Marc Márquez : L'opération sera la "dernière chance"

Pour la dernière fois avant un long moment, Marc Márquez s'est présenté devant les journalistes après le Grand Prix d'Italie. Le sextuple Champion du MotoGP a vite balayé les questions sur une dixième place pour laquelle il ne s'est pas véritablement battu, préférant limiter les risques avant une opération décisive pour son avenir de pilote mais également sa vie d'homme.

Limité en mobilité au niveau du bras droit depuis sa chute et sa fracture à Jerez il y a près de deux ans, Márquez a opté pour une intervention chirurgicale qui sera pratiquée dans la semaine, aux États-Unis, et le tiendra éloigné des circuits pour une longue durée, que ses médecins ne préfèrent pas chiffrer. Informé vendredi, entre les deux premières séances, que cette quatrième opération était possible, le Catalan a immédiatement dit oui et a confié qu'il aurait renoncé au GP d'Italie s'il avait reçu la nouvelle plus tôt.

Ce dimanche, Márquez est longuement revenu sur les difficultés physiques qui faisaient naître une perspective de retraite d'ici un ou deux ans, et s'est confié sur la façon dont il a vécu ce week-end particulier et se prépare aux prochaines semaines.

Comment as-tu vécu les derniers jours ?

Évidemment, c'était un week-end très, très exigeant. Pas seulement physiquement, j'ai du mal tous les week-ends cette saison, mais surtout mentalement. C'était très dur de rester concentré. J'ai reçu l'information [de l'opération] vendredi, mais si je l'avais reçue mercredi ou jeudi, je n'aurais pas roulé ici.

J'étais ici, Honda m'a permis de choisir la meilleure option pour moi. J'ai décidé de continuer le week-end parce que j'ai roulé jusque-là. J'ai dit "ça va, je vais continuer à rouler, je vais prendre un risque parce qu'on roule à 350 km/h mais je vais travailler pour vous." J'ai beaucoup travaillé ce week-end. J'ai essayé de beaucoup travailler pour Honda en donnant mon avis pour l'avenir.

Comment s'est déroulée ta course ?

C'était une course difficile. J'ai apprécié six ou sept tours au début. J'ai pris un bon départ et j'ai vu le groupe de tête. J'ai essayé de rouler plus ou moins au même rythme puis j'ai eu une alerte et j'ai renoncé. J'ai commencé à avoir de l'arm-up, une grosse douleur et un manque de force. J'ai fini la course. J'ai trouvé mon groupe, avec Nakagami, Oliveira et Di Giannantonio, j'ai juste roulé, j'ai vu l'arrivée. C'était émouvant mais c'était bien.

C'est la bonne décision parce que je ne peux plus continuer à rouler comme ça. L'opération est la meilleure décision pour mon avenir. Ce n'est pas comme si j'allais être opéré et gagner à nouveau. Le but de l'opération est d'essayer de reprendre du plaisir, de rouler à nouveau, d'avoir une vie normale. Marc Márquez

Est-ce que tu voulais éviter de te blesser avant de partir aux États-Unis ?

Aujourd'hui, il était important de ne rien faire de fou. À la fin, je n'ai pas tenté d'attaquer Oliveira, j'ai juste fini la course. C'est la première fois qu'Alberto [Puig, le team manager de Honda] me disait "fais attention, reste calme."

Est-ce l'opération de la dernière chance ?

Si l'opération se passe bien, s'il n'y a pas d'autres problèmes, c'est mon corps et ça sera la dernière chance d'améliorer ma condition. Mais c'est une opération, tout peut arriver, on ne sait jamais. Mais c'est la bonne décision parce que je ne peux plus continuer à rouler comme ça. L'opération est la meilleure décision pour mon avenir.

Ce n'est pas comme si j'allais être opéré et gagner à nouveau. Le but de l'opération est d'essayer de reprendre du plaisir, de rouler à nouveau, d'avoir une vie normale à nouveau, d'avoir une vie d'athlète : m'entraîner, oublier les antalgiques et toutes ces choses. C'est le but de l'opération. S'il y a tout ça et que je prends à nouveau du plaisir, la possibilité de bons résultats augmentera.

Vendredi, c'était l'une des plus belles journées de l'année. C'était une très mauvaise nouvelle d'être opéré mais une très bonne nouvelle pour moi. Marc Márquez

Es-tu soulagé de savoir que ça sera mieux après ?

Évidemment, si ça fonctionne. Naturellement, on est toujours inquiet avant une quatrième opération sur le même bras. Ce n'est pas facile. Vendredi, quand il y a eu les résultats et qu'ils m'ont donné toutes les informations, j'y ai cru. Si le résultat avait été "la rotation n'est pas très bonne, ça dépend de toi", ça aurait été une grosse décision. Mais ils ont dit immédiatement "viens cette semaine, c'est trop important, on ne sait pas comment tu arrives à faire ça en ce moment mais ce problème de mobilité est trop gros et tu dois t'arrêter maintenant." C'était une décision facile pour moi. Vendredi, c'était l'une des plus belles journées de l'année. C'était une très mauvaise nouvelle d'être opéré mais une très bonne nouvelle pour moi."

As-tu parlé aux dirigeants de Honda ?

J'ai une très bonne confiance et une relation directe avec Namura-san, qui est le numéro un [au HRC], [Shinya] Wakabayashi, le Président du HRC, [Tetsuhiro] Kuwata [le directeur], Alberto, je les informe toujours. Dans ces conditions critiques, je parle directement avec eux. Comme je l'ai dit en 2020 et 2021, je sens un très grand respect de Honda envers moi, et je le ressens à nouveau. Je leur ai dit "Voici la situation, si vous voulez je peux continuer à piloter comme ça jusqu'à la fin, finir entre la cinquième et la dixième place, et peut-être sur le podium à quelques courses." Ils m'ont dit "Non, ta personne est plus importante, ta vie est plus importante, prends soin de toi et on attendra." Venant de Honda, c'est une chose incroyable.

Tu pars au moment où la Honda n'est pas capable de gagner...

C'est une autre question. Ils travaillent, ils essaient d'améliorer la moto mais [si j'avais] un corps parfait, je ne peux pas dire si la moto pourrait gagner ou si on aurait autant de mal. Mais Honda sait qu'ils doivent progresser et ils travaillent énormément. C'est ce que j'ai dit le premier jour [au Mugello] : on reçoit des pièces, ils travaillent, mais on doit trouver comment progresser.

Quelle sera la durée de la rééducation et de la convalescence ?

On doit planifier la rééducation et toutes ces choses. Je ferai la rééducation en Espagne. On doit encore discuter de la façon de suivre la consolidation de l'os. À Madrid, Samuel Antuña [le médecin qui l'aide depuis l'an dernier, ndlr] et le Dr Ángel Cotorro ont un très bon contact avec les États-Unis mais ma première question a été "croyez-vous en l'opération ?" Ils ont dit "oui, on y croit pleinement." Ma deuxième question a été "quand-est ce que je reviendrai ?" et ils ont répondu "si tu as cette mentalité, reste chez toi, ne viens pas". Ils ne me l'ont pas dit, je ne peux pas vous le dire.

Quelle sera la durée de l'opération ?

Ils ont dit environ deux heures mais on ne sait jamais pour une opération.

Comment ta vie quotidienne est-elle affectée par tes problèmes actuels ?

Ma vie quotidienne est très affectée. Vous me connaissez, je m'entraînais beaucoup chez moi, avec des motos, en motocross, des motos de route, tout genre de moto. [...] Je me repose pendant deux ou trois jours [après les courses] parce que je ne peux rien faire, à part des exercices pour les jambes, du vélo. Puis je m'entraîne à nouveau, kinésithérapie, antalgiques... J'ai dit à mes médecins qu'en roulant comme ça, j'aurais pu faire une ou deux années de plus, pas plus, parce que je ne prends pas de plaisir, j'ai très mal et je ne peux pas supporter ça mentalement. Avec cette opération, j'espère que ma vie va changer. Les deux dernières années n'ont pas été faciles.