course. Auteur du holeshot depuis la troisième place sur la grille, le pilote Repsol Honda a ouvert sa trajectoire au premier virage, permettant à son coéquipier Pol Espargaró de le doubler. Márquez a conservé la deuxième position pendant cinq tours avant d'être avalé par Brad Binder, Enea Bastianini et Aleix Espargaró.

"Il y avait quatre pilotes plus rapides que nous", a simplement reconnu le sextuple Champion de la catégorie dimanche soir. "Avant la course, j'étais optimiste en me disant qu'elle serait un peu lente, mais elle a été vraiment rapide. Le rythme était incroyable et je n'avais pas la vitesse."

"J'ai essayé de tout gérer", a ajouté Márquez sur le site officiel du MotoGP. "J'ai essayé de jouer avec le couple, avec le carburant, avec beaucoup de paramètres, mais ce n'était pas notre journée. J'ai eu quelques alertes. J'avais du mal avec le pneu avant et j'ai eu quelques alertes. Je me suis dit 'reste calme, un top 5, ce n'est pas mauvais pour débuter la saison'. On doit continuer à travailler."

Márquez a "manqué de confiance" et "vraiment souffert" avec l'avant, ayant fait un choix de pneu influencé par sa chute dans le warm-up et qui n'était peut-être pas le meilleur : "On le savait déjà avant la course. C'est pour ça que j'ai testé le medium à l'avant dans le warm-up, mais j'ai eu une petite chute. Peut-être que le medium apportait un petit plus mais j'ai préféré partir avec un pneu que je connaissais, le tendre, parce que j'avais eu cette alerte. J'ai poussé, j'ai donné 100% mais je me suis dit que ce n'était pas possible. Je me suis fait quelques frayeurs et j'ai renoncé. J'ai fini cinquième et c'était une bonne course."

Le #93 doit encore poursuivre son adaptation à la nouvelle Honda, qui ne permet plus le pilotage sur l'avant qui a longtemps fait sa force. La chute dans la dernière séance avant la course a également entamé sa sérénité, d'autant plus que Márquez a rarement été à la fête à Losail, où il ne s'est imposé qu'en 2014 : "Je n'ai pas une très grosse confiance sur l'avant en ce moment et j'ai un peu plus de mal à comprendre ça. Pendant les essais, on y croit, parce que si on chute, ça va. Mais en course, si on n'a pas la confiance, on ne peut pas y croire. Et j'ai eu une petite chute dans le [warm-up], j'avais des doutes."

"Ici au Qatar, avec mon style de pilotage, j'ai toujours beaucoup souffert du pneu avant. Et [cette année] c'était la même chose mais j'avais le même pneu que les autres. Je ne me suis pas bien adapté. Mais même en souffrant beaucoup et en gérant la situation, on a fini cinquième à quatre secondes du vainqueur. Une course solide, pas la meilleure mais une bonne course."

Ce Grand Prix du Qatar est également rassurant sur la condition physique de Marc Márquez. Ce dernier se savait déjà débarrassé de la diplopie qui l'a contraint à manquer les dernières manches de l'année 2021 et son bras droit, toujours affaibli près de deux ans après sa fracture de l'humérus, l'a également épargné : "[Faire] la distance de la course n'était pas le plus gros défi. C'était un point d'interrogation. Je n'ai pas eu de problème physique. Évidemment, je suis fatigué, mais comme tout le monde et je n'ai pas eu de douleur, ce qui est vraiment important."